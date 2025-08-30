Kad znanost kaže “mice out, cats in”
Mačke otvaraju put novoj terapiji raka glave i vrata
Nova ciljano razvijena terapija protiv raka glave i vrata testirana je na 20 mačaka i pokazala obećavajuće rezultate. Više od trećine životinja imalo je kontroliranu bolest uz minimalne nuspojave, a prosječno preživljavanje osjetno je produljeno. Lijek cilja molekulu STAT3, ključnu za razvoj tumora, i time otvara nove mogućnosti i za ljudsko liječenje. Studija potvrđuje da kućni ljubimci mogu biti pouzdaniji modeli od laboratorijskih miševa, donoseći dvostruku korist – bolje uvide u terapije i dulji, kvalitetniji život bolesnim životinjama. tportal