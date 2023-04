Progledaj srcem

Iako se u zadnje vrijeme stvari dosta mijenjaju, o emocijama se još uvijek često govori kao o nečemu što nam otežava život, a unatoč brojnim edukativnim radionicama i dalje nedostaje da nas od najranije dobi nauče osnovne stvari – što su emocije, čemu nam služe i kako ih koristiti kao svoju snagu. Korištenje racia definitivno je vrijedan aspekt naše ljudskosti – koristiti naš um, racio, kritičku misao… Problem nastaje kada pristupimo tom dijelu našeg bivanja kao jedinom ili jedinom važnom aspektu, a ostale dimenzije zanemarimo i ne damo im jednaku pažnju. Osim što nas to dugoročno neće daleko dovesti, propuštamo koristiti i neopisivo velike resurse koji su nam dani – a to su naše tijelo i srce, to jest naš fizički aspekt i emocionalan. Savjeti