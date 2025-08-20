Europski klubovi na vrhuncu moći privlače investitore iz SAD-a i Kine - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kad lopta više vrijedi od zlata

Europski klubovi na vrhuncu moći privlače investitore iz SAD-a i Kine

Europski nogomet doživljava financijski vrhunac. Klubovi iz ‘liga petice’ u sezoni ’23./24. uprihodili su 20,4 milijarde eura, a njih 34 u vlasništvu su privatnih investitora i fondova. Najviše ih privlače američki i kineski ulagači. Američki kapital ušao je i u četiri kluba engleske “Velike šestorice”. Vrijednost klubova eksplodirala je – Manchester United, primjerice, od 750 milijuna funti 2005. porastao je na pet milijardi 2023. No, pravila UEFA-e ograničavaju višestruka vlasništva, dok rast prihoda od TV prava stagnira pa klubovi traže nove izvore, poput utakmica u inozemstvu. Lider


Slične vijesti

11.07. (19:00)

Talent za transfere, bez afera i bijega u BiH

Andy Bara: Od Kustošije do Barcelone – hrvatski menadžer koji stvara milijunske transfere

Specijalnost Andyja Bare je pronalaženje anonimnih talenata te njihovo parkiranje u niželigaša Kustošiju, odakle ih plasira za velike iznose. Tako je od tamo prodao Dina Klapiju (17) u Leipzig za, prema Transfermarktu, 3 milijuna eura te Mikayla Fayea (18) za 1.5 milijuna eura u Barcelonu. Bara je Fayea doveo iz Senegala. Sljedeći takav transfer bio je onaj mladog hrvatskog talenta Lea Bartolovića (18). Odšteta Kustošiji za njega iznosi 600 tisuća eura. S bonusima, koji se većinom odnose na to koliko će igrati, može narasti do 1.5 milijuna eura. Ono što Bartolovićev transfer izdvaja od navedenih je što je to prvi veliki transfer Kustošije iz njene akademije, a da igrač nije stranac. Ukupno gledajući, Kustošija je na transferima Barinih igrača potrošila 500 tisuća eura, a iste prodala za 7,4 milijuna eura, uz dodatne potencijalne bonuse. Index

01.06. (16:00)

Kad je UEFA odlučila da je bolje Händel nego huligani

Himna nogometne Lige prvaka inspirirana je skladbom koja je bila namijenjena krunidbi

Himnu je 1992. skladao Tony Britten, britanski skladatelj, na narudžbu UEFA-e. Inspiraciju je crpio iz “Zadok the Priest“, krunidbene himne koju je skladao George Frideric Handel 1727. godine za britansku kraljevsku ceremoniju. Himnu je izveo Royal Philharmonic Orchestra, a pjeva je Akademski zbor iz Londona. Tekst je na tri jezika – engleskom, njemačkom i francuskom – službenim jezicima UEFA-e. Himna se svira na početku svake utakmice Lige prvaka, kada igrači izlaze iz tunela i staju na travnjak.

Krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, europski nogomet imao je ozbiljan problem s huliganizmom i nasiljem na stadionima – pogotovo u Engleskoj i Italiji. Tragični događaji poput Heysel tragedije 1985. u kojoj je poginulo 39 ljudi, zauvijek su promijenili pristup organizaciji utakmica. UEFA je shvatila da, ako želi da Liga prvaka postane elitno natjecanje, mora mijenjati ne samo pravila igre, već i emocionalni ton publike i igrača. UEFA je željela stvoriti atmosferu po uzoru na operu ili kraljevski događaj, umjesto da publika utakmicu doživljava kao ratno bojište. Zato su angažirali Tonyja Brittena da napiše glazbu koja podsjeća na svečanost, uzvišenost i zajedništvo. Prošle godine su je nešto promijenili, na nezadovoljstvo većine (Sportske novosti)…

25.05. (20:44)

Bella Fiume!

