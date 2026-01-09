Nama su svi plinovodi sumnjivi

Energetska infrastruktura kao pitanje nacionalne sigurnosti EU-a - Monitor.hr
Energetska infrastruktura kao pitanje nacionalne sigurnosti EU-a

Analiza pripremljena za Europski parlament upozorava da energetska opskrba i infrastruktura moraju postati ključna pitanja nacionalne sigurnosti. Hibridni napadi, sabotaže plinovoda i podmorskih kabela pokazali su da su LNG terminali, elektroenergetski interkonektori i skladišta energije legitimne mete suvremenih sukoba. Energija se više ne može promatrati samo kao tržišna ili logistička stavka, već kao strateška varijabla nužna za funkcioniranje industrije i obrambenog sustava. Za Hrvatsku to znači da objekti poput LNG terminala na Krku, Janafa i Okolija zahtijevaju pojačanu sigurnosnu zaštitu. tportal


17.01.2021. (16:30)

Stisni gas!

Plinska borba: Na Balkanu za Novu godinu pokrenuta tri nova pravca za dobavu plina

Prvi tanker s ukapljenim plinom u LNG terminal u Omišlju stigao je 1. siječnja iz SAD-a, čime su i istočna i središnja Europa, koje ovise uglavnom o ruskim dobavljačima, dobile alternativni pravac dobave plina. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je u Gospođincima kod Žablja, tkđ. na Novu godinu, pustio u rad magistralni plinovod Balkanski tok kojim se ruski plin doprema u Srbiju preko Turske i Bugarske. Na Staru godinu je u smjeru Bugarske preko Turske počela isporuka plina iz Azerbajdžana Trans-jadranskim plinovodom (TAP). Večernji

13.10.2020. (18:30)

Plinski bombon

LNG terminal doplovio u Rijeku

U Rijeku je jutros uplovio brod terminal za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina – LNG Croatia. Kad bude u pogonu bit će u Omišlju na Krku, a u Rijeci je jer će se u remontnom brodogradilištu Viktor Lenac obaviti potrebna testiranja prije pretovara ukapljenog plina. Novi list

10.09.2020. (11:30)

Stiže najveća plinska boca u državi!

LNG terminal krajem mjeseca kreće iz Kine, svi kapaciteti zakupljeni za prve tri godine

Radovi na konverziji LNG tankera Golar Viking u plovilo za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina pri kraju su, plutajući LNG terminal u rujnu kreće iz Šangaja, u Omišalj će doći krajem listopada, u studenom je probni rad, a od 1. siječnja komercijalni rad. U Hrvatskoj se tkđ. kraju privode radovi na spojnom plinovodu i pristaništu. Kapacitet LNG terminala je 2,6 milijardi kubičnih metara godišnje i u cijelosti je rasprodan za iduće tri plinske godine. Ukupna vrijednost projekta izgradnje LNG terminala na Krku je 233 milijuna eura, od čega je 101 milijun eura osiguran iz fondova EU. Novi list

16.11.2019. (22:30)

Problemi s plinovima

Visi LNG terminal na Krku – Europska investicijska banka prestaje financirati projekte vezane uz fosilna goriva

Europska investicijska najavila je obustavu kreditiranja projekata vezanih uz fosilna goriva od kraja 2021. godine i ubuduće će financirati samo projekte koji će pri proizvodnji jednog kilovatsata energije emitiraju manje od 250 grama ugljičnog dioksida, čime se de facto diskvalificiraju tradicionalne plinske elektrane, kao i projekti vezani uz ukapljeni prirodni plin (LNG). Financiranje projekata u Ukrajini, Hrvatskoj i drugim europskim zemljama možda će ipak biti nastavljeno zbog bojazni da će te zemlje u protivnom biti prisiljene osloniti se na Rusiju. Novi list

31.10.2019. (14:30)

Nagrada za kašnjenje

Plinovod za LNG terminal poskupio za 200%, a još i kasni

Radovi na plinovodu Zlobin – Omišalj trebali su početi još u lipnju, no nije okončan ni natječaj za izvođača radova. Problem je u cijeni – Plinacro je vrijednost radova bio procijenio na 99 milijuna kuna, a ponude koje su stigle daleko su veće – Elektrocentar Petek SCAN bi radio za 274,8 milijuna kuna, Monting Zagreb montaža za 288, bez PDV-a. Terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Omišlju trebao bi biti gotov iduće godine.

 

06.09.2019. (18:30)

Naknada za praznu kantu

Ako LNG terminal ne bude isplativ plaćat će ga građani – 35 kuna mjesečno

U LNG terminalu u Omišlju u more je dosad postavljeno i betonirano 37. armiranobetonskog pilota, a trebao bi proraditi početkom 2021. Ukupna vrijednost terminala je 233,6 milijuna eura, EU je odobrila 101 milijuna eura bespovratnih sredstava, a Hrvatska vlada 100 milijuna. Trenutačno je zakupljeno 520 milijuna kubika kapaciteta (zakupci Ina i HEP), puni kapacitet je 2,6 milijardi, a ako se zakup ne poveća terminal će se dijelom pokrivati i naknadom za sigurnost opskrbe, koja će iznositi oko 35 kuna godišnje za prosječno kućanstvo.

 

06.06.2019. (13:00)

Američki ministar energetike: LNG terminal na Krku bit će itekako isplativ; nije rekao kome isplativ

13.04.2019. (09:30)

Eto, toliko vrijedi kontrola Ine

Mađarski ministar vanjskih poslova: Želimo kupiti 25 posto LNG-a

Mađarska vlada dala je ponudu za kupnju 25 posto udjela u LNG terminalu koji će se graditi u Hrvatskoj, ali rekao je Peter Szijjarto da neće kupovati plin po višoj cijeni od sadašnje, nego joj je interes da joj se ponudi plin po konkurentnoj cijeni. Ministar Ćorić odgovara da bi kupovina udjela u terminalu trebala značiti i zakup kapaciteta. T-Portal

09.04.2019. (13:30)

Da susjedu krava ne crkne

Profesor Dekanić: Logično je da Mađari žele udio u LNG Terminalu

“To je poslovna logika. Da je situacija drugačija, i Hrvatska bi željela imati udio u LNG terminalu da si diversificira izvore energije. Mađarska ideja na neki način pokazuje opravdanost cijelog projekta” – komentira profesor Igor Dekanić želju MOL-a da uđe u vlasništvo terminala s 25%. Ina je imala problema s MOL-om, ali kaže Dekanić da “četvrtina vlasništva ne znači ništa ako LNG terminal bude imao jasnu stratešku ideju i poslovno upravljanje. LNG je u suvlasništvu Plinacra i HEP-a pa 25 posto udjela ne pretpostavlja nikakvu opasnost, već taj udio samo daje vlasničku legitimaciju i pretpostavlja da se njime treba upravljati iz Hrvatske”. T-Portal

04.04.2019. (09:30)

Lokacija - prvi red uz more

Odbijena tužba protiv lokacijske dozvole za plutajući LNG terminal

Upravni sud donio je presudu prema kojoj je nepravomoćno odbijena tužba Općine Omišlja protiv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja zbog ocjene zakonitosti izdavanja prve izmjene i dopune lokacijske dozvole za realizaciju projekta plutajućega LNG terminala. Iz Omišlja najavljuju da će se prvo žaliti Visokom upravnom sudu, a onda europskim pravosudnim tijelima i institucijama. Novi list