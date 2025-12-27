Finski recept za sreću: dobra hrana, sauna, priroda i - društvo koje funkcionira - Monitor.hr
Plaće k'o na Islandu, a najam kao u Zagrebu

Finski recept za sreću: dobra hrana, sauna, priroda i – društvo koje funkcionira

Finska je osmu godinu zaredom najsretnija zemlja svijeta, ne zbog velikih obećanja, nego zbog malih stvari koje funkcioniraju. Dobra lokalna hrana (uključujući soba i losa), sauna kao društveni ritual, priroda nadohvat ruke i gradovi po mjeri čovjeka čine svakodnevicu ugodnom. Helsinki spaja dizajn, učinkovit javni prijevoz i zelenilo, a društvo se temelji na povjerenju i brizi za građane. Plaće su solidne, najamnine stabilne, a cijene nekretnina u padu. Ukratko: sustav radi – i to Fince čini sretnima. Index


Srijeda (09:33)

Zašto su finski roditelji u odgoju tako opušteni? Dozvoljavaju djeci da istražuju i rade greške

08.12.2024. (14:00)

Idemo na sjever

Finska je već sedmu godinu zaredom prva na svjetskoj rang-listi najsretnijih zemalja

Raskošna priroda, duga oštra zima, polarna svjetlost i saune. Koji je recept za sretan narod pokušali su doznati iz DW-a. Finska ambasadorica sreće tvrdi kako za sreću nas ne smije biti briga što drugi misle, da radimo ono što nas zanima, a važno je biti aktivan cijeli život, što društveno, što rekreativno. Finska je poznata kao zemlja uređenih institucija, stabilnog socijalnog sustava, pristojnih plaća, malo je korupcije, a puno građanskih sloboda. Ljudi tamo imaju veliko povjerenje u vladu i državne institucije. Možda je ključ sreće u mentalitetu, koji i sami građani opisuju kao vrlo ustrajnom u svojim naumima, hrabrosti poput vozača Formule Mike Hakkinena koji je jednom rekao kako treba imati hrabrosti ući u zavoj u punoj brzini, pritom vjerujući kako će sve završiti dobro.

07.09.2024. (21:00)

Kad Finci stišću kočnicu, nesreće nemaju šanse

Finska vozi prema nuli smrtnih slučajeva na cestama

Finska je u posljednjih deset godina smanjila broj poginulih na cestama za 29%, što je znatno više od prosječnog smanjenja u EU od 16%. Ključni čimbenici uspjeha su smanjenje ograničenja brzine, postavljanje kamera za kontrolu brzine i izgradnja biciklističkih staza. Finska je implementirala Vision Zero strategiju koja uključuje zaštitne mjere poput sigurnijih cesta, vozila i brzina. Osim toga, blokade za vožnju pod utjecajem alkohola i detaljne istrage svakog smrtnog slučaja dodatno su poboljšale sigurnost. Ove mjere donijele su Finskoj prestižnu nagradu za cestovnu sigurnost. Forbes

08.02.2024. (21:00)

I naš planet ima svoju bateriju

Napušteni rudnik u Finskoj postaje gigantska gravitacijska baterija

Jedan od najdubljih rudnika u Europi u malom gradu u Finskoj pretvara se u podzemno skladište energije. Koristit će gravitaciju za zadržavanje viška energije kad god zatreba. Finska zajednica Pyhäjärvi, udaljena 450 kilometara sjeverno od Helsinkija, dobiva novo poglavlje života za svoj više od 1.400 metara dubok rudnik cinka i bakra Pyhäsalmi, koji je bio izvan upotrebe, ali ga sada obnavlja škotska tvrtka Gravitricity. Tvrtka je razvila sustav pohrane energije koji podiže i spušta utege, nudeći “neke od najboljih karakteristika litij-ionskih baterija i pumpanih hidroelektrana”, prenosi Euro News. Green

26.09.2023. (16:00)

Mreža jakih žena

U Baltičkom moru postoji otok na koji ne smije stupiti nijedan muškarac

The SuperShe female-only island has debuted off the coast of Finland.

Zajednica poznatija kao SuperShe, koja okuplja žene diljem svijeta kako bi jedna drugoj pomogle da žive zdrave, osnažene živote, zamisao je Kristine Roth, koja je do prije nekoliko godina vodila konzultantski posao vrijedan više milijuna eura. Odlučila je prodati tvrtku kako bi svoju energiju usmjerila na nešto zabavno i nadahnjujuće za mrežu jakih žena. Tako je došla na ideju otoka SuperShe. “Željela sam ženama dati prostor da budu ono što jesu i uče jedna od druge daleko od vanjskog svijeta i pritisaka svakodnevnog života u društvu kojim dominiraju muškarci”, izjavila je Roth. Otok može primiti 10 super žena i opremljen je s četiri bungalova, spa sadržajima, finskim saunama i opremom za vježbanje. Unatoč svojoj izolaciji, lako je dostupan s kopna: 30 minuta helikopterom ili sat i 20 minuta vožnje automobilom i brodom od međunarodne zračne luke u Helsinkiju. Punkufer

16.07.2023. (09:00)

Hrabro i pozitivno

Finska je najsretnija nacija na svijetu, a za to je zaslužan koncept života “sisu”

