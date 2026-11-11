Kad već popisujete, pošaljite i koji vaučer za grijanje

Država popisuje kućne peći: Registar ReMaL nije novi porez, tvrdi Ministarstvo - Monitor.hr
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Država popisuje kućne peći: Registar ReMaL nije novi porez, tvrdi Ministarstvo

Hrvatska uvodi Registar malih kućnih ložišta (ReMaL) radi praćenja kvalitete zraka i smanjenja emisija štetnih PM2,5 čestica. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ističe da registar nije fiskalni instrument, ne uvodi nove poreze, naknade niti obvezne preglede za građane. Uspostavlja se u sklopu EU projekta LIFE Slovenia SupAIR do 2033. godine i prati strože standarde EU direktive. Podatke o pećima i gorivu prikupljat će dimnjačari, a cilj je učinkovitije planiranje ekoloških mjera i zaštita zdravlja. Index


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