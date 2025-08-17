Jadni muceki
Naleti na pse i mačke – odgovornost vlasnika, a ne lokalne samouprave
Nalet vozilom na psa ili mačku tretira se kao prometna nesreća, a vlasnik životinje odgovoran je za štetu jer se smatra da kućni ljubimci predstavljaju „opasnu stvar“. Psi moraju biti mikročipirani pa je lakše utvrditi vlasnika, dok je kod mačaka situacija složenija jer ih zakon (zasad) ne obvezuje na čipiranje, a sudska praksa ne prihvaća da općine i gradovi odgovaraju za svaku mačku na cesti. Jedinice lokalne samouprave odgovorne su samo za štete od lutalica u slučaju propusta u zbrinjavanju. Vozačima se savjetuje oprez i obvezna prijava policiji. Revija HAK