EU uvodi tehničke preglede na području bilo koje države članice, ali i strožu kontrolu kilometara - Monitor.hr
Danas (14:00)

Pogotovo ako je kod susjeda jeftinije

EU uvodi tehničke preglede na području bilo koje države članice, ali i strožu kontrolu kilometara

Odbor za promet EU-a predložio je pravilo prema kojem bi vozači tehnički pregled mogli obaviti u bilo kojoj državi članici, uz privremenu potvrdu od šest mjeseci. Odbijen je prijedlog o obveznom godišnjem pregledu za vozila starija od deset godina, pa intervali ostaju nepromijenjeni. Novost je fokus na provjeru ADAS sustava (poput automatskog kočenja) i električnih komponenti. Kako bi se spriječilo “skidanje” kilometara, servisi će morati bilježiti stanje brojača pri svakom zahvatu duljem od sat vremena, čime se štite kupci rabljenih vozila. Autonet


Slične vijesti

25.11.2025. (11:00)

Kad već ne popravljaju ceste, barem popravljaju cijene

Poskupljuje i naknada za uporabu javnih cesta, neki bi je mogli plaćati i 255 eura

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predlaže povećanje osnovice naknade za uporabu javnih cesta s 28,50 na 40 eura. No, postoji niz koeficijenata koji se množe s naknadom i daju konačnu cifru za plaćanje. Kako doznaje 24sata, vlasnike osobnih vozila čeka poskupljenje od oko 60 posto. Naknada za vozila s motorom do 1600 kubičnih centimetara će iznositi 79,60 eura, što je čak 30 eura više nego sada. Vlasnici najjačih automobila će plaćati između 159 i 255 eura godišnje. Vlasnici motocikala će, pak, plaćati 18 eura godišnje, dok će vlasnici mopeda proći besplatno. tportal

07.04.2024. (10:27)

Propustili ste tehnički pregled? Na kućnu adresu mogla bi vam stići kazna od 90 eura

31.08.2023. (00:00)

I ovi na šalteru bi bili oduševljeni da moraju raditi i noću

Zaposlenici stanica za tehnički pregled navodno ne bi smjeli pregledati više od 20 vozila po smjeni

Tvrdnju iz naslova neslužbeno doznaje Glas Podravine, jer bi se, kako kažu, u suprotnom smatralo da aljkavo obavljaju svaki dijagnostički postupak. Dok iz lokalnog medija pritom predlažu rad u tri smjene, zapravo se žele požaliti kako se na red za tehnički pregled obično jako dugo čeka, mnogi izgube cijelo prijepodne ili poslijepodne, dok su u nekim drugim zemljama to riješili tako da su složili da se on obavlja svake dvije godine (a ako vozilo nije starije od deset godina, negdje i svake tri godine).

16.06.2023. (13:00)

Samo provjerena kvaliteta

Šef tehničkih pregleda otkrio koja se rabljena vozila najmanje kvare

Više od 430.000 automobila u Hrvatskoj tijekom prošle je godine palo na tehničkom. To znači kako je svaki peti automobil na cesti tehnički neispravan. Razlog je taj što Hrvati voze u prosjeku 15 godina stare automobile, otkriva novinar RTL-a Danas Marko Šiklić. U Centru za vozila Hrvatske otkrivaju kako su u kategoriji do 10 godina starosti najpouzdanije marke koje prolaze na tehničkom Mazda, Volvo, Suzuki, Mercedes i Toyota. Prosječno automobili imaju pet grešaka zbog kojih ne prolaze na tehničkom. Posebno zabrinjava najveći broj uočenih kvarova na kočnicama. Uz njih, tu su i loše gume. Danica

20.01.2022. (14:00)

Oldtimeri odolijevaju

Svaki peti automobil nije prošao tehnički pregled

Tijekom 2021. godine na redovnom tehničkom pregledu od 2.271.201 pregledanih vozila, neispravno ih je bilo 448.386 što predstavlja udio od 19,74% ukupnog broja pregledanih vozila. Najveći broj nedostataka pronađen je na svjetlima i kočnicama. Uočen je i porast broja vozila na električni (3054) i hibridni pogon (15.918). Poslovni

25.12.2021. (09:45)

Dobra vijest za vozače: Nove mogućnosti tehničkog pregleda olakšat će proceduru

07.10.2019. (12:30)

Prolaznost automobila na tehničkom pregledu

U članku možete vidjeti više tablica po kriterijima: od nula do 50.000 kilometara (najbolja Mazda, najlošiji Ford), od 50 do 100.000 (najbolji Audi, najlošiji FIAT), preko 100.000 (najbolji BMC, najlošiji Daewoo čak 38 posto ih pada), starim između 5-10 godina, preko 10 godina. Prosječni osobni automobil je godišnje prešao 12.687 kilometara i u prosjeku je star 12,6 godina, podaci su to Centra za vozila Hrvatske. Index