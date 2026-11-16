Hrvati su znatno optimističniji za vlastite financije nego za hrvatsko gospodarstvo u cjelini - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad se više uzdajemo u se i u svoje kljuse

Hrvati su znatno optimističniji za vlastite financije nego za hrvatsko gospodarstvo u cjelini

Hrvati su znatno optimističniji za vlastiti novčanik nego za cijelu zemlju: poboljšanje financija očekuje 27 % građana, dok opću ekonomsku situaciju crno vidi preko 50 % njih. Ovaj takozvani “jaz u očekivanjima” traje već dva desetljeća, a po njegovoj veličini Hrvatska se nalazi u samom europskom vrhu. Ivica Brkljača za Ekonomski lab


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12.09. (14:00)

Dok vas režije ne rastave

Tema na Forumu: Financije u vezi

Jedna se forumašica našla u izazovnoj situaciji u kojoj se romantični sklad sudara s financijskom neravnotežom. Nakon što se partner brzo uselio kod nje u podstanarski stan, pokazalo se da sve stavke u vezi funkcioniraju, osim dijeljenja troškova kućanstva: Stvar je u tome da čovjek svo to vrijeme nije pitao nikad, nije se ponudio da sudjeluje samnom u režijama ili bilo čime. Dok mi nije dolijalo prošli mjesec, jasno sam mu rekla da je normalno u vezi da ljudi dijele troškove života. Ne treba mi njegov novac za mene, nego samo njegov dio za stan i režije da nam bude lakše. Da ne kažem kako izgleda moj odlazak u trgovinu, kako njegov… Razvila se zanimljiva rasprava na podforumu s +18 konotacijama.

30.07. (19:00)

U slučaju problema, tu je džoker Fina

Od studenoga besplatno neovisno savjetovanje za građane u financijskim problemima

Od 20. studenoga 2026. godine Fina će građanima s financijskim poteškoćama pružati besplatno i neovisno savjetovanje o dugu. Sustav je osmišljen kako bi se spriječila trajna prezaduženost pružanjem pravne, tehničke i psihološke podrške te pomoći pri izradi plana otplate. Uslugu će pružati isključivo neovisni stručnjaci bez sukoba interesa, a vjerovnici će biti dužni uputiti klijente na savjetovanje čim primijete probleme s otplatom. Savjetovanje ne jamči automatski otpis ili reprogram duga niti zaustavlja ovrhe, ali nudi prijeko potrebnu stručnu pomoć. Poslovni

15.07. (16:00)

Ovome nas nisu učili u školi

20 ključnih lekcija iz financijskog priručnika “Bogati otac, siromašni otac”

Knjiga “Bogati otac, siromašni otac” Roberta Kiyosakija nudi drukčiju perspektivu o novcu kroz 20 ključnih lekcija. Glavna poruka je da bogati ne rade za novac, već novac radi za njih. Ključ uspjeha leži u financijskoj pismenosti, ulaganju u sebe i stjecanju imovine koja donosi pasivni prihod, umjesto gomilanja obveza. Autor na Mediumu naglašava važnost preuzimanja rizika, kontrole emocija (straha i pohlepe), stvaranja više izvora prihoda te cjeloživotnog učenja. Za kraj, bogati luksuz kupuju tek na samom kraju – i to prihodima koje im donosi njihova imovina. U ovom videu idu korak dalje, otvoreno zagovarajući korištenje duga za investiranje i potpuno legalno izbjegavanje poreza kao vrhunac kapitalističke igre.

11.06. (01:00)

Ide li inflacija kad na godišnji? Pitam, za prijatelja

Hrvati imaju više prihoda, no rast troškova i dalje pritišće kućne budžete

Prosječan Hrvat ove godine raspolaže s 1295 eura mjesečno, 141 euro više nego lani, no većina građana i dalje osjeća snažan pritisak rasta životnih troškova. Čak 81 posto ispitanika navodi da su im inflacija i tržišni poremećaji povećali mjesečnu potrošnju. Unatoč tome, raste izdvajanje za štednju i ulaganja, osobito među mlađima. Najveći dio kućnog budžeta i dalje odlazi na hranu i piće, dok su građani od 50 do 55 godina najviše opterećeni osnovnim troškovima i kreditnim obvezama. Optimizam je najizraženiji među mladima. Nacional

17.05. (10:00)

Sve se, izgleda, vrti oko nečega što ne postoji

Ekonomist: Najveći mit o novcu je da je stvaran, jer nije, u potpunosti je izmišljen, postoji samo u našim glavama

Novac je najvažniji izum ljudske vrste, vjeruje irski ekonomist, autor i voditelj podcasta David McWilliams čija je knjiga ‘Novac: priča o čovječanstvu’ nedavno prevedena na hrvatski jezik.  Često ljudi misle da oni koji imaju novca ga gomilaju i to ga čini vrijednim. No to nije tako, ono što novac čini vrijednim je način na koji ga svi svakodnevno koristimo. Što ga više koristimo, to smo bliži jedni drugima. Novac je pomalo kao jezik. Najkorisniji jezik na svijetu je engleski – ne zato što je najljepši, ni najusklađeniji, nego zato što se najviše koristi. Pomalo je kao dolar, a kriptovalute su u neku ruku kao esperanto novca. Kripto je važan onima koji su u tome, ali nikoga drugog nije briga, zato je to velika prijevara. Jedino što zapravo “kontrolira” Donalda Trumpa su burze. Njega ništa drugo ne zanima… ispričao za Poslovni

