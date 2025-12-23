EU gura “vojni Schengen” i ubrzava obrambenu mobilnost - Monitor.hr
Neprijatelj nam je pred vratima

EU gura “vojni Schengen” i ubrzava obrambenu mobilnost

Europski parlament pozvao je na uspostavu tzv. vojnog Schengena kako bi se uklonile unutarnje granice EU-a za kretanje vojnih postrojbi i opreme. Cilj je brža reakcija na sigurnosne prijetnje, osobito nakon ruske agresije na Ukrajinu. Zastupnici traže velika ulaganja u prometnu infrastrukturu, povećanje proračuna za vojnu mobilnost i jaču zajedničku nabavu obrambene opreme. Hrvatska ima važnu ulogu jer kroz nju prolaze dva od četiri ključna europska vojna koridora. 24 sata


15.11. (20:00)

Ratni diskont

Ukrajina i američki oružani diskont: Europa na troškovnoj dijeti

Ukrajinski rat traje gotovo četiri godine, dok Europa plaća trilijunske račune za američko oružje kroz mehanizam PURL. SAD diktira uvjete, Trump prijeti carinama i smanjenjem obrambene zaštite ako EU ne kupuje dovoljno oružja. EU lideri, uključujući von der Leyen, obvezali su porezne obveznike na 600 milijardi eura „danka“. Autor kritizira trošenje europskog novca na rat, naglašava korupciju u Ukrajini i upozorava da snaga oružja ne jamči mir, dok diplomatsko rješenje ostaje zanemareno. Marijan Vogrinec za H-alter.

31.10. (13:00)

Kad topovi zagrme, Excel zaškripi

Europska obrambena industrija cvjeta – ali može li pratiti vlastite ambicije?

Vrijednost europskih vojnih kompanija, predvođenih Rheinmetallom, eksplodirala je pod pritiskom novih sigurnosnih prijetnji i Trumpova povratka. Iako države povećavaju vojne proračune i najavljuju ulaganja do 2035., europska industrija ostaje razlomljena, birokratizirana i tehnološki zaostala za SAD-om. Nedostatak zajedničkih projekata, dugotrajni postupci nabave i slabo razvijeno tržište kapitala usporavaju razvoj novih tehnologija poput dronova i satelita. Dok investitori jure u obrambeni sektor, Europa još traži način da svoje političke ambicije pretvori u proizvodne kapacitete. tportal

16.10. (12:00)

EU diže zid — ovaj put bez cigli, ali s propelerima

EU gradi “zid dronova” do 2027. kako bi ojačala obranu i suradnju s NATO-om

Europska unija planira do kraja 2027. uspostaviti “zid dronova” – sustav za nadzor i obranu istočne granice, integriran u mrežu europskih dronova. Projekt je dio plana Defence Readiness Roadmap 2030, koji uključuje i inicijative poput Air Defence Shielda i Defence Space Shielda. Cilj je povećati zajedničku obrambenu nabavu, ubrzati mobilnost vojske te ojačati europsku obrambenu industriju u suradnji s NATO-om. Financiranje će djelomično osigurati EIB i privatni investicijski fondovi. Index

01.08. (09:00)

Zdravstvo na aparatima, vojska na tenkovima

Hrvatska uzima 1,8 milijardi eura zajma za oružje. Toliki je dug svih bolnica

Radi se o programu naoružavanja i dostizanja pet posto BDP-a za obranu godišnje. Usporedbe radi, tek malo više od tog iznosa su trenutačne dubioze zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Ukupne obveze svih zdravstvenih ustanova u RH krajem 2023. godine iznosile su oko 1,8 milijardi eura, a lani 2,08 milijardi. Zajam bi se, prije svega, koristio za kupnju njemačkih borbenih tenkova Leopard 2 A8, francuskih samohodnih haubica 155 milimetara Caesar te protuzračnih sustava kratkog i vrlo kratkog dometa Mistral. Nabavila bi se i teška teretna motorna vozila 6×6 i 8×8, streljiva, a dio sredstava uložio bi se u proizvodnju FPV dronova. Danica

08.07. (23:00)

Dronovi, brodovi i puške – sve, samo da ne bude znanost

Bez sustava nema oružja: Hrvatska želi vojnu industriju, ali nema temelje

Hrvatska planira povećati vojna izdvajanja, ali nema razvijenu industrijsku, znanstvenu ni tehnološku osnovu za samostalnu proizvodnju oružja. Unatoč političkim ambicijama i najavama o dronovima i brodovima, zemlja je izgubila ključne institucije poput Brodarskog instituta i razvojne kapacitete iz socijalističkog razdoblja. Stručnjaci upozoravaju da se vojna industrija ne može graditi bez sustavnog znanja i infrastrukture te da Hrvatska ostaje tek kupac ili marginalni kooperant. tportal

20.05. (22:00)

Rastu li obrambeni budžeti, ili nam samo raste račun?

Europa se nada da će vojna ulaganja potaknuti gospodarski rast i inovacije, stručnjaci skeptični

Europa, suočena s agresivnim ratom u Ukrajini, masovno ulaže u obranu, s nadom da će to potaknuti tehnološke inovacije koje će se preliti u civilni sektor, slično kao u SAD-u. Europska komisija odobrila je 800 milijardi eura za vojnu potrošnju, a Njemačka planira bilijun. Iako stručnjaci vide potencijal za rast produktivnosti, skeptici upozoravaju na visoke javne dugove i smanjenje socijalnih davanja. Velik dio sredstava još uvijek odlazi američkim tvrtkama, dok se Unija bori da ojača vlastitu obrambenu industriju i potakne konkurentnost. tportal

18.05. (16:00)

Topovi umjesto tulipana: Europa jača mišiće

Njemačka i saveznici dižu obrambene proračune, Poljska prednjači u naoružavanju

Europske sile značajno povećavaju vojne izdatke. Njemačka planira ulagati čak 5% BDP-a, Poljska već troši preko 4% i udvostručuje broj vojnika, dok Francuska i dalje gradi globalnu vojnu prisutnost kao jedina EU nuklearna sila. Velika Britanija ulaže u tehnologiju, a Italija želi postati tenkovska sila. Unatoč tim ulaganjima, Europa ostaje iza SAD-a, Rusije i Kine po globalnoj vojnoj snazi. Za mnoge članice NATO-a, rat u Ukrajini označio je kraj ere vojnih ustezanja. DW

18.04. (16:00)

Europa trenira mišiće pred ogledalom, dok Amerika traži protein shake

Koliko je izgledno da će EU ići u stvaranje zajedničke vojske? Za sada ne postoje nikakvi službeni planovi

Europa — uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo — trenutno ima 1,47 milijuna aktivnih vojnika. S druge strane, do kraja 2024. ruska prisutnost u Ukrajini narasla je na 700.000 vojnika. Francuska raspolaže s najviše – više od 200 tisuća, Njemačka oko 180 tisuća, slijede Poljska i Italija s oko 20 tisuća aktivnih vojnika manje. U kratkom roku, glavni izazov Europe nije da vojno zamijeni Sjedinjene Američke Države “jedan na jedan”, već pronaći način da ojača vlastite obrambene kapacitete i bolje koordinira postojeće snage. N1 prenosi Euronews.

01.04. (13:00)

Kad topovi govore, novčanici šute

Europa ubrzano prelazi na ratnu ekonomiju

Ratna ekonomija podrazumijeva mobilizaciju industrije, radne snage i resursa u korist vojne proizvodnje. To često znači veću državnu kontrolu, rast potrošnje i inflacije te smanjenje socijalnih izdataka. Najveći dobitnici su obrambene, tehnološke i medicinske industrije. EU se uključuje s planom „ReArm Europe“ vrijednim 800 milijardi eura. Njemačka olakšava vojna ulaganja izmjenom ustava. Ratni sukobi u Rusiji, Ukrajini i drugim zemljama dodatno ubrzavaju ovu prilagodbu, dok Europa pokušava ojačati svoju obrambenu neovisnost. DW

23.03. (18:00)

ReArm Europe: Kad nemaš plan, brojiš milijarde

Varoufakis: Naoružana Europa

Kada je Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, najavila inicijativu ReArm Europe, to je prizvalo tužna sećanja na nekompetentni Junckerov plan, Green Deal i Plan oporavka. Novinski naslovi su opet puni velikih brojki, ali iza njih opet nema supstance. Da li neko zaista očekuje da Francuska poveća neodrživi deficit u javnim finansijama da bi finansirala naoružavanje?

Jedini način na koji se Evropa može ponovno naoružati jeste preusmeravanje sredstava namenjenih obnovi propale društvene i fizičke infrastrukture – što će dodatno oslabiti Evropu koja se već gorko suočava sa nezadovoljstvom svojih građana i usponom krajnje desnice širom kontinenta. Zašto? Da li iko stvarno veruje da će se Putin uplašiti od evropskih granata i haubica, dok je sama Evropa sve dalje od uspostavljanja federalne uprave neophodne za odlučivanje o pitanjima rata i mira?

ReArm Europe neće doneti pobedu Ukrajini, ali će gotovo sigurno gurnuti EU u još dublje ekonomske probleme – što je temeljni uzrok slabosti Evrope. Da bi Evropljani osigurali bezbednost pred dvostrukom pretnjom Trumpa i Putina, EU treba da uspostavi svoj mirovni proces. Yanis Varoufakis za Peščanik