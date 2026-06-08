Nu2: Oni žive za nogomet, ali ne žive od nogometa - Monitor.hr
Danas (22:00)

Lopta je okrugla, a diploma četvrtasta

Nu2: Oni žive za nogomet, ali ne žive od nogometa

Stanković je ugostio nogometne zaljubljenike bez financijske koristi. Magistar ekonomije Adrian Zenko (28) balansira IT posao s igranjem u trećoj ligi, ističući važnost obrazovanja nakon nogometne škole u Dinamu i SAD-u. Programer Tonči Buljan prepričao je urnebesnu otočku avanturu u kojoj je amaterska ekipa s Brača, nakon nekoliko piva, dogovorila utakmicu na Malti i izgubila 11:2. Doktorica znanosti i futsal izbornica Tihana Nemčić Bojić govorila je o izazovima analitičarskog posla te treniranja muškaraca, zbog kojih u svlačionici namjerno skriva ženska obilježja kako bi je bolje slušali. HRT


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31.05. (23:00)

Živimo bolje nego ikad, ali i kukamo

Šumiga: Život nikad nije bio objektivno bolji i subjektivno gori

Stručnjak za neuromarketing Dalibor Šumiga pojasnio je da nas u kupnji ne pokreće manipulacija, već evolucijska potreba za društvenom usporedbom – lakše nam je kad i susjed nema struje. Iako živimo u zlatnom dobu, dopamin nas tjera da stalno tražimo više, zbog čega se subjektivno osjećamo nezadovoljno. Šumiga je vlastiti biznis izgradio na spoju neformalnog obrazovanja i ulaganja u promociju. Iako nije ljubitelj društvenih mreža, one su mu donijele golemu vidljivost i zaradu. Zaključuje da nišni sadržaj zahtijeva plaćeni doseg jer, ako želiš poslovni uspjeh, pravilo glasi: plati pa igraj. HRT

25.05. (13:00)

Gleda li itko više naprijed?

Ivica Ivanišević u Nu2: U Hrvatskoj teško biti optimist jer je društvo opterećeno poviješću

Pisac i novinar Ivica Ivanišević predstavio je novu knjigu “Nešto na žlicu”, koju opisuje kao krimić bez smrtnih slučajeva jer su, prema njegovu mišljenju, kriminalci uglavnom idioti, a ne genijalci. Ustvrdio je da je u Hrvatskoj teško biti optimist jer je društvo opterećeno poviješću, dok je za premijera Plenkovića rekao da zbog dugog mandata i visoke plaće ne živi u stvarnosti građana pogođenih inflacijom. Zaključio je da su Hrvati duhovit narod jer redovito biraju istu vlast, a grotesknom floskulom nazvao je ocjenu kojom se sportaši predstavljaju kao najbolji ambasadori države. HRT

17.05. (22:00)

Kad "sve je u redu" znači "ništa nije u redu"

Nedjeljom u 2: Život iza dijagnoza i priče koje liječe tišinu

U emisiji Nedjeljom u 2 studentica Petra Popović otvoreno je govorila o suživotu s depresijom, anoreksijom, autizmom i ADHD-om. Prve simptome i suicidalne misli razvila je već s 11 godina, dugo skrivajući unutarnju borbu iza školskih uspjeha i perfekcionizma. Važnu ulogu u njezinom oporavku imali su podrška obitelji i dječji psihijatar. Novinarka Lada Novak Starčević predstavila je svoj hvaljeni videoserijal “Reci!”, koji daje medijski prostor autentičnim i teškim osobnim pričama. Gošće su zaključile da sustav i društvo moraju graditi empatiju te pružiti rano razumijevanje za neurodivergentne i senzibilne osobe. HRT

11.05. (00:00)

Kad se legende sretnu kod Ace

HRT-ov trio kod Stankovića o magiji ekrana, radijskoj intimi i meteorološkim gafovima

U specijalnom izdanju emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković ugostio je Danijelu Trbović, Zorana Vakulu i Ivanu Radaljac Krušlin. Povodom velike obljetnice HRT-a, gosti su evocirali uspomene na televizijske početke, “zlatno doba” medija i legendarne mentore poput Milana Sijerkovića i Voje Šiljka. Trbović se prisjetila transformacije iz plesačice u britku voditeljicu, Vakula je priznao strah od prvih nastupa i opasnosti prvotravanjskih šala, dok je Radaljac Krušlin naglasila važnost radija kao “kazališta za uši”. Unatoč digitalizaciji, zaključili su da autentičnost, temeljita priprema i ljudska priča ostaju ključ dugovječnosti. HRT

04.05. (13:00)

Srce kao katedrala

Tereza Kesovija u 87. godini krenula na svoju posljednju turneju, gostovala kod Stankovića

