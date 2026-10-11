Sreća je tamo gdje se više prede
Države s više mačaka bilježe višu razinu sreće
Međunarodni tim znanstvenika analizirao je podatke iz 93 zemlje te otkrio da države s više mačaka bilježe višu razinu sreće, dok veća prisutnost parazita Toxoplasma gondii znači niže zadovoljstvo životom. Unatoč očekivanjima, više mačaka nije dovelo do veće zaraženosti. Autori studije naglašavaju da je riječ o korelaciji, a ne izravnoj uzročno-posljedičnoj vezi. Ključnu ulogu vjerojatno igraju socioekonomski uvjeti: u bogatijim zemljama mačke žive u kućama i primaju bolju veterinarsku skrb, što smanjuje širenje parazita. Za konačne zaključke potrebna su daljnja istraživanja na razini pojedinaca. Index