17.04. (18:00)

Pravda je spora, ali država je ipak sporija

Pobjeda malog čovjeka: Sud presudio da povrat štednje nije zarada

Upravni sud u Osijeku stao je na stranu korisnika socijalne naknade kojem je država ukinula pomoć jer je uložio 500 eura u narodne obveznice. Iako su Zavod za socijalnu skrb i Ministarstvo povrat uloženog novca tretirali kao “prihod”, sud je jasno razgraničio promet po računu od stvarne zarade. Mirku će se retroaktivno isplatiti zaostaci, a pravo na naknadu mu je vraćeno. Ova presuda važna je lekcija institucijama o financijskoj pismenosti i poticaj građanima da ne odustaju od borbe protiv nelogičnih birokratskih odluka. Toni Milun za Index.

02.01. (13:00)

Kako matematički mozak nauči da nije svaka jadikovka zadatak za rješavanje

Toni Milun o knjizi koja mu je promijenila pogled na uspjeh i komunikaciju

Poznati matematičar Toni Milun ističe da mu je knjiga Sedam navika uspješnih ljudi Stephena Coveyja promijenila shvaćanje uspjeha, koji ne proizlazi iz novca i statusa, nego iz unutarnjih promjena i kvalitetne komunikacije. Posebno mu je bila izazovna peta navika – najprije razumjeti druge – jer je sklon odmah tražiti rješenja. Kroz osobno iskustvo shvatio je da ljudi često ne traže savjet, nego razumijevanje. Govori i o projektima poput aplikacije Popodica, vlastitoj sklonosti da se izgubi u detaljima te o smanjenju čitanja zbog društvenih mreža, čiju štetnost trenutačno proučava. Lider

30.10.2025. (14:00)

Sreća ne dolazi s bonusom

Sahil Bloom redefinira bogatstvo: pet stvari koje novac ne može kupiti

U knjizi The 5 Types of Wealth, Sahil Bloom raskida s iluzijom da su novac, status i materijalni uspjeh mjera sreće. Nakon što je ostvario sve što je smatrao ciljem, shvatio je da mu nedostaje smisao – pa je počeo proučavati što doista čini “bogat život”. Bloom razlikuje pet oblika bogatstva: vrijeme (sloboda raspolaganja vlastitim danima), odnose (bliskost i zajednicu), mentalno zdravlje (znatiželju i svrhu), fizičko zdravlje (tijelo kao dom za cijeli život) i financije (sigurnost, ne gomilanje). Njegova poruka je jednostavna: prestani juriti “više” i počni stvarati “dovoljno” – po vlastitoj mjeri. CNBC

04.09.2025. (18:00)

Kako od minusa (ne) napraviti životni stil

Sedam razloga zašto oni ljudi kronično bez para nikako da se izvuku iz dugova

  • Loša financijska edukacija – bez znanja o osnovama novca (budžet, kamate, dugovi) ljudi donose pogrešne odluke i ostaju zarobljeni u dugovima
  • Nedostatak ulaganja u vještine – stagnacija plaće jer se ne ulaže u nove vještine i izvore rasta prihoda
  • Kratkoročno razmišljanje – fokus na trenutne troškove i užitke, zanemarivanje dugoročnog bogatstva i učinka kamate na kamatu
  • Negativna uvjerenja o novcu – djetinjstvo i okolina oblikuju “skripte” koje sabotiraju financijske odluke (npr. “novac je zlo”)
  • Oslanjanje na jedan izvor prihoda – ovisnost o plaći povećava ranjivost i sprečava rast
  • Strah od ulaganja – držanje novca samo na štednji zbog neznanja i straha umjesto diversificiranih ulaganja
  • Potrošnja umjesto gradnje imovine – kupnja stvari koje gube vrijednost umjesto ulaganja u imovinu koja raste (dionice, nekretnine, biznis)

New Trader

04.07.2025. (13:00)

Financijski fitness: i ulaganje je čista matematika

Toni Milun: Zašto ste unatoč dobrim primanjima vječno u minusu?

Toni Milun je u ovoj epizodi Fintecht Toka govorio o nizu tema vezanih uz financije i investiranje. Objasnio je zašto Hrvati i dalje najviše vjeruju u ulaganje u nekretnine (“beton i ciglu”), unatoč tome što cijene nekretnina u prosjeku rastu sporije (3,8% godišnje u zadnjih 20 godina). Krah Zagrebačke burze 2008. godine razlog je nepovjerenja nekih u dionice, ali je naglasio da se svjetsko tržište oporavilo i da je danas lakše ulagati u svjetske dionice. Kao najgore financijske odluke naveo je nasjedanje na prevare putem poruka na mobitelu i uzimanje kredita kod lihvarskih banaka. Skupi automobil najgluplja je investicija, ali je naglasio da je u redu trošiti na auto ako je to strast, pod uvjetom da se ne pretjeruje s drugim luksuzima. Preporučio je da se krene investirati s malim iznosima, poput 20 EUR mjesečno, kako bi se stekla navika. Upozorio je na opasnost dijeljenja financijskih savjeta bez stručnosti na društvenim mrežama, posebno na TikToku, i naglasio potrebu za strožom regulacijom. AI alati nisu loša stvar, tvrdi. Lider