SuperSport HNL: Rijeka po drugi put postala prvak Hrvatske

Došao je i dan odluke u SuperSport HNL-u. Rijeka, Dinamo i Hajduk ulaze u zadnje kolo s izgledima za titulu. Rijeka je rano povela protiv Slavena u 12. minuti i povećala vodstvo u drugom poluvremenu na 2:0. Dinamo je zabio gol Varaždinu u 39. minuti. Hajduk je dobio Šibenik 0:1, golom u 71 minuti.  Livaja je dobio crveni karton nakon udaranja Žute. Osijek i Istra remizirali (Index). Na tportalu možete pogledati sve golove (tportal). Pogledajte komentare na Forumu… Pred utakmicu privedeni navijači Rijeke koji su radili nerede pred hotelom gdje su bili smješteni igrači Slaven Belupa, među njima i maloljetnici (Sport Klub), navijači Osijeka i Istre se potukli na odmorištu autoceste A3 (Index)

  • Pehar je stigao helikopterom u Rijeku. Slijedi dodjela na Rujevici (Index)
  • Klubovi fino zaradili od TV prava: prvak 1,23 milijuna eura, Dinamu 1,14 milijuna, Hajduku 1,05… (Index)
11.05. (00:00)

Više nije zabavna ta igra

Nogomet više nije “cool”? Sve manje klinaca nezainteresirano za sport

U Engleskoj je nakon pandemije zabilježen porast sudjelovanja djece u dobi od 5 do 16 godina na nogometnim natjecanjima, no nedavno istraživanje organizacije Sport England pokazalo je da je u dobnoj skupini od 16 do 24 godine zabilježen pad od 27 %. Od 2006. Njemačka je izgubila gotovo 6.000 nogometaša u selekcijama do 19 i do 17 godina. Njemački nogometni savez (DFB) hitno potiče reforme pod vodstvom šefa omladinskog nogometa i bivšeg trenera Bundeslige Hannesa Wolfa. Djelomično je uzrok što mlade više ne zanima nogomet i porast digitalnih platformi, ali tu su i troškovi organiziranog igranja te suočavanje s velikim očekivanjima i intenzivnim rasporedima koji su dobro dokumentirani u omladinskom nogometu. Uz to, tu su i ozljede, razvodi ili preseljenja roditelja. DW

03.05. (20:07)

Netko je danas sretan, a netko piše status s tri točkice

Vječni derbi: Dinamo na Poljudu dobio Hajduk 1:3 i izgledno riješio pitanje naslova prvaka

  • Skromno prvo poluvrijeme na Poljudu – Utakmica ove subote ima i dodatni značaj jer se radi o borbi za naslov prvaka (HRT), jako slab nogomet, puno tenzija, teška ozljeda Torrentea… (tportal)… no drugo poluvrijeme potpuno druga priča
  • Poljud tražio penal, Gattusu žuti karton, palo i isključenje – Hajdukovom team manageru (Sportske Novosti), Dinamo poveo u 51. minuti nakon greške Ivana Lučića (tportal), Livaja izjednačio u 56. minuti (tportal), Sandro Kulenović u 56. minuti je sjajno glavom spustio u kut za 1:2 (tportal), nakon kontre Dinama Petar Sučić je u zadnjim sekundama iz drugog pokušaja zabio za 1:3.
  • Četiri kola prije kraja Rijeka i Hajduk imaju po 56 bodova, dok je Dinamo na 55. Najveći derbi hrvatskog nogometa je vrlo važan u borbi za naslov prvaka (Index)
  • U dosadašnja tri ovosezonska derbija Hajduk je dvaput svladao Dinamo, a jednom su igrali neriješeno. No, dok su Splićani u posljednja četiri kola ostali bez pobjede, Dinamo je u tom razdoblju ostvario tri pobjede i jedan poraz (Sport klub)
  • Tučnjava BBB-a i Torcide prije tekme je bila dogovorena, a policija je privela više od 100 ljudi, ozlijeđen i policajac, šire se snimke (Index)
  • Prije početka utakmice Torcida, navijačka skupina Hajduka, izvjesila je veliku koreografiju (Index)
01.05. (09:00)

