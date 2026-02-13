Enteralna ventilacija: može li rektum postati privremeni izvor kisika u hitnoj medicini? - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kad pluća kažu ne, medicina traži stražnji izlaz

Enteralna ventilacija: može li rektum postati privremeni izvor kisika u hitnoj medicini?

Inspirirani životinjama koje dišu kroz kloaku, znanstvenici istražuju može li se i kod ljudi razviti enteralna ventilacija – dostava kisika kroz rektum – kao privremena metoda u teškoj hipoksiji. Pokusi na miševima i svinjama pokazali su da je uz posebne perfluorirane emulzije moguće povećati razinu kisika u krvi. Iako je koncept još daleko od kliničke primjene zbog tehničkih, sigurnosnih i etičkih prepreka, mogao bi jednog dana poslužiti kao hitno „mostno“ rješenje kada standardna respiratorna potpora nije dostupna. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

21.01.2025. (23:00)

Kad te stres stisne, disanjem ga raspiši

Vježbe za stresne situacije: Svjesno disanje

Svjesno disanje kao učinkovit alat za smirenje i vraćanje ravnoteže. Dovoljno je šest dubokih udaha i izdaha za resetiranje živčanog sustava. Ključ je u redovnoj praksi, ne samo u kriznim trenucima, a tehnika je jednostavna i dostupna svima. Eksperimentiranjem možete pronaći metodu disanja koja vam najbolje odgovara, što će vam pomoći da se nosite sa stresom u svakodnevnom životu. HRT

22.10.2021. (01:00)

U Zagrebu gostuje James Nestor, govorit će o umijeću disanja

Američki novinar James Nestor, autor knjige Dah: Nova znanost o izgubljenom umijeću nastale na temelju sustavnog istraživanja o disanju, koja je na listi bestselera New York Timesa provela osamnaest tjedana, u Zagrebu će u Kino dvorani SC-a u petak, 22. listopada, u 19 sati održati predavanje. Da, različiti obrasci disanja doista mogu utjecati na našu tjelesnu težinu i opće zdravlje. Da, disanje nam omogućuje da utječemo na vlastiti živčani sustav, upravljamo imunološkim odgovorom i ozdravimo. Da, promjena načina disanja pomoći će nam da živimo dulje – kaže Nestor. Jutarnji

06.11.2016. (17:23)

Što se događa u plućima pri dubokom udisaju

04.05.2015. (17:19)

Doktor s Harvarda tvrdi da će vas ova tehnika disanja zauvijek opustiti (i traje samo par sekundi)