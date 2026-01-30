Miks Londona, San Francisca i Dubaija na Savi
Ekspanzija luksuza: Beograd dobiva novu elitnu četvrt na prostoru Sajma
Beograd širi projekt „Beograd na vodi“ na prostor današnjeg Sajma pod nazivom Belgrade Waterfront Marina. Ključni dio plana je transformacija Hale 1 u modernu opernu kuću, dok će okolni prostor krasiti marina svjetske klase, yacht klub s bazenom i neboder od 120 metara. Infrastruktura uključuje produžetak Savske šetnice za 2,4 km prema Adi Ciganliji, novu biciklističku stazu te „Zelenu prugu“ — linearni park bogat vegetacijom. Na novobeogradskoj strani planiran je i veliki panoramski kotač, čime se srpska metropola nastoji pozicionirati kao prestižna riječna destinacija. tportal