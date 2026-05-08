Pogotovo ako je kod susjeda jeftinije
EU uvodi tehničke preglede na području bilo koje države članice, ali i strožu kontrolu kilometara
Odbor za promet EU-a predložio je pravilo prema kojem bi vozači tehnički pregled mogli obaviti u bilo kojoj državi članici, uz privremenu potvrdu od šest mjeseci. Odbijen je prijedlog o obveznom godišnjem pregledu za vozila starija od deset godina, pa intervali ostaju nepromijenjeni. Novost je fokus na provjeru ADAS sustava (poput automatskog kočenja) i električnih komponenti. Kako bi se spriječilo “skidanje” kilometara, servisi će morati bilježiti stanje brojača pri svakom zahvatu duljem od sat vremena, čime se štite kupci rabljenih vozila. Autonet