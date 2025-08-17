Jadni muceki

Postoji šansa da vas mačka liže kako bi pokazala da vam vjeruje. Ili barem da vas ne smatra konkurencijom. Ta vrsta lizanja slična je načinu na koji mačke ližu jedna drugu. Mačka će to naučiti od svoje mame dok je još slijepi i gluhi mačić. U osnovi se radi o čišćenju i uređivanju krzna, a u svrhu jačanja društvenih veza. Odrasle mačke lizat će samo druge mačke kojima vjeruju i s kojima se ne natječu. Iz istog će razloga lizati i ljude. Štoviše, mačke ne pokazuju znakove privrženosti svojim vlasnicima, a moguće je da su joj zanimljivi mirisi koji osjete na vašoj ruci ili koži. Nacional