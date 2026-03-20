Od predenja do precizne medicine
Prvi genetički atlas tumora kod mačaka otkrio nevjerojatne sličnosti s ljudskim rakom
Veliko međunarodno istraživanje na uzorcima 500 mačaka otkrilo je da su genske mutacije kod mačjih tumora, posebice raka mliječne žlijezde, iznenađujuće slične onima kod ljudi. Znanstvenici su identificirali ključne gene poput FBXW7 i PIK3CA, koji su kod obje vrste povezani s agresivnim oblicima bolesti. Budući da mačke dijele naš životni prostor i okolišne utjecaje, ovaj prvi sveobuhvatni “atlas” tumora omogućuje razvoj precizne onkologije za kućne ljubimce, ali i primjenu postojećih ljudskih terapija u veterini, čime se ubrzava potraga za učinkovitijim lijekovima za sve. Science Daily, tportal