Treniraj, moli i jedi svoje vitamine

Malo je hrvača koji su se uzdigli tako visoko ili pali tako nisko kao Hogan, rođen kao Terry Bollea. Dugo vremena Hogan je bio sinonim za američko hrvanje, kečer za kojeg je znao cijeli svijet. Nikada najfotogeničniji lik, s muškim tipom ćelavosti i bizarnom kožom koja ga je činila da stalno izgleda kao da ima 60 godina, Hogan je posjedovao neobično razumijevanje onoga što gledatelji žele i vole. Junak koji je drapao majice, i izbacivao fraze – redovito vraćan s ruba profesionalnog poraza samo ljubavlju publike – dok je istovremeno zagovarao takav nepokolebljivi sveamerički patriotizam iz Reaganove ere da se tada čak činilo pomalo pretjeranim. Razbio je brak spavajući s jednom od prijateljica svoje kćeri. Snimio je seks snimku koja je procurila u svijet. Pio je. Uzeo je toliko fentanila da su liječnici rekli da ga je to trebalo ubiti. Javno je suosjećao s O. J. Simpsonom. Uhvaćen je u toliko neopisivom rasizmu da je WWE prekinuo suradnju s njim… ukratko, legenda koja je zaslužila dokumentarni serijal. Nacional