Ocean pješačenja

Bivši milijunaš David Glasheen proslavio je 20 godina života u stilu Robinsona Crusoea živeći na pustom i osamljenom australskom otoku gdju mu društvo pravi samo pas. Danas 73-godišnjak bavio se nekretninama i nekad je imao imovinu u vrijednosti 28 milijuna dolara, no u padu burze 1997. sve je izgubio kad se preselio na otočić Restoration na sjeveroistoku Australije. Kaže da je to njegov “raj na zemlji” gdje najviše uživa u miru i ljepoti prirode. E, sad, nije da nema želja – kaže da mu nedostaje inteligentni razgovor te da bi “volio naći partnericu koja bi htjela živjeti sa mnom ondje, ili nekoliko dama koje bi me posjećivale nekoliko puta godišnje”. Mirror