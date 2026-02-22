Država planira izgradnju i obnovu 17.000 stanova do 2030. godine - Monitor.hr
Danas (22:00)

Odnekud poznati recept

Država planira izgradnju i obnovu 17.000 stanova do 2030. godine

Država kreće u projekt priuštivog stanovanja kako bi mladim obiteljima omogućila vlastiti dom. Preko APN-a planira izgraditi 8000 novih stanova i obnoviti 9000 postojećih do 2030., uz ulaganje oko dvije milijarde eura, a do 2034. dodatnih 3,5 milijardi eura. Cilj je ublažiti stambenu krizu i podržati obitelji u stambenom pitanju. Za usporedbu, koprivnička Podravka je 1970-ih rješavala stambena pitanja svojih radnika vlastitim sredstvima: izgradila je 318 stanova, dodijelila 2815 povoljnih kredita i pomogla oko 2000 obitelji, istovremeno gradeći stambeno naselje i infrastrukturu za zaposlenike. Danica


Slične vijesti

02.11.2025. (17:00)

Greška dividende vrijedna

Dežulović: Čudesni slučaj Martine D.

Svakome se, kako vidite, dogodi. Ode na godišnji odmor i zaboravi pokriti zdjelice u laboratoriju, pa dobije Nobelovu nagradu za medicinu. Ili zajebe sastojke superljepila, ili razbije staklenu posudu, ili mu, nemam pojma, prženi krumpiri ispadnu gnjecavi i nejestivi, pa se, ni kriv ni dužan, sasvim slučajno obogati. Tko radi, taj griješi, a tko griješi, taj i uspije. Znači li to, međutim, da svatko tko griješi i uspije? Naravno da ne. Martina je, za to je vrijeme u istoj kompaniji radila kao predsjednica Uprave, pijući kavu i čekajući da na stranicama Zagrebačke burze objave konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaj poslovanja Podravke, sasvim slučajno kupila – tri stotine pedeset dionica vlastite kompanije! “Bila je zaista nenamjerna greška u kojoj nije bilo nakane ostvarivanja bilo kakve koristi”, požurila je onda objasniti predsjednica Uprave.

Ne pitajte kako, ne zna ni ona sama – je li na stranicama s online-trgovinama tražila malu nekakvu praktičnu kućicu za alat, kinesku montažnu radionicu u dijelovima kakva joj treba za onu vilu u Petrčanima kraj Zadra, pa se onako umorna i smetena umjesto na Temu ulogirala na licenciranu brokersku platformu, i nenamjernom greškom umjesto radionice za popravke kupila dionice Podravke, đavo će znati – tek Martina se šokirala kad joj je uskoro stigla potvrda o uspješnoj transakciji i obavijest da je za samo pedeset četiri hiljade četiristo trideset dva eura postala ponosna vlasnica tri stotine pedeset dionica Podravke d.d.! Boris Dežulović za Novosti

18.06.2025. (13:00)

Elita se ne tušira običnom vodom, nego dividendom

Evo koliko iznose plaće hrvatskih top menadžera, u vrhu Tedeschi i direktor Adris grupe

Emil Tedeschi je lani u prosjeku zarađivao oko 62.600 eura bruto mjesečno. Prosječna bruto plaća čelnika Atlantic grupe iznosila je oko 30.400 eura, a godišnji bonus 366.000 eura. Tu su još i dodaci za službeni auto, osiguranje i slično. Odlična primanja ima i predsjednik uprave rovinjske Adris grupe koja upravlja lancem hotela Maistra, Croatia osiguranjem i Cromarisom. On je Marko Remenar; njegova fiksna bruto plaća iznosila je 28.000 eura. Na listi koju donosi Danica idućih šest mjesta zauzimaju menadžeri Atlantica. Na devetom mjestu je Martina Dalić, predsjednica uprave Podravke, koja zarađuje 14 400 eura bruto, a dobila je i bruto bonus od 173.000 eura.

