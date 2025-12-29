Gorane izvini, ali da te pitamo - kako je u Kini?
Dokumentarni serijal Gorana Milića: Kina između tradicije i visoke tehnologije
Dokumentarna serija What’s up Kina u osam epizoda prikazuje fascinantan uspon Kine, od drevnih hramova i obiteljskog života do vrhunske tehnologije i megagradova. Goran Milić i Jozo Barišić ističu tehnološke inovacije poput dronova koji dostavljaju kavu i letećih taksija, te savršenu organizaciju sustava. Serijal prikazuje kako Kina, iako nije bogata po BDP-u po stanovniku, zahvaljujući masi i razmjerima postaje globalna sila. Destinacije iz prve epizode uključuju Peking, Shenzhen i Hong Kong, pokazujući preokret od jeftine proizvodnje do vrhunskih proizvoda. HRT