Plaće k'o na Islandu, a najam kao u Zagrebu
Finski recept za sreću: dobra hrana, sauna, priroda i – društvo koje funkcionira
Finska je osmu godinu zaredom najsretnija zemlja svijeta, ne zbog velikih obećanja, nego zbog malih stvari koje funkcioniraju. Dobra lokalna hrana (uključujući soba i losa), sauna kao društveni ritual, priroda nadohvat ruke i gradovi po mjeri čovjeka čine svakodnevicu ugodnom. Helsinki spaja dizajn, učinkovit javni prijevoz i zelenilo, a društvo se temelji na povjerenju i brizi za građane. Plaće su solidne, najamnine stabilne, a cijene nekretnina u padu. Ukratko: sustav radi – i to Fince čini sretnima. Index