Danas (07:00)

Od predenja do precizne medicine

Prvi genetički atlas tumora kod mačaka otkrio nevjerojatne sličnosti s ljudskim rakom

Veliko međunarodno istraživanje na uzorcima 500 mačaka otkrilo je da su genske mutacije kod mačjih tumora, posebice raka mliječne žlijezde, iznenađujuće slične onima kod ljudi. Znanstvenici su identificirali ključne gene poput FBXW7 i PIK3CA, koji su kod obje vrste povezani s agresivnim oblicima bolesti. Budući da mačke dijele naš životni prostor i okolišne utjecaje, ovaj prvi sveobuhvatni “atlas” tumora omogućuje razvoj precizne onkologije za kućne ljubimce, ali i primjenu postojećih ljudskih terapija u veterini, čime se ubrzava potraga za učinkovitijim lijekovima za sve. Science Daily, tportal


Zašto se mačke uvijek dočekaju na noge: tajna je u njihovoj kralježnici

Istraživači sa Sveučilišta Yamaguchi u Japanu pokazali su da sposobnost mačaka da se u padu okrenu na noge proizlazi iz različite fleksibilnosti njihove kralježnice. Torakalni (prsni) dio kralježnice mnogo je pokretljiviji i lakše se uvija od krutijeg lumbalnog dijela. Pokusi na mačjim kralježnicama pokazali su da prsni kralješci imaju oko tri puta veći raspon pokreta. Snimke padanja dviju živih mačaka otkrile su da se tijelo ne okreće odjednom: prvo se rotira prednja polovica, a tek potom stražnja. Takva sekvencijalna rotacija omogućuje mačkama da se brzo isprave u zraku i sigurno doskoče. Mreža

Vatrogasci u Zagrebu spasili mačku: Pala je s drugog na prvi kat balkona!

Uznemirujućim prizorima teško ozlijeđene mačke na balkonu stambene zgrade u Ulici Božidara Magovca u novozagrebačkom naselju Travno svjedočili su danas ujutro građani. Pod nerazjašnjenim okolnostima mačka je nešto prije 9 sati ujutro pala s drugog kata na prvi. Kako se do nje nije moglo, u pomoć su stanari pozvali dežurne hitne službe. Zagrebački vatrogasci su do mačke došli te je spasili i predali vlasniku… Javlja Jutarnji

Mačke otvaraju put novoj terapiji raka glave i vrata

Nova ciljano razvijena terapija protiv raka glave i vrata testirana je na 20 mačaka i pokazala obećavajuće rezultate. Više od trećine životinja imalo je kontroliranu bolest uz minimalne nuspojave, a prosječno preživljavanje osjetno je produljeno. Lijek cilja molekulu STAT3, ključnu za razvoj tumora, i time otvara nove mogućnosti i za ljudsko liječenje. Studija potvrđuje da kućni ljubimci mogu biti pouzdaniji modeli od laboratorijskih miševa, donoseći dvostruku korist – bolje uvide u terapije i dulji, kvalitetniji život bolesnim životinjama. tportal

Naleti na pse i mačke – odgovornost vlasnika, a ne lokalne samouprave

Nalet vozilom na psa ili mačku tretira se kao prometna nesreća, a vlasnik životinje odgovoran je za štetu jer se smatra da kućni ljubimci predstavljaju „opasnu stvar“. Psi moraju biti mikročipirani pa je lakše utvrditi vlasnika, dok je kod mačaka situacija složenija jer ih zakon (zasad) ne obvezuje na čipiranje, a sudska praksa ne prihvaća da općine i gradovi odgovaraju za svaku mačku na cesti. Jedinice lokalne samouprave odgovorne su samo za štete od lutalica u slučaju propusta u zbrinjavanju. Vozačima se savjetuje oprez i obvezna prijava policiji. Revija HAK

Uzlet animalnog tržišta: Ne štedi se na kućnim ljubimcima

Domaće tržište hrane za kućne ljubimce raste na godišnjoj razini od pet do dvadeset posto, ovisno o tome je li riječ o suhoj, mokroj ili sirovoj hrani, a i vrsti životinja. Rastu sve kategorije. Među onima kojima dobro ide i malobrojni su hrvatski proizvođači, koji se uspješno nose sa stranim distributerima. Za što bolju poziciju na domaćem tržištu hrane za kućne ljubimce bore se malobrojni i uspješni domaći proizvođači te strani distributeri, od Tvornice dobre hrane, Von Barfa, Purine i drugih… I svi su oni zadovoljni i ne boje se konkurencije. Lider

Briga o ljubimcima: od prvog cijepljenja do operacija i “dizajnerskih” pasa

Odgovornost vlasnika kućnih ljubimaca počinje posjetom veterinaru, ističe Ivor Bojanić, zagrebački veterinar. Životinje mlađe od dva mjeseca ne preporučuje za udomljavanje, a savjetuje redovita cijepljenja i kontrolu parazita. Psi trebaju cijepljenje već s šest do osam tjedana, a zakonom propisano cijepljenje protiv bjesnoće provodi se nakon tri mjeseca. Troškovi za zahvate poput kastracije variraju, ovisno o veličini psa i složenosti operacije. Bojanić upozorava na oprez pri kupnji “dizajnerskih” pasa i preporučuje kupovinu preko provjerenih uzgajivača, jer se pravovremena briga uvijek isplati. Index

Znate li zašto mačke ližu ljude? To ne čine iz privrženosti, štoviše, obično su indiferentne

Postoji šansa da vas mačka liže kako bi pokazala da vam vjeruje. Ili barem da vas ne smatra konkurencijom. Ta vrsta lizanja slična je načinu na koji mačke ližu jedna drugu. Mačka će to naučiti od svoje mame dok je još slijepi i gluhi mačić. U osnovi se radi o čišćenju i uređivanju krzna, a u svrhu jačanja društvenih veza. Odrasle mačke lizat će samo druge mačke kojima vjeruju i s kojima se ne natječu. Iz istog će razloga lizati i ljude. Štoviše, mačke ne pokazuju znakove privrženosti svojim vlasnicima, a moguće je da su joj zanimljivi mirisi koji osjete na vašoj ruci ili koži. Nacional