Danas (16:00)

Miks Londona, San Francisca i Dubaija na Savi

Ekspanzija luksuza: Beograd dobiva novu elitnu četvrt na prostoru Sajma

Beograd širi projekt „Beograd na vodi“ na prostor današnjeg Sajma pod nazivom Belgrade Waterfront Marina. Ključni dio plana je transformacija Hale 1 u modernu opernu kuću, dok će okolni prostor krasiti marina svjetske klase, yacht klub s bazenom i neboder od 120 metara. Infrastruktura uključuje produžetak Savske šetnice za 2,4 km prema Adi Ciganliji, novu biciklističku stazu te „Zelenu prugu“ — linearni park bogat vegetacijom. Na novobeogradskoj strani planiran je i veliki panoramski kotač, čime se srpska metropola nastoji pozicionirati kao prestižna riječna destinacija. tportal


26.06.2025. (17:00)

Zelena oaza na papiru, gentrifikacijska ofenziva u praksi

Marina Dorćol: U Beogradu niče kvart budućnosti (s pogledom na sudske tužbe)

Izgradnja Marine Dorćol planirana je u tri faze, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 390 milijuna eura. Smješten na povijesnom području nekadašnje industrijske zone Dorćol, na samoj obali Dunava i u neposrednoj blizini centra Beograda, ovaj projekt zamišljen je kao multifunkcionalna urbana cjelina koja će, osim stanova i poslovnih prostora, sadržavati javno dostupno šetalište uz Dunav, zelene površine, parkove i brojne sadržaje za svakodnevni život. No, projekt nije bez kontroverzi, podnesene su i tužbe. Haus

21.04.2025. (16:00)

Realnost u Novom Pazaru, reality show u Beogradu

Novi Pazar u znaku pomirenja, Beograd u znaku političke farsе

Dok je Novi Pazar doživio dirljivu katarzu pomirenja Bošnjaka i Srba, Beograd je bio domaćin osnivanju “Ćacilenda” – paradržave apsurda s vođom koji sam sebi postavlja zahtjeve. U kontrastu između iskrene emocije i političkog teatra, Srbija se rascijepila na građanski entuzijazam i karikaturalnu teokraciju. Novi Pazar je pokazao da postoji nada za zajedništvo, dok je Beograd postao kulisa za novu epizodu političkog sitcoma. Index

28.01.2025. (08:30)

'Gospoda vam izgledaju veliki jer klečite. Ustanite da vidite koliko su mali'

Video: Beograd sinoć

Neki spominju brojke od čak 100 tisuća ljudi na ulicama Beograda. Cijelo se vrijeme pozivalo na miran prosvjed, bez izazivanja incidenata. VečernjiVučić se u ponedjeljak obratio javnosti, rekao je da je tužilaštvo podiglo 13 optužnica protiv odgovornih osoba zbog nesreće u Novom Sadu, kao i da tri mjeseca poslije tragedije “trenutna atmosfera nikome ne odgovara”. Tvrdi da je prvi zahtjev studenata, da se objavi cijela dokumentacija o nadstrešnici, ispunjen: “Vlada je objavila 559 linkova, 13.042 dokumenta…“. Najavio je da će i pomilovati uhićene na prosvjedima. Večernji, Index

19.12.2024. (13:00)

Beat this, Tomaševiću!

Gradonačelnik Beograda: Od Nove godine uvodimo besplatan prijevoz za sve

Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će javni prijevoz u Beogradu od 1. siječnja 2025. godine biti besplatan za sve. “Od 1. siječnja 2025. godine sav javni prijevoz u Beogradu bit će besplatan. Znači, više nitko neće morati plaćati kartu. Nema više ni mjesečnih, ni godišnjih ni popusta. Beograd s ovom socijalnom mjerom postaje jedini grad u Europi s više od pola milijuna ljudi koji ima besplatan prijevoz”, rekao je Šapić na konferenciji za novinare. Index

26.08.2023. (21:00)

Idealno mjesto za trudnice: "Može meni kuglica ajvara s čokoladom?"

U Beogradu možete kušati sladoled od ajvara, rakije, kamilice ili sira

VIDEO: Sladoled od ajvara, kačkavalja, piva, vina: Probali smo i opet bismo

Jednu od omiljenih beogradskih slastičarnica pronaći ćete u Zemunu, gdje se osvježenje traži u ledenim kuglicama s okusom ajvara, rakije, vina i sira kačkavalja. Poslastičarnica sa stavom postala je kultno mjesto u Beogradu, i to ne samo zbog neobičnih okusa nego i zbog vlasnika Veroljuba Šabića, koji uživa u svojem poslu, a najveća su mu inspiracija tradicionalni sastojci. Među neobičnim okusima koje priprema su i kamilica, lavanda, suha šljiva, mušmula, oskoruša, trnina, drijenak, bijelo vino (tamjanika), ali i već poznati okusi poput lješnjaka, maka, vanilije, pistacije i plazma keksa. Pitate li se kakav okus ima sladoled od ajvara, oni koji su ga kušali kažu da je u istom lizu i sladak i slan. U ponudi je i sladoled za pse koji ne sadrži šećer. Za rakiju, ne znamo.  Punkufer

28.05.2023. (22:00)

