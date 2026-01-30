Nije išlo, nije. Što sad

Hrvatska izgubila od Njemačke 31:28, za treće mjesto igrat će protiv Islanda - Monitor.hr
Hrvatska izgubila od Njemačke 31:28, za treće mjesto igrat će protiv Islanda

Hrvatskoj je u ogledu s Njemačkom presudilo loše otvaranje drugog poluvremena, kada je Njemačka napravila seriju 7:1 i odvojila se na sedam pogodaka prednosti. Do kraja je Hrvatska bezuspješno pokušavala nadoknaditi taj zaostatak, a najbliže je došla minutu prije kraja. Tada je došla na -2, ali nije bilo vremena za više od toga. Index… Utakmica je, osim po sportskom značaju, povijesna i zbog tehnološke novosti koja se uvela prvi put na ovom prvenstvu. Suci su nosili posebne kamere. Index


Hrvatska u dramatičnoj utakmici pobijedila Mađarsku 27:25 i izborila plasman u polufinale EP-a

Hrvatski rukometaši su na poluvremenu odlučujuće utakmice za plasman u polufinale Europskog prvenstva gubili 15:13 nakon vrlo slabog ulaska u susret. Preokret se počeo nazirati sredinom nastavka, kada je Sigurdsson odlučio dodatno riskirati i uvesti igru sedam na šest i za Hrvatsku. Serijom 7-1 pretvorili su zaostatak od 15:19 u prednost od 22:20. Do kraja utakmice igralo se gol za gol. Svog protivnika u polufinalu doznat će večeras nakon 22 sata kada Danska odigra utakmicu protiv Norveške. Ako Danci slave, Hrvatska će igrati protiv Njemačke, no ako Danci kiksaju, onda će Hrvatska u polufinalu igrati protiv reprezentacije koja ju je svladala u finalu SP-a prošle godine. Index

EP u rukometu: Hrvatska izgubila od Švedske 33:25, u drugu fazu protiv Islanda

U trećem kolu prve faze Europskog prvenstva izabranici Dagura Sigurdssona gotovo ni u jednom trenutku utakmice nisu bili u prilici za dolazak do pobjede. Hrvatska tako u drugu fazu natjecanja ne prenosi nijedan bod, dok Švedska prenosi dva. Hrvatski rukometaši drugu fazu otvaraju u petak protiv Islanda, dok u nedjelju igraju protiv Švicarske. Nakon toga slijede dvoboji sa Slovenijom u utorak te s Mađarskom u srijedu. Samo dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale Eura. Index