Sauna, šuma i poštenje

Tajna uspjeha Finske kao zemlje najsretnijih ljudi: Ključ nije samo u BDP-u, već u jednakim prilikama

Finska devetu godinu zaredom predvodi ljestvicu najsretnijih zahvaljujući povjerenju u institucije i niskoj korupciji. Ključ uspjeha nije samo u BDP-u, već u jednakim prilikama: vrhunskom obrazovanju dostupnom svima, besplatnoj infrastrukturi poput knjižnice Oodi te “svačijem pravu” na slobodan boravak u prirodi. Dok Hrvatska (72. mjesto) kaska, finski model dokazuje da sreća proizlazi iz sustavnog ulaganja u ljude, zdravlje i zajedništvo, a ne iz geografije. Sreća je, dakle, stvar političkog izbora i društvene kohezije, a ne slučajnosti ili klime. Ideje… Iza Finske nalaze se Island i Danska… na 16. mjestu je Kosovo, a na 18. Slovenija. Hrvati su 70. zemlja po sreći, ispred nas su i Srbija i BiH (30. i 37.) Najnesretniji narod na svijetu je u Afganistanu (Index). World Happiness Report


01.05.2022. (15:00)

Fake it till you make it

U najsretnijim zemljama najveći je stres – biti sretan

U novoj multinacionalnoj studiji, objavljenoj u časopisu Nature Scientific Reports, koja je obuhvatila 40 zemalja sa 7443 sudionika, autori su istražili kako društveni pritisak da se bude sretan utječe na emocionalne, kognitivne i kliničke pokazatelje dobrobiti ljudi. U “najsretnijim zemljama na svijetu” osjećaj sreće lako može postati očekivanom normom. To povećava društveni pritisak koji ljudi osjećaju da se pridržavaju ove norme i pogoršava posljedice za one koji