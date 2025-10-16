EU diže zid — ovaj put bez cigli, ali s propelerima
EU gradi “zid dronova” do 2027. kako bi ojačala obranu i suradnju s NATO-om
Europska unija planira do kraja 2027. uspostaviti “zid dronova” – sustav za nadzor i obranu istočne granice, integriran u mrežu europskih dronova. Projekt je dio plana Defence Readiness Roadmap 2030, koji uključuje i inicijative poput Air Defence Shielda i Defence Space Shielda. Cilj je povećati zajedničku obrambenu nabavu, ubrzati mobilnost vojske te ojačati europsku obrambenu industriju u suradnji s NATO-om. Financiranje će djelomično osigurati EIB i privatni investicijski fondovi. Index