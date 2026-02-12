Prikazao više nego što su neki očekivali
Dokumentarac o Epsteinu opet među najgledanijima na Netflixu u Hrvatskoj
Bazira se na knjizi koju je napisao James Patterson, autori su i John Connolly i Tim Malloy, a na Netflixu je od 2020. Odvjetnik Alan Dershowitz podnio je tužbu protiv Netflixa i producenata serijala Jeffrey Epstein: Filthy Rich, tražeći najmanje 20 milijuna dolara odštete zbog klevete i kršenja ugovora. Dershowitz tvrdi da su ga producenti intervjuirali pod zabludom i prikazali na štetan način, osobito u vezi optužbi koje je odbacio. Serijal, temeljen na knjizi Jamesa Pattersona i suradnika Johna Connollyja i Tima Malloya, ponovno je podigao interes za Epsteinov život i suradnike. Netflix odbacuje tužbu kao neutemeljenu i namjerava se braniti. Spor se odnosi i na njegovu povezanost s žrtvom Virginijom Giuffre. Jutarnji