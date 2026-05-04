Pohlepa je ista, samo je softver novi
Financijski baloni: Povijest se ne ponavlja, ali se rimuje kroz dugove
Povijest od tulipomanije do umjetne inteligencije pokazuje da financijski baloni nisu anomalije, već ciklički procesi potaknuti euforijom i lakim kreditiranjem. Iako su često nusprodukt stvarnih tehnoloških inovacija, tržišta redovito precjenjuju brzinu budućih dobitaka. Ključna pouka glasi: balon bez duga je bolan, ali onaj s dugom je opasan. Kada cijene izgube doticaj s realnošću, pucanje najteže pogađa najranjivije, uzrokujući dugotrajne recesije i gubitak povjerenja u institucije. Bez obzira na to radi li se o lukovicama ili čipovima, ljudska psihologija i pohlepa ostaju nepromijenjene konstante. Ideje