Trčati i iznenaditi znaju

Iako veseli da je HNL ponovno popularan, gledamo zabrinjavajuće malo dobrih prilika i golova

Publika se mahom vratila na stadione, do posljednjeg kola gotovo sigurno neće biti okrunjen prvak, a medijska pompa veća je nego ikad. Ljudi po ulici i kafićima pričaju o domaćem nogometu, a čak i u ponedjeljak poslijepodne – u slijepom terminu – napuni se stadion u Puli kada gostuje Slaven. Postoji i drugi dio na koji često upozoravaju skeptici: kvaliteta nogometa takva je da će već na ljeto doći svojevrsno otrežnjenje, jednom kada se hrvatski klubovi sudare s onim europskima, a pritom se ne misli na europske klubove prve ili druge klase. Gledajući brojke ove sezone, u SHNL-u po utakmici pada tek 2,35 golova po susretu. To je daleko ispod prosjeka bilo čega u Europi, neovisno o tome gledamo li lige petice ili ostatak ozbiljnih europskih liga. Ukratko rečeno, žive igre je manje, a intenzitet igre je niži. Manje se riskira u pritisku i ekipama u prosjeku više treba kako bi osvojile lopte od protivnika. Index

02.04. (20:00)

Sve je krenulo s Football Managerom

Može li i nogometne skaute zamijeniti umjetna inteligencija? Bez ljudskog faktora zasad – teško

Nogometni klubovi sve manje ovise o instinktu iskusnih skauta, a sve više o analizi podataka i naprednim AI modelima, moglo se čuti u na AIMPACT meetupu u zagrebačkom Bird Incubatoru. AI ne samo da predviđa situacije i rezultate, već također identificira ključne prednosti i slabosti, pružajući uvid u prostor za napredak i dodatne mogućnosti za optimizaciju performansi. Stručnjaci su upozorili na Garbage In, Garbage Out princip – loši podaci vode do pogrešnih odluka. AI može pomoći, ali bez kvalitetne analitike može i odvesti klubove u krivom smjeru. Netokracija

01.04. (19:00)

Podsjeća na Eurosong. Neizvjesno, a za Europu badava

Ivković: Otkako je ovog sustava, teško se sjetiti sezone kada smo se nagledali lošijeg nogometa

Već sama činjenica da po utakmici pada tek nešto više od 2,4 gola puno toga govori. Treba uzeti u obzir da nije do konverzije – na većini utakmica naše lige jednostavno se stvara premalo prilika. Iako sam broj golova ne mora nužno značiti i veću kvalitetu nogometa, obično je tome ipak tako, pogotovo što se ekipa iz vrha tiče. Gattuso zapravo ima nevjerojatno puno sreće što je Dinamo upao u neki svoj vlastiti pakao pa će se liga ove sezone vrlo vjerojatno osvojiti s rekordno malim brojem bodova. Ako Hajduk i osvoji titulu, europska će mu pretkola vrlo brzo pokazati s kojom je razinom igre to napravljeno.

Rijeka je u ovom trenutku vjerojatno najčudnija momčad Europe, koja je nanijela četiri teška poraza redom Dinamu, Osijeku te dvaput Hajduku, a u isto vrijeme je protiv Varaždina, Istre, Gorice, Šibenika i Slavena osvojila dva boda te postigla dva pogotka. Dojam je da u Dinamu trenutačno nema jasnog smjera upravljanja, pa je logično da niti stvari na terenu ne idu lako. U uredima na Maksimirskoj kao da je kontinuirano u tijeku Igra prijestolja, jer ne postoji drugo objašnjenje zašto bi klub s potpuno dominantnim proračunom osvajao tek 1.65 bodova po susretu. A to je nedopustivo loše… Ivan Ivković za Index