Jedini razlog zašto bih se vratio u školu

Pravila su jednostavna – unutar arene ograđene mrežom natječu se dva tima s po pet igrača, a cilj je dronom proletjeti kroz obruč protivničke ekipe. Drone Soccer se u američkim školama provodi već godinu dana, a u Dugo Selo stigao je kroz Erasmus+ projekt kao izborni predmet. Plan je uvesti ga u kurikulum i omogućiti da ga preuzmu i druge škole. Ako interes bude dovoljno velik, osnovat će i ligu. Cijeli sport odvija se pod okriljem međunarodne zrakoplovne organizacije i službeno je priznat. Učenici kroz igru zapravo usvajaju osnove mehanike, elektronike, matematike i fizike, kažu. HRT