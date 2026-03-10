Od dot-coma do nekretnina: lekcije financijskih balona i novi rizici - Monitor.hr
Danas (10:00)

Baloni pucaju, ali ljudska euforija uvijek pronađe novi oblik

Od dot-coma do nekretnina: lekcije financijskih balona i novi rizici

Dot-com balon dosegnuo je vrhunac 2000. kada je NASDAQ prešao 5000 bodova, nakon čega je izgubio više od 75 % vrijednosti i srušio tisuće internetskih tvrtki. Hrvatska tada nije imala snažan tehnološki sektor pa su posljedice bile posredne, ali je vlastite financijske lekcije doživjela kroz slom burze 2008., margin kredite, nekretninski boom i kredite u švicarskim francima. Danas analitičari upozoravaju na moguće nove balone – globalno u sektoru umjetne inteligencije, a u Hrvatskoj prije svega na tržištu nekretnina, gdje cijene rastu brže od prihoda i potiču zabrinutost oko stvarne vrijednosti imovine. Goran Litvan za Lider.


Slične vijesti

22.01. (18:00)

Oni se klade, a tikete ćemo platiti mi

Vizek: Je li na pomolu nova gospodarska kriza? Američki AI balon prijeti stvarnom gospodarstvu

I kompanije i investitori klade se na to da će umjetna inteligencija otvoriti novu tehnološku i ekonomsku eru, s drukčijim poslovnim modelima i, vrlo vjerojatno, bitno promijenjenim shvaćanjem uloge rada u ekonomskim procesima. Dugoročna održivost tog investicijskog vala, međutim, ovisit će o tome hoće li se ta visoka očekivanja doista ostvariti. Dok burze cijenama dionica već pretpostavljaju vrlo uspješan ishod AI ulaganja, tržišta duga i dalje zahtijevaju visoku kamatnu premiju, ponašajući se kao da taj ishod još nije siguran. Ako se iznimno visoka očekivanja ne ispune, korekcija neće ostati zatvorena unutar financijskih tržišta, već će se vrlo brzo preliti u realno gospodarstvo, a potom i u politički prostor, gdje ekonomski lomovi rijetko prolaze bez posljedica. Maruška Vizek za tportal

25.11.2025. (08:00)

Oklada stoljeća 2.0: sada s algoritmima umjesto nekretnina

Kladio se na slom burze 2008., a sad upozorava: Povijest se ponavlja. AI je balon

Michael Burry, poznat po predviđanju krize 2008., pokrenuo je Substack newsletter “Cassandra Unchained” u kojem upozorava na balon u sektoru umjetne inteligencije. Povlači paralele s dot-com krizom krajem 1990-ih, kritizira investitore zbog prekomjernog optimizma i ignoriranja profitabilnosti te uspoređuje izjave Jeromea Powella s onima Alana Greenspana prije kolapsa tržišta nekretnina. Burry je posebno pesimističan prema visokovrednovanim AI kompanijama poput Nvidije i Palantira. Index

10.11.2025. (08:00)

Kad umjetna inteligencija postane gluplja od naših odluka

AI balon napuhan bilijunom dolara – dok Hrvatska propušta vlak za Europu

Vrijednost deset najvećih AI startupa porasla je za gotovo bilijun dolara, unatoč poslovanju s gubicima, što analitičari uspoređuju s dot-com balonom. Ivica Brkljača upozorava da su valuacije „stotinu puta veće od prihoda“, dok profesor Marko Horvat ističe da današnji AI sektor živi od „ekonomije pažnje“ i masovne proizvodnje digitalnog „smeća“. Istodobno, Europa ulaže u „AI tvornice“, a Hrvatska ostaje bez ijednog centra te bez pristupa ključnoj infrastrukturi – na začelju kontinenta koji odlučuje o svojoj tehnološkoj budućnosti. tportal

07.11.2025. (13:00)

Umjetna inteligencija da, ali samo da nas ne dira

Istraživanje otkriva: Hrvati prihvaćaju AI, ali ga se boje i ne žele učiti koristiti

Novo istraživanje Prizme CPI i Sveučilišta Algebra Bernays pokazuje da 95% Hrvata zna za umjetnu inteligenciju, ali trećina ne želi o njoj učiti. Dok poslovni sektor bilježi rast pozitivnih asocijacija, građani AI najviše povezuju s rizicima poput gubitka privatnosti, dezinformacija i negativnog utjecaja na mentalno zdravlje. Samo 16% građana smatra da AI može u potpunosti zamijeniti čovjeka u korisničkoj podršci, a 70% brine širenje lažnih vijesti. Stručnjaci upozoravaju i na mogućnost “AI balona” te rastuću globalnu polarizaciju u percepciji tehnologije. Netokracija

28.10.2025. (18:00)

Kad balon postane samosvjestan

MMF i Banka Engleske upozoravaju na mogući krah AI euforije

MMF i Banka Engleske upozoravaju da bi tržišni balon oko umjetne inteligencije mogao uskoro puknuti. Kristalina Georgieva poručuje da je “neizvjesnost nova normalnost”, dok britanska središnja banka procjenjuje da su dionice AI tvrtki precijenjene. Razočaravajući napredak tehnologije, sporo usvajanje i jačanje konkurencije mogli bi dovesti do oštre korekcije tržišta. OpenAI, NVIDIA, AMD i njihovi konkurenti poput Anthropica već su uložili stotine milijardi dolara u AI, čije se širenje nastavlja – od glazbe do internetske kupovine. Mreža

23.10.2025. (13:00)

Balon ili revolucija? Dok milijarde gore, gospodarstvo drhti i nervozno gleda u čipove

AI investicije 2025: milijarde dolara u igri i neizvjesna budućnost

Ulaganja u umjetnu inteligenciju dosežu rekordne razine: više od 1300 AI startupova, 500 jednoroga i preko 200 milijardi dolara uloženo ove godine. Dok neki stručnjaci, poput Larryja Finka, vide nužnu investiciju za budućnost, drugi upozoravaju na napuhane valuacije i rizične dugove, uspoređujući trenutni boom s dot-com krizom. AI ekosustav miješa stvarne projekte i spekulativne procjene, a balans između revolucije i financijskog balona još je neizvjestan. Psihološka euforija nije dostigla vrhunac, ali opasnosti od precijenjenih očekivanja jasno su prisutne. tportal