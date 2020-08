Život je negdje tu

“Narkić parkić” između Tomićeve ulice, Ilice i Strossmayerovog šetališta udruga Pimp My Pump i street art studio Lapo Lapo preuredili su ga u “Art Park”, koji će od lipnja do rujna služiti kao muzej na otvorenom upotpunjen različitim umjetničkim programima. Zapušteni park prošloga su vikenda već očistili i uredili street art umjetnici, a otvorenje sezone započinje ove subote od 15 do 21 h. Pogledaj.to