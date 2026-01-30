Miks Londona, San Francisca i Dubaija na Savi

Kosta Kecmanović (13), dječak koji je u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” ubio osam vršnjaka iz razreda i školskog zaštitara Dragana Vlahovića, a ranio još šestero djece i učiteljicu povijesti, detaljno je planirao masovno ubojstvo te istraživao kako izbjeći zatvor s obzirom na svoju dob, pokazalo je vještačenje njegova mobitela. Večer prije masovnog ubojstva gledao je američki blockbuster o masakru u školi u Americi. U srijedu u 8.40 sati ušao je u školu, a policiju je nazvao u 8.42 sata. U dvije minute ispalio je 57 hitaca te ubio i ranio 16 ljudi. Veselin Milić, načelnik Policijske uprave Beograd, objavio da je Kosta sve planirao mjesec dana: “Ovaj dan je izabrao zato što je učionica blizu ulaza u školu, a njegov razred imao je sat povijesti. Skica izgleda kao iz videoigrice i horor filma, što upućuje da je detaljno planirao kako ući u koju učionicu” Index