Kazalište - najslobodarskija oaza nesputanoga duha

Brajovićeva igra u Zelerovu “Ocu” čista je demonstracija vulkanskoga glumstva

Large vukovi%c4%86

Os oko koje je ansambl bio okupljen jest legendarni Voja Brajović (Otac). Poput Sunca što u svojem sustavu žonglira planetima oko sebe, iskusni je glumac gravitacijom svoje karizme ekipu mladih nasljednika kontrolirano držao u koncentraciji i davao im dodatne impulse i poticaje. Brajovićeva igra bila je čista demonstracija vulkanskoga glumstva, pri kojoj je intonacijom glasa širokoga registra i gestikulacija još širega spektra nudio sasvim nepreglednu skalu emocionalnih stanja. Ne želeći nikoga uvrijediti, moram reći da su Atelje 212 i Satiričko kazalište Kerempuh kazališta/pozorišta –  na prostoru gdje je u uporabi razumljiv nam zajednički jezik bez prevoditelja – najslobodarskije oaze nesputanoga duha koji bespoštednim jezikom pojedinca i nefiltriranom mišlju koju može pomisliti svatko od nas, kirurški precizno secira sve naše predrasude čiji smo sužnji, sve naše zbilje koje ne želimo priznati i sve naše istine od kojih kanimo uteći. Novosti

07.05.2023. (14:00)

Bez milosti

Gotovo vještačenje mobitela ubojice iz škole

Kosta Kecmanović (13), dječak koji je u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” ubio osam vršnjaka iz razreda i školskog zaštitara Dragana Vlahovića, a ranio još šestero djece i učiteljicu povijesti, detaljno je planirao masovno ubojstvo te istraživao kako izbjeći zatvor s obzirom na svoju dob, pokazalo je vještačenje njegova mobitela. Večer prije masovnog ubojstva gledao je američki blockbuster o masakru u školi u Americi. U srijedu u 8.40 sati ušao je u školu, a policiju je nazvao u 8.42 sata. U dvije minute ispalio je 57 hitaca te ubio i ranio 16 ljudi. Veselin Milić, načelnik Policijske uprave Beograd, objavio da je Kosta sve planirao mjesec dana: “Ovaj dan je izabrao zato što je učionica blizu ulaza u školu, a njegov razred imao je sat povijesti. Skica izgleda kao iz videoigrice i horor filma, što upućuje da je detaljno planirao kako ući u koju učionicu” Index

06.05.2023. (16:00)

"Ako u prvom činu na zidu visi puška, u trećem činu ona mora opaliti"

Boris Dežulović: Nezapamćeni zločin

Ovaj put je to bilo naše dijete. Što se dogodilo?, pitat će se tako sljedećih dana i mjeseci mnogi priučeni sociopatolog i subkulturni antropolog opće prakse, zbunjen pred posve novim društvenim fenomenom, istinskim nezapamćenim zločinom. Je li Srbija konačno postala Amerika? Je li to najzad došao na naplatu kult sile i nasilja, koji je generiran turbo-folkom, trapom i gejmerskom kulturom ikonografski – sa skupim automobilima, zlatnim kajlama, oružjem, kurvama i kokainom – baš kao na divljem Zapadu? Prema nedavnom istraživanju World Population Review, Srbija je po naoružanosti civila četvrta svjetska sila – iza neprikosnovenih Sjedinjenih Država te Jemena i Nove Kaledonije – i sa čak 39 komada vatrenog oružja na 100 stanovnika prva u Europi. Statistički, svaki muškarac i svaki otac u Srbiji kod kuće ima pištolj. Otkud u Srbiji to silno oružje, otkud ocu taj pištolj, uzi, puška ili kalašnjikov – pitat će se, eto, samo netko tko je imao jedinicu iz povijesti. Novosti

06.05.2023. (13:00)

Što je država jača, to je društvo slabije

Građani Srbije traže oduzimanje dozvola televizijama zbog reality show programa

Peticiju za oduzimanje dozvola srbijanskim provladinim komercijalnim televizijama s nacionalnom frekvencijom, TV Pink i TV Happy, zbog emitiranje reality show programa dosad je potpisalo više od 350.000 ljudi, priopćio je aktivist i direktor kampanje “Kreni-promijeni” Savo Manojlović. Samo u posljednja 24 sata, potaknuto masovnim ubojstvom u beogradskoj osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, peticiju je potpisalo više od 150.000 građana. “Nitko ovdje ne tvrdi da je jedini uzročnik onoga što nam se danas događa kao društvu reality program, ali kriminal, nasilje i prostitucija, koji su prezentirani kao pozitivne vrijednosti u tim TV programima sigurno nemaju blagotvorno djelovanje za nas kao društvo”, naveo je Manojlović. Tportal I prosvjetni radnici iz Srbije zatražili su zabranu emitiranja takvog programa kao i “reklamiranje svakog oblika nasilja u svim medijima” Buka

04.05.2023. (20:00)

Da smo ranije znali...

Trifunović: Možda je Kostu samo trebalo pitati: “Kako si?”

Mediji u Srbiji i regiji cijelo su se jutro utrkivali da prije službenih i potvrđenih informacija objavljuju podatke o broju žrtava, dodatno otežavajući izbezumljenim roditeljima i obiteljima učenika da dođu do točnih informacija o svojoj djeci. Prekršeni su svi medijski kodeksi i pravila izvještavanja. Otkad su meci utihnuli, svi upitani krivca precizno traže u drugima, dok nitko, barem do sada, nije krenuo od sebe i tako makar simbolično preuzeo i vlastitu odgovornost. Histerija jednog histeričnog društva, predobro naoružanog osobnim naoružanjem, odveć je postala opasna po život. Društvo u kojem dijete od 13 godina odluči uzeti pravdu u svoje ruke i bez trenutka kajanja oduzeti život svojim prijateljima iz klupe mora se ozbiljno preispitati. Možda bi to jednostavno pitanje “Kako si, Kosta?” uspjelo spriječiti zastrašujući zločin koji je zauvijek zaustavio živote obitelji ubijenih, ali i život ubojičine obitelji. Aleksandar Trifunović za Index.