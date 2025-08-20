Kad lopta više vrijedi od zlata
Europski klubovi na vrhuncu moći privlače investitore iz SAD-a i Kine
Europski nogomet doživljava financijski vrhunac. Klubovi iz ‘liga petice’ u sezoni ’23./24. uprihodili su 20,4 milijarde eura, a njih 34 u vlasništvu su privatnih investitora i fondova. Najviše ih privlače američki i kineski ulagači. Američki kapital ušao je i u četiri kluba engleske “Velike šestorice”. Vrijednost klubova eksplodirala je – Manchester United, primjerice, od 750 milijuna funti 2005. porastao je na pet milijardi 2023. No, pravila UEFA-e ograničavaju višestruka vlasništva, dok rast prihoda od TV prava stagnira pa klubovi traže nove izvore, poput utakmica u inozemstvu. Lider