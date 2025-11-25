Oklada stoljeća 2.0: sada s algoritmima umjesto nekretnina
Kladio se na slom burze 2008., a sad upozorava: Povijest se ponavlja. AI je balon
Michael Burry, poznat po predviđanju krize 2008., pokrenuo je Substack newsletter “Cassandra Unchained” u kojem upozorava na balon u sektoru umjetne inteligencije. Povlači paralele s dot-com krizom krajem 1990-ih, kritizira investitore zbog prekomjernog optimizma i ignoriranja profitabilnosti te uspoređuje izjave Jeromea Powella s onima Alana Greenspana prije kolapsa tržišta nekretnina. Burry je posebno pesimističan prema visokovrednovanim AI kompanijama poput Nvidije i Palantira. Index