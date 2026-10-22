I još nam nije dovoljno
Dugi pogled na novčanike: Plaće u Hrvatskoj u tri desetljeća porasle osam puta
Službeni podaci od 1994. pokazuju da nominalna prosječna neto plaća u Hrvatskoj nije padala niti u jednoj godini, porastavši s 182 na 1.449 eura u 2025., čime je ostvaren osmostruki nominalni rast (4,1% realnog rasta godišnje). U prvih sedam mjeseci 2026. plaća iznosi 1.542 eura. Tijekom devedesetih plaće su doživjele slom zbog rata i hiperinflacije. Primjerice, 1989. za kupnju Yuga 45 trebalo je 30 plaća. Kontinuirani rast plaća postupno smanjuje teret fiksnih stambenih kredita, dok se medijalna plaća stabilno kreće oko 12–18% ispod prosjeka. Ivica Brkljača za Ekonomski lab