Sauna, šuma i poštenje

Finska devetu godinu zaredom predvodi ljestvicu najsretnijih zahvaljujući povjerenju u institucije i niskoj korupciji. Ključ uspjeha nije samo u BDP-u, već u jednakim prilikama: vrhunskom obrazovanju dostupnom svima, besplatnoj infrastrukturi poput knjižnice Oodi te “svačijem pravu” na slobodan boravak u prirodi. Dok Hrvatska (72. mjesto) kaska, finski model dokazuje da sreća proizlazi iz sustavnog ulaganja u ljude, zdravlje i zajedništvo, a ne iz geografije. Sreća je, dakle, stvar političkog izbora i društvene kohezije, a ne slučajnosti ili klime. Ideje… Iza Finske nalaze se Island i Danska… na 16. mjestu je Kosovo, a na 18. Slovenija. Hrvati su 70. zemlja po sreći, ispred nas su i Srbija i BiH (30. i 37.) Najnesretniji narod na svijetu je u Afganistanu (Index). World Happiness Report