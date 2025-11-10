Kad umjetna inteligencija postane gluplja od naših odluka

Novo istraživanje Prizme CPI i Sveučilišta Algebra Bernays pokazuje da 95% Hrvata zna za umjetnu inteligenciju, ali trećina ne želi o njoj učiti. Dok poslovni sektor bilježi rast pozitivnih asocijacija, građani AI najviše povezuju s rizicima poput gubitka privatnosti, dezinformacija i negativnog utjecaja na mentalno zdravlje. Samo 16% građana smatra da AI može u potpunosti zamijeniti čovjeka u korisničkoj podršci, a 70% brine širenje lažnih vijesti. Stručnjaci upozoravaju i na mogućnost “AI balona” te rastuću globalnu polarizaciju u percepciji tehnologije. Netokracija