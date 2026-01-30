Nije išlo, nije. Što sad
Hrvatska izgubila od Njemačke 31:28, za treće mjesto igrat će protiv Islanda
Hrvatskoj je u ogledu s Njemačkom presudilo loše otvaranje drugog poluvremena, kada je Njemačka napravila seriju 7:1 i odvojila se na sedam pogodaka prednosti. Do kraja je Hrvatska bezuspješno pokušavala nadoknaditi taj zaostatak, a najbliže je došla minutu prije kraja. Tada je došla na -2, ali nije bilo vremena za više od toga. Index… Utakmica je, osim po sportskom značaju, povijesna i zbog tehnološke novosti koja se uvela prvi put na ovom prvenstvu. Suci su nosili posebne kamere. Index