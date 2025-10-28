Kad balon postane samosvjestan
MMF i Banka Engleske upozoravaju na mogući krah AI euforije
MMF i Banka Engleske upozoravaju da bi tržišni balon oko umjetne inteligencije mogao uskoro puknuti. Kristalina Georgieva poručuje da je “neizvjesnost nova normalnost”, dok britanska središnja banka procjenjuje da su dionice AI tvrtki precijenjene. Razočaravajući napredak tehnologije, sporo usvajanje i jačanje konkurencije mogli bi dovesti do oštre korekcije tržišta. OpenAI, NVIDIA, AMD i njihovi konkurenti poput Anthropica već su uložili stotine milijardi dolara u AI, čije se širenje nastavlja – od glazbe do internetske kupovine. Mreža