Pa se ti igraj

EU razmišlja o svojevrsnom blockchainu kako bi se vodila borba s IP prevarama pri distribuciji ilegalnog sadržaja.”Tražit ćemo od država da surađuju u borbi, a nju ćemo voditi praćenjem traga novca. Cilj je doći do onih koji ostvaruju najveće prihode i imaju uhodan ilegalni posao. Kad se njih zaustavi, uslijedit će domino efekt, a one individualce koji ostanu lakše će se uhvatiti“, optimistični su u Europskoj komisiji, ali i iznimno uporni kad je riječ o piratstvu. Drugim riječima, oni koji dijele sadržaj i ne ostvaruju prihode ostat će ispod radara. No što se tiče onih koji ostvaruju zaradu pitanje je kako će ih se moći uhvatiti ako posluju u kriptovalutama, kojima se ne može ući u trag. ICT Business