Glazbena ikona Tereza Kesovija u emisiji Nedjeljom u dva rezimirala je impresivnu karijeru najavivši oproštajnu turneju zbog zdravstvenih poteškoća s vidom i sluhom. “Žena vulkan” emotivno se prisjetila siromašnog djetinjstva, otkrila da su njezini roditelji prodali svinju kako bi joj kupili prvu flautu, te istaknula važnost oprosta kao životne filozofije. Govoreći o susretima s Titom i Tuđmanom, naglasila je da ostaje vjerna svojim stavovima bez obzira na današnje interpretacije. Za nju je pozornica bila i ostala jedini istinski eliksir života, a publika neraskidivi dio njezina bića. Sinoć je održala koncert na Starom placu na kojem se oprostila od splitske publike (Index). Posljednji koncert održat će na svoj 88. rođendan u Zagrebu. HRT, tportal

27.04. (09:00)

Što je snađe, dobro je snađe

Anđelka Stević Žugić: Želim da nacionalizma nema, život je lijep, a ljudi dobri

Srpska glumica kod Stankovića otkriva kako se bori s unutarnjom “komisijom” perfekcionizma i “sindromom uljeza”. Ističe da je kemija s Andrijom Miloševićem ključ uspjeha njihove kultne serije, dok kroz predstavu o razvodu nudi humor kao terapiju. Ponosna na uspjeh filma Svadba, naglašava važnost regionalne suradnje i odbija se baviti nacionalizmom, birajući pozitivu. O majčinstvu uči intuitivno, a o stanju u društvu kritički, ali s nadom u mlade. Unatoč izazovima, ostaje vjerna stavu da je život lijep, a ljudi u svojoj srži dobri. HRT

20.04. (19:00)

Čelična lady s osmjehom

Snježana Köpruner: Uspjeh smo zamijenili prodajom djedovine i neradom

Snježana Köpruner, uspješna poduzetnica iz Travnika i Rame, u emisiji Nedjeljom u 2 oštro je kritizirala ekonomiju rente i propast industrije. Vodeći tvrtku s 700 zaposlenih koja proizvodi za svjetske gigante poput Liebherra, dokazala je da proizvodnja u BiH ima budućnost. Istaknula se brigom za radnike: izgradila je vrtić, planira stambeno naselje za mlade te zagovara meritokraciju. Upozorila je na „katastrofičan“ pad obrazovanja i kupovinu diploma, naglasivši da bez primarnih djelatnosti i stručnog znanja nema pravog prosperiteta, unatoč turističkim uspjesima i političkim narativima. HRT

12.04. (20:00)

Teolog asfalta

Svećenik koji ruši stereotipe: Lovrić o strahu, sustavu i hrabrosti da bude drugačiji

Svećenik Željko Lovrić u emisiji Nedjeljom u 2 predstavio je viziju Crkve kao utočišta topline, a ne hladnog sustava. Otvoreno govoreći o djetinjstvu bez oca, ljubavi prema psu Danteu i sumnjama, Lovrić je istaknuo važnost pomaganja marginama: od organiziranja koncerata za gluhu djecu do otvaranja psihološkog savjetovališta u župi. Iako zagovara stroge moralne stavove poput onog o pobačaju, njegov pristup krši pravila – odustaje od uštogljenosti, priznaje ljudsku ranjivost i poručuje da je biti “nestašan” unutar sustava nužno kako bi se ostalo vjerno idealima dobrote i autentičnosti. HRT Napisao je i knjigu “Planina suza bogova” (Vjerujem)

05.04. (21:00)

Sve počinje s jednim pitanjem: Zašto?

Nikša Sviličić: Treba uvesti sat radoznalosti u vrtiće i škole

Nikša Sviličić, pisac, profesor i glazbenik završio je tri fakulteta, predaje na jednom, piše knjige, a čak i pjesme, i to za Nenu Belana i Zdravka Čolića. Smatra da je znatiželja kao osobina dobrim dijelom urođena, te da ju nitko ne može kontrolirati prostom odlukom ”evo ja ću sad biti znatiželjan”, istaknuvši kako ga je znatiželja pratila od najranijeg djetinjstva. Tvrdi kako bi bilo dobro uvesti nešto poput sata radoznalosti još u vrtiću, a kasnije u školama, te da bi s time nakon ”20 do 30 godina imali dva do tri Nobelovca”. HRT… zanimljivo, nisu spomenuli da je svojevremeno bio i ravnatelj HAVC-a (Jutarnji, tportal), kao i to da je režirao i film Vjerujem u anđele.

30.03. (01:00)

Kazalište kao ogledalo

Predstava “Prima facie”: Kako pravni sustav iznevjerava žrtve seksualnog nasilja

Monodrama “Prima facie” u izvedbi Nataše Janjić Medančić propituje surovu stvarnost pravnog sustava kroz lik uspješne odvjetnice Tesse. Radnja prati njezin bolni preobrazaj iz braniteljice optuženih za silovanje u samu žrtvu nasilja. Glavna poruka predstave naglašava da sve što nije “da” zapravo znači “ne”, problematizirajući sivu zonu pristanka i težinu dokazivanja istine na sudu. Glumica ističe važnost prekidanja šutnje i micanja srama s leđa žrtava, pozivajući na dijalog i sustavnu psihološku podršku kako bi se ohrabrila prijava nasilja i postigla stvarna ravnopravnost. HRT