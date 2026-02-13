Kad pluća kažu ne, medicina traži stražnji izlaz

Inspirirani životinjama koje dišu kroz kloaku, znanstvenici istražuju može li se i kod ljudi razviti enteralna ventilacija – dostava kisika kroz rektum – kao privremena metoda u teškoj hipoksiji. Pokusi na miševima i svinjama pokazali su da je uz posebne perfluorirane emulzije moguće povećati razinu kisika u krvi. Iako je koncept još daleko od kliničke primjene zbog tehničkih, sigurnosnih i etičkih prepreka, mogao bi jednog dana poslužiti kao hitno „mostno“ rješenje kada standardna respiratorna potpora nije dostupna. Igor Berecki za Bug