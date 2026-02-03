Treba se i mentalno pripremiti za one drame na kraju
Zbog rukometa povećana potrošnja u siječnju, uspjeh Kauboja jača i hrvatski brend
Uspjesi hrvatskih rukometaša snažno potiču gospodarstvo, osobito u siječnju kada inače vlada potrošačka apatija. Maloprodaja tijekom prvenstava raste 10–15 posto, a prodaja hrane i pića i do 30 posto. Ugostiteljstvo i dostavne službe bilježe velik skok prometa, dok država profitira kroz poreze. Sportski uspjesi donose i desetke milijuna eura vrijednu međunarodnu promociju te potiču turizam. Dugoročno, sportska infrastruktura i velika natjecanja stvaraju trajne prihode i jačaju nacionalni brend. Poslovni