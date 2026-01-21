Da si malo otežamo

U trećem kolu prve faze Europskog prvenstva izabranici Dagura Sigurdssona gotovo ni u jednom trenutku utakmice nisu bili u prilici za dolazak do pobjede. Hrvatska tako u drugu fazu natjecanja ne prenosi nijedan bod, dok Švedska prenosi dva. Hrvatski rukometaši drugu fazu otvaraju u petak protiv Islanda, dok u nedjelju igraju protiv Švicarske. Nakon toga slijede dvoboji sa Slovenijom u utorak te s Mađarskom u srijedu. Samo dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale Eura. Index