Plaće k'o na Islandu, a najam kao u Zagrebu

Mislav Ćuk (31) iz Slavonskog Broda prijavio se na oglas da u Laponiji bude pomoćnik Djeda Mraza na minus 40 i otkrio da je stvoren za tu ulogu koja među ostalim podrazumijeva i – rad sa sobovima: “To su naši kolege, i vilenjaci i sobovi su zimski sezonski radnici. Čim se snijeg otopi, vilenjaci idu kućama, a sobovi su slobodni šetati po šumama. I onda opet kad napada snijeg, sobovi se vrate na farme i rade za hranu i piće”, objašnjava Mislav. Pitali smo ga što radi jedan vilenjak. “To je neka mješavina turističkog animatora i voditelja putovanja. Autobusima idemo do farme haskija, do farme sobova, do Djeda Mraza…” objašnjava Ćuk i napominje da je radio i kao arktički vodič u Snježnom Selu (Snow Village) napravljenom od snijega i leda. “Vodio bih goste i objašnjavao im kako da prežive noć ako tamo spavaju”, kaže. 24sata/HRT