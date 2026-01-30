Nije išlo, nije. Što sad

Hrvatski rukometaši su na poluvremenu odlučujuće utakmice za plasman u polufinale Europskog prvenstva gubili 15:13 nakon vrlo slabog ulaska u susret. Preokret se počeo nazirati sredinom nastavka, kada je Sigurdsson odlučio dodatno riskirati i uvesti igru sedam na šest i za Hrvatsku. Serijom 7-1 pretvorili su zaostatak od 15:19 u prednost od 22:20. Do kraja utakmice igralo se gol za gol. Svog protivnika u polufinalu doznat će večeras nakon 22 sata kada Danska odigra utakmicu protiv Norveške. Ako Danci slave, Hrvatska će igrati protiv Njemačke, no ako Danci kiksaju, onda će Hrvatska u polufinalu igrati protiv reprezentacije koja ju je svladala u finalu SP-a prošle godine. Index