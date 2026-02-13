Kad pluća kažu ne, medicina traži stražnji izlaz

Svjesno disanje kao učinkovit alat za smirenje i vraćanje ravnoteže. Dovoljno je šest dubokih udaha i izdaha za resetiranje živčanog sustava. Ključ je u redovnoj praksi, ne samo u kriznim trenucima, a tehnika je jednostavna i dostupna svima. Eksperimentiranjem možete pronaći metodu disanja koja vam najbolje odgovara, što će vam pomoći da se nosite sa stresom u svakodnevnom životu. HRT
Američki novinar James Nestor, autor knjige Dah: Nova znanost o izgubljenom umijeću nastale na temelju sustavnog istraživanja o disanju, koja je na listi bestselera New York Timesa provela osamnaest tjedana, u Zagrebu će u Kino dvorani SC-a u petak, 22. listopada, u 19 sati održati predavanje. Da, različiti obrasci disanja doista mogu utjecati na našu tjelesnu težinu i opće zdravlje. Da, disanje nam omogućuje da utječemo na vlastiti živčani sustav, upravljamo imunološkim odgovorom i ozdravimo. Da, promjena načina disanja pomoći će nam da živimo dulje – kaže Nestor. Jutarnji…