Nama su svi plinovodi sumnjivi
Energetska infrastruktura kao pitanje nacionalne sigurnosti EU-a
Analiza pripremljena za Europski parlament upozorava da energetska opskrba i infrastruktura moraju postati ključna pitanja nacionalne sigurnosti. Hibridni napadi, sabotaže plinovoda i podmorskih kabela pokazali su da su LNG terminali, elektroenergetski interkonektori i skladišta energije legitimne mete suvremenih sukoba. Energija se više ne može promatrati samo kao tržišna ili logistička stavka, već kao strateška varijabla nužna za funkcioniranje industrije i obrambenog sustava. Za Hrvatsku to znači da objekti poput LNG terminala na Krku, Janafa i Okolija zahtijevaju pojačanu sigurnosnu zaštitu. tportal