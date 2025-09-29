Morning breaking news
Vatrogasci u Zagrebu spasili mačku: Pala je s drugog na prvi kat balkona!
Uznemirujućim prizorima teško ozlijeđene mačke na balkonu stambene zgrade u Ulici Božidara Magovca u novozagrebačkom naselju Travno svjedočili su danas ujutro građani. Pod nerazjašnjenim okolnostima mačka je nešto prije 9 sati ujutro pala s drugog kata na prvi. Kako se do nje nije moglo, u pomoć su stanari pozvali dežurne hitne službe. Zagrebački vatrogasci su do mačke došli te je spasili i predali vlasniku… Javlja Jutarnji