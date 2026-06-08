Lopta je okrugla, a diploma četvrtasta
Nu2: Oni žive za nogomet, ali ne žive od nogometa
Stanković je ugostio nogometne zaljubljenike bez financijske koristi. Magistar ekonomije Adrian Zenko (28) balansira IT posao s igranjem u trećoj ligi, ističući važnost obrazovanja nakon nogometne škole u Dinamu i SAD-u. Programer Tonči Buljan prepričao je urnebesnu otočku avanturu u kojoj je amaterska ekipa s Brača, nakon nekoliko piva, dogovorila utakmicu na Malti i izgubila 11:2. Doktorica znanosti i futsal izbornica Tihana Nemčić Bojić govorila je o izazovima analitičarskog posla te treniranja muškaraca, zbog kojih u svlačionici namjerno skriva ženska obilježja kako bi je bolje slušali. HRT