7 reasons why you can find happiness in Finland | Visit Finland

U finskom jeziku termin “sisu” definira se kao koncept i stil života u čijim su temeljima hrabrost i odlučnost, a želimo li biti sretni, trebali bismo ga usvojiti. “Sisu” igra važnu ulogu u kreiranju blagostanja i sposobnosti da se održi pozitivan stav jer taj koncept počiva na ideji da valja biti (i ostati) hrabar, gurati naprijed unatoč nedaćama i/ili nemogućim izgledima. Kako to ostvariti? Evo nekoliko savjeta finske psihologinje Elisabeth Lahti:

  • Pronađite svrhu koja je usmjerena na viši cilj – Prema istraživanju psihologinje Angele Duckworth, u stanju smo izdržati veći napor ako radimo na nečemu što doprinosi svijetu, tj. ako si postavimo cilj koji je izvan našeg mikrokozmosa.
  • Povećajte otpornost i ustrajnost kroz trening – Praksa i priprema jačanju naš unutarnji “sisu”. Studije su pokazale da naše tijelo ima skrivene rezerve energije koje prirodno koristi kad su nam najpotrebnije, a što si postavljamo veće izazove, to više usvajamo i navike koje jačaju otpornost i ustrajnost.
  • Budite blagi prema sebi i povežite se s prirodom – Bildanje čvrstoće je jednako važno kao i jačanje nježnosti prema sebi, treba postojati ravnoteža. Finci su vješti u postizanju tog balansa, a u tome im pomaže i kontakt s prirodom. Planinarenje i šetnje po prirodi sastavni su dio njihove kulture koji im pomaže osjetiti unutarnji mir i sreću. Lider
01.04.2023. (15:00)

Moskva poštuje samo silu. Ako ste jaki, ostavit će vas na miru

Finski vojni stručnjak: “Rusija je preslaba za novi rat, ali nama je stalna prijetnja”

Finska i Rusija dijele približno 1.340 kilometara dugu granicu koja ne prati nijednu rijeku, planinu i prolazi rijetko naseljenim dijelovima država. “Ako Zapad podrži Ukrajinu da se ona odupre ruskoj invaziji i pobijedi u ratu, Balkan će se sigurno odreći Rusije i okrenuti Zapadu”, smatra general-major Pekka Toveri, nerezidentni suradnik finskog Instituta za vanjske poslove u programu finske vanjske politike, sjevernoeuropske sigurnosti i NATO-a. “Trenutno nam Rusija ne može prijetiti konvencionalnom vojnom silom pa bi mogla pribjeći korištenju hibridnog ratovanja, na primjer služeći se izbjeglicama. Ono što smo svi naučili jest to da Moskva poštuje samo silu. Ako ste dovoljno jaki, Rusija će vas ostaviti na miru. No, ako niste, Moskva će to odmah iskoristiti u svoju korist.  Za nekoliko godina, kada se ruska vojska opet obnovi i naoruža, ponovno će nam postati vojna prijetnja.” Aljazeera

27.12.2022. (20:00)

Što bi dao da si na mom mjestu?

Mislavu je bilo dosta uredskog posla pa je postao vilenjak, pomoćnik Djeda Mraza u Laponiji

storyeditor/2022-12-23/chilly_2.jpg

Mislav Ćuk (31) iz Slavonskog Broda prijavio se na oglas da u Laponiji bude pomoćnik Djeda Mraza na minus 40 i otkrio da je stvoren za tu ulogu koja među ostalim podrazumijeva i – rad sa sobovima: “To su naši kolege, i vilenjaci i sobovi su zimski sezonski radnici. Čim se snijeg otopi, vilenjaci idu kućama, a sobovi su slobodni šetati po šumama. I onda opet kad napada snijeg, sobovi se vrate na farme i rade za hranu i piće”, objašnjava Mislav. Pitali smo ga što radi jedan vilenjak. “To je neka mješavina turističkog animatora i voditelja putovanja. Autobusima idemo do farme haskija, do farme sobova, do Djeda Mraza…” objašnjava Ćuk i napominje da je radio i kao arktički vodič u Snježnom Selu (Snow Village) napravljenom od snijega i leda. “Vodio bih goste i objašnjavao im kako da prežive noć ako tamo spavaju”, kaže. 24sata/HRT

08.11.2022. (19:00)

Dječji imunosni sustav može ojačati već nakon mjesec dana igre u prirodi

“Šumsko tlo” u finskim vrtićima ojačalo dječji imunosni sustav

Kada su djelatnici u vrtićima u Finskoj postavili travnjak, zasadili šumski podrast poput patuljastog vrijeska i borovnica i dopustili djeci da se brinu o usjevima u sadilicama, raznolikost mikroba u crijevima i na koži male djece povećala se u vrlo kratkom vremenu. U usporedbi s ostalom gradskom djecom koja se igraju u standardnim gradskim vrtićima koja su često popločena, djeca od 3, 4 i 5 godina u ovim ozelenjelim vrtićima u Finskoj pokazala su povećane T-stanice i druge važne imunološke biljege u krvi u roku od samo 28 dana. “Otkrili smo da je crijevna mikrobiota djece koja su dobila zelenilo u vrtiću slična crijevnoj mikrobioti djece koja svakodnevno posjećuju šumu”, kaže znanstvenica Marja Roslund sa Sveučilišta u Helsinkiju. Iako nalazi ne sadrže sve odgovore, oni podržavaju vodeću ideju – promjena mikroba u okolišu može relativno lako utjecati na dobro uspostavljeni mikrobiom u djece dok istodobno pomaže u jačanju imunosnog sustava. Green