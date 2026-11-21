Čak i ako niste bili "zaigrani"
Europski tjedan testiranja: Besplatno i povjerljivo provjerite svoje spolno zdravlje
Od 23. do 30. studenoga obilježava se Europski tjedan testiranja s ciljem poticanja ranog otkrivanja HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija pod motom “Testiraj. Liječi. Spriječi.” Udruga HUHIV i CheckPoint centar Zagreb tijekom cijele godine nude besplatno, dobrovoljno i povjerljivo testiranje (na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju) te stručno savjetovanje bez stigme. Budući da infekcije često prolaze bez simptoma, pravovremeno testiranje ključno je za uspješno liječenje i zaštitu zdravlja, a ovogodišnja kampanja ujedno najavljuje obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a 1. prosinca. HUHIV