28.11.2024. (21:00)

Puding konkurencija

Priča o Dolceli: kako je tim dr. Pavleka pobijedio tim moćnog Dr. Oetkera

Podravka je i dalje snažan tržišni lider u mješavinama za kolače i slastice koji se prodaju pod brandom Dolcela. Potvrdilo je to i istraživanje ugledne svjetske agencije Nielsen (NIQ) objavljeno u novom broju magazina Ja trgovac. Na domaćem i regionalnom tržištu najveća bitka za udjele vodi se između Podravke, Dr. Oetkera i njemačkog Rufa koji je treća marka u našoj zemlji. Priča o Dolceli posebno je inspirativna jer je, kako to navodi tvorac te marke Zvonimir Pavlek, doktor za marketing i nekadašnji član uprave Podravke, upravo Dolcela bila najbrže uvedena nova marka u Hrvatskoj, ali i našoj regiji. Nakon izlaska Dr. Oetkera iz suradnje s Podravkom 1969. godine, koprivnički je tim u vrlo kratkom vremenu osmislio Dolcelu. Zahvaljujući pomno osmišljenim i iznimno hrabrim marketinškim aktivnostima iz radionice doktora Pavleka i njegova tima, Dolcela već 2021. na hrvatskom tržištu skida s trona dotad nedodirljivog i supermoćnog Dr. Oetkera. Danica

30.09.2024. (00:00)

Lokalpatrioti s ukusom

Kupujmo hrvatsko: Domaći proizvodi kupuju se više od globalnih brendova

Hrvatski potrošači u prvih pet pozicija izabrali čak četiri domaća brenda ispred globalnog diva Coca-Cole. Pored ‘Z bregova, tu su još Dukat, Podravka i Zvijezda. Uspjeh Vindijinog ‘Z bregova nije slučajan i ne može se pripisati samo naslijeđu brenda ili tradicionalnim proizvodima. ‘Z bregov je napravio strateški pomak prema inovaciji proizvoda. Prepoznali su rastući trend zdravijeg načina života i fitness kulture, pa su brzo reagirali lansiranjem proteinskih napitaka, jogurta i drugih proizvoda obogaćenih proteinima. Brendovi poput Dukata, Podravke i Zvijezde također pokazuju da razumijevanje lokalnog tržišta i vjernost prema lokalnoj tradiciji mogu donijeti iznimne rezultate. Uzmimo i u obzir da je Hrvatska relativno malo tržište za globalne brendove pa sam fokus i nije na prilagodbi lokalnom tržištu. No, u širem kontekstu, izbor domaćih brendova jasno ukazuje na trend u kojem hrvatski potrošači cijene domaću kvalitetu, tradiciju i prepoznaju brendove koji su u stanju inovirati unutar svojih kategorija. Netokracija

20.07.2024. (01:00)

Dobro začinjena juha

Lasić o Podravkinom preuzimanju agrobiznisa Fortenove: Dubiozan nije politički intervencionizam, nego njegov smisao koji se kod nas iscrpljuje u interesu klike

Zašto su Mađari odustali od kupnje agrobiznisa, dok im se tobože za nadrealno malenu razliku otvarala mogućnost preuzimanja okosnice hrvatskog agrara, svejedno se ne zna. Bez ikakve sumnje, aranžman je kontrolirala Vlada RH u suradnji s Vujnovcem koji, glupo je i u to sumnjati, nije ostao zakinut. Ne da nije pitanje je li dobio manje, nego je odavno znano i što je sve prethodno dobio više, makar za dio njegova posjeda i poslovanja. A nije mu posve slobodnotržišno u šake pala ni Fortenova, ni ranije Petrokemija, pa ni onaj plin iz Hrvatske elektroprivrede. Ostaje vidjeti što će biti s Podravkom, koja već dugo ukazuje na blistave poslovne kapacitete i ostvarenja (iako su s druge strane radnici, koji u velikom postotku rade za minimalac, dok se čelnim ljudima isplaćuju izdašni bonusi).

Štoviše, baš se Podravka nameće za modelsku idealnu špicu upravljanja nacionalnim agrarom, uzmemo li u obzir strukturu njezina vlasništva. Država je suvlasnik s kontrolnim paketom, uz bankovne obavezne mirovinske fondove koji u dobroj vjeri navodno zastupaju sve nas.U stvarnosti, niti fondovi štite interes radnika-osiguranika, niti o hrvatskom agraru itko političko-ekonomski efikasno brine. Da jednom i preskočimo fondove drugog stupa mirovinskog sustava; poljoprivreda nam uporno stagnira u svakom pogledu već preko četvrt stoljeća.  Novosti

18.07.2024. (16:00)

Ipak nisu sve uništili (zasad)

Šajatović: Podravka i Končar – dobri primjeri privatno-državnog suvlasništva

Država ne mora biti loš suvlasnik. Končar i Podravka dobri su primjeri. Dobitna je kombinacija da država ima manjinski udio, privatni su fondovi dobrodošli, a kotiranje na burzi obrana je od voluntarističkih pokušaja političko-interesnih skupina. U jednodimenzionalnom svijetu u posljednje vrijeme utihnulih neoliberala državno vlasništvo jamstvo je neefikasnosti i neuspjeha. Za to, istina, ima dosta primjera. Gotovo da nema članice EU-a koja nema takve tvrtke. Naravno da temelj hrvatske ekonomije, u kapitalističkom sustavu koji je prihvaćen prije tri desetljeća, moraju biti potpuno privatne tvrtke. Ali određen broj mješovitih u ovome je nesigurnom svijetu razgranatih državnih intervencija dobrodošao. Miodrag Šajatović za Lider.

12.07.2024. (12:00)

Super biznis! Bilo bi šteta da se sad to... hm... nekome dalje proda?

Fortenova odlučila: Podravka preuzima Belje, PIK i Vupik

Podravka preuzima Fortenovin agrar, objavljeno je u petak na Zagrebačkoj burzi. Podravka je pozvana u finalizaciju pregovora o kupnji poljoprivrednih kompanija Fortenova grupe kao preferirani partner. Sukladno tome, Podravka i Fortenova grupa potpisale su Ugovor o ekskluzivnosti kojim se potvrđuje da je Podravka preferirani partner, a temeljem kojeg će Podravka uplatiti i 15 milijuna eura pologa za ovo preuzimanje. Dovršetak procesa prodaje uslijedit će nakon dodatnih pregovora i usuglašavanja kupoprodajnog ugovora te dobivanja svih potrebnih odobrenja regulatornih tijela u Hrvatskoj i regiji. Danica, Poslovni

19.03.2024. (19:00)

Muke po povrću

Član uprave Podravke: U Vegeti uopće nema domaćeg povrća jer smo prisiljeni uvoziti

Mi bismo u Hrvatskoj kupili apsolutno sve što je moguće, ako to u našoj zemlji postoji, odnosno da se proizvodi. Ključni sastojak Vegete je sušeno povrće. U Hrvatskoj u ovom trenutku, barem koliko mi znamo, nema proizvođača sušenog povrća koji je u stanju proizvesti količine koje su nama potrebne. Dok se ta situacija ne promijeni, mi smo nažalost prisiljeni uvoziti sušeno povrće, rekao je član uprave Podravke u razgovoru za Agroklub. Ove godine zato planiraju uzgajati povrće na 700 hektara, od čega 200 hektara čini vlastitu proizvodnju, dok je ostalih 500 od kooperanata.

31.01.2024. (18:00)

Poljoprivredni kolač

Podravka favorit za Fortenovin agro biznis, u kombinaciji još mogućih ponuditelja

Četiri kompanije koje Fortenova svrstava u poslovno područje poljoprivrede su Belje, Vupik, PIK Vinkovci i Vinka, a u 2022. godini imale su ukupni prihod od 345 milijuna eura. Prema izvještaju Fortenove za prvih šest mjeseci prošle godine, poljoprivredni biznis je imao 155 milijuna eura prihoda, što je bio rast od 7 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, ali operativna dobit mu je pala 27 posto. Od toga je najvrjednije poduzeće Belje. Kako su poručili iz Fortenove, neobvezujuće ponude mogućih kupaca očekuju se krajem prvog tromjesečja, a onda će biti donesena odluka o nastavku procesa potencijalne prodaje. Forbes  U kontekstu prodaje kao najizgledniji potencijalni kupac već duže vrijeme uglavnom se spominje Podravka. No, “po putu” je bilo raznih spekulacija i kombinacija. Mogući su izazivači, poput Žita Marka Pipunića, Mađari kao i srpski Delta Holding. Poslovni

27.01.2024. (19:00)

PR-ehrambena industrija

Premijer se hvali uspjesima Podravke, čiji podaci poslovanja ukazuju nešto negativnije rezultate

Dok otvaranje novog proizvodnog pogona i redizajn vizualnog identiteta sugeriraju Podravkine “transformacijske pomake”, dublji uvid u podatke o poslovanju pokazuju da taj ponos premijera Plenkovića stagnira, s perspektivom fatalnog pada. Nije dovoljno reći da su prihodi narasli za 30 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ili oko šest posto. Tome se naprosto mora dodati podatak o inflaciji hrane koja je na jednoznamenkast broj postotaka spala tek u 10. mjesecu 2023. godine, a koju smo pak započeli s otprilike 15 posto inflacije za prehrambenu robu. Sličan odnos nažalost vrijedi i u drugim nabrojanim pokazateljima za Podravku. Podravka gubi pozicije na tržištu, a tako nekako u poslovnim bilancama izgleda poduzeće koje lipsa na duže staze. Novosti