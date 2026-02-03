Zbog rukometa povećana potrošnja u siječnju, uspjeh Kauboja jača i hrvatski brend - Monitor.hr
Danas (10:00)

Treba se i mentalno pripremiti za one drame na kraju

Zbog rukometa povećana potrošnja u siječnju, uspjeh Kauboja jača i hrvatski brend

Uspjesi hrvatskih rukometaša snažno potiču gospodarstvo, osobito u siječnju kada inače vlada potrošačka apatija. Maloprodaja tijekom prvenstava raste 10–15 posto, a prodaja hrane i pića i do 30 posto. Ugostiteljstvo i dostavne službe bilježe velik skok prometa, dok država profitira kroz poreze. Sportski uspjesi donose i desetke milijuna eura vrijednu međunarodnu promociju te potiču turizam. Dugoročno, sportska infrastruktura i velika natjecanja stvaraju trajne prihode i jačaju nacionalni brend. Poslovni


Slične vijesti

Prekjučer (17:00)

Iskupljenje u Herningu

Hrvatska osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu

Hrvatska je u prvo poluvrijeme krenula izvrsno. Momčad Dagura Sigurdssona vodila je u 19. minuti sa šest razlike, no uspjeli su Islanđani do kraja prvog poluvremena smanjiti na tri razlike, odnosno 17:14. No, kako se vrijeme odmicalo, Islanđani su uspjeli smanjiti razliku na minus jedan gol minutu prije kraja. No, naši su uspjeli izdržati. Rezultat 34:33 Index Pogledajte komentare na Forumu

Petak (21:30)

Nije išlo, nije. Što sad

Hrvatska izgubila od Njemačke 31:28, za treće mjesto igrat će protiv Islanda

Hrvatskoj je u ogledu s Njemačkom presudilo loše otvaranje drugog poluvremena, kada je Njemačka napravila seriju 7:1 i odvojila se na sedam pogodaka prednosti. Do kraja je Hrvatska bezuspješno pokušavala nadoknaditi taj zaostatak, a najbliže je došla minutu prije kraja. Tada je došla na -2, ali nije bilo vremena za više od toga. Index… Utakmica je, osim po sportskom značaju, povijesna i zbog tehnološke novosti koja se uvela prvi put na ovom prvenstvu. Suci su nosili posebne kamere. Index

Srijeda (20:30)

Ušli u top 4

Hrvatska u dramatičnoj utakmici pobijedila Mađarsku 27:25 i izborila plasman u polufinale EP-a

Hrvatski rukometaši su na poluvremenu odlučujuće utakmice za plasman u polufinale Europskog prvenstva gubili 15:13 nakon vrlo slabog ulaska u susret. Preokret se počeo nazirati sredinom nastavka, kada je Sigurdsson odlučio dodatno riskirati i uvesti igru sedam na šest i za Hrvatsku. Serijom 7-1 pretvorili su zaostatak od 15:19 u prednost od 22:20. Do kraja utakmice igralo se gol za gol. Svog protivnika u polufinalu doznat će večeras nakon 22 sata kada Danska odigra utakmicu protiv Norveške. Ako Danci slave, Hrvatska će igrati protiv Njemačke, no ako Danci kiksaju, onda će Hrvatska u polufinalu igrati protiv reprezentacije koja ju je svladala u finalu SP-a prošle godine. Index

21.01. (23:32)

Da si malo otežamo

EP u rukometu: Hrvatska izgubila od Švedske 33:25, u drugu fazu protiv Islanda

U trećem kolu prve faze Europskog prvenstva izabranici Dagura Sigurdssona gotovo ni u jednom trenutku utakmice nisu bili u prilici za dolazak do pobjede. Hrvatska tako u drugu fazu natjecanja ne prenosi nijedan bod, dok Švedska prenosi dva. Hrvatski rukometaši drugu fazu otvaraju u petak protiv Islanda, dok u nedjelju igraju protiv Švicarske. Nakon toga slijede dvoboji sa Slovenijom u utorak te s Mađarskom u srijedu. Samo dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale Eura. Index