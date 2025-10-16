EU gradi "zid dronova" do 2027. kako bi ojačala obranu i suradnju s NATO-om - Monitor.hr
EU diže zid — ovaj put bez cigli, ali s propelerima

EU gradi “zid dronova” do 2027. kako bi ojačala obranu i suradnju s NATO-om

Europska unija planira do kraja 2027. uspostaviti “zid dronova” – sustav za nadzor i obranu istočne granice, integriran u mrežu europskih dronova. Projekt je dio plana Defence Readiness Roadmap 2030, koji uključuje i inicijative poput Air Defence Shielda i Defence Space Shielda. Cilj je povećati zajedničku obrambenu nabavu, ubrzati mobilnost vojske te ojačati europsku obrambenu industriju u suradnji s NATO-om. Financiranje će djelomično osigurati EIB i privatni investicijski fondovi. Index


02.10. (17:00)

Jedini razlog zašto bih se vratio u školu

Drone Soccer stigao i u Hrvatsku: e-sport koji je zapravo nogomet dronovima

Pravila su jednostavna – unutar arene ograđene mrežom natječu se dva tima s po pet igrača, a cilj je dronom proletjeti kroz obruč protivničke ekipe. Drone Soccer se u američkim školama provodi već godinu dana, a u Dugo Selo stigao je kroz Erasmus+ projekt kao izborni predmet. Plan je uvesti ga u kurikulum i omogućiti da ga preuzmu i druge škole. Ako interes bude dovoljno velik, osnovat će i ligu. Cijeli sport odvija se pod okriljem međunarodne zrakoplovne organizacije i službeno je priznat. Učenici kroz igru zapravo usvajaju osnove mehanike, elektronike, matematike i fizike, kažu. HRT

07.08. (01:00)

Preciznije od snajperista

Hrvatski specijalci prvi puta pokazali FPV dronove u akciji, ministar objavio video


FPV (skraćenica za First Person View – pogled iz prvog lica) dronovi omogućuju pilotu/operateru da, pomoću displeja, u stvarnom vremenu ima pogled iz perspektive drona. Takav način upravljanja, za razliku od standardnih dronova koje se vizualno kontrolira s udaljenosti, omogućuje veću preciznost, brže vrijeme reakcije i dinamičnije manevriranje. Na snimci se vidi FPV dron kako leti i pogađa metu, sve je prikazano u utorak u Kninu, a ministar Anušić je u srijedu objavio video na društvenoj mreži X. tportal

28.06. (01:00)

Black Mirror zove, želi svoj scenarij natrag

Komarac s dozvolom za špijuniranje: Kina predstavila nanodron veličine zrna graška

Jedan od najimpresivnijih noviteta dolazi iz Nacionalnog sveučilišta za obrambenu tehnologiju (HUDT), vodeće kineske vojne istraživačke institucije, koje je upravo predstavilo niz novih vojnih bespilotnih letjelica, uključujući i nanodron veličine komarca, promjera svega 1.3 centimetra. Uređaj veličine zrna graška ima dva mala krila i tri tanka “kraka”, a prema pisanju South China Morning Posta gotovo je nevidljiv golom oku. Iako je riječ o vojnom istraživanju, portal Interesting Engineering ističe kako ovakvi dronovi imaju i velik potencijal u medicini, praćenju okoliša i odgovoru na katastrofe. Index

08.06. (00:00)

Industrijska revolucija s praznim baterijama

Dronovi lete, ali industrija (još) nije skroz uzletjela

Industrija dronova u porastu je globalno, s predviđenim rastom tržišta na 163 milijarde dolara do 2030., no primjena u civilnim sektorima stagnira. Srđan Kovačević iz Orke ističe da ono što nazivamo umjetnom inteligencijom uglavnom je napredna automatizacija. Iako vojna primjena napreduje, civilne flote su male, a nedostaju napredni sustavi upravljanja i obrade podataka. Hrvatska ne zaostaje, ali zasad nema značajnu industrijsku upotrebu, osim u javnim službama. Poljoprivreda još čeka uzlet, unatoč inicijalnim pilot-projektima. HRT

02.05. (23:00)

Ne letiš ti dronom, nego propisi tobom

Dronovi sve popularniji, ali i dalje pod strogim pravilima: letjeti smiješ, ali ne baš kako želiš

Dronovi su dostupni, popularni i sve prisutniji – od igračaka do alata za profesionalno snimanje. No, iako je letenje u tzv. otvorenoj kategoriji jednostavno, postoje jasna pravila: visina do 120 metara, dron mora biti u vidokrugu, ne smije se izbacivati ništa iz zraka, a blizina aerodroma ima posebne uvjete. Kršenje propisa može donijeti kazne do 20.000 eura. Snimke iz zraka dodatno regulira Državna geodetska uprava – privatne objave su zabranjene bez obrta. Iako su postupci jednostavni i besplatni, nesavjesni piloti stvaraju ozbiljne rizike u zračnom prostoru. HRT

23.02. (11:00)

Let iznad birokratskog gnijezda

Razvija se civilna infrastruktura koja omogućuje osposobljavanje za upravljanje dronovima

Nakon prvotnog zanosa dronovima, Hrvatska je razvila sustav za njihovu registraciju, obuku i osiguranje, jer – kako se pokazalo – nisu svi piloti rođeni s osjećajem za visine i regulative. Kazne za nepoštivanje pravila letenja mogu doseći vrtoglavih 26.000 eura, a osiguranje je postalo obavezno za komercijalnu upotrebu. U međuvremenu, dronovi su pronašli posao – od dostave pošte do otkrivanja curenja plina. No, i dalje vrijedi pravilo: prije nego što dignete dron, provjerite propise – ili budite spremni za prisilno slijetanje u svijet kazni. Lider

31.01. (12:00)

Ipak nisu vanzemaljci

Neobični leteći objekti i svjetla iznad New Jerseyja – napokon razriješen misterij

Pred kraj prošle godine u New Jeresyju su se počeli pojavljivati ‘dronovi’, jasno, bilo je tu i zabuna za dronove, tipa helikoptera, stvarnih dronova, no, prijavljivani su malo drukčiji dronovi koje su ljudi opisivali redom veličine SUV-a i čak autobusa… spominje se NHI (Non-human intelligence), a sve je to dio UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), koji je ozbiljnija i proširenija zamjenica za UFO(Unidentified Flying Object)… kaže topicstarter jedne teme na Forumu (koja je s Aktualnog prebačena na Alternativu): Iz Bijele kuće sad su potvrdili –  Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) odobrila je letove dronova u istraživačke i druge specificirane svrhe, uz napomenu da je dio zabilježene aktivnosti povezan s rekreativnim korisnicima dronova. Bug