EU diže zid — ovaj put bez cigli, ali s propelerima

Pred kraj prošle godine u New Jeresyju su se počeli pojavljivati ‘dronovi’, jasno, bilo je tu i zabuna za dronove, tipa helikoptera, stvarnih dronova, no, prijavljivani su malo drukčiji dronovi koje su ljudi opisivali redom veličine SUV-a i čak autobusa… spominje se NHI (Non-human intelligence), a sve je to dio UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), koji je ozbiljnija i proširenija zamjenica za UFO(Unidentified Flying Object)… kaže topicstarter jedne teme na Forumu (koja je s Aktualnog prebačena na Alternativu): Iz Bijele kuće sad su potvrdili – Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) odobrila je letove dronova u istraživačke i druge specificirane svrhe, uz napomenu da je dio zabilježene aktivnosti povezan s rekreativnim korisnicima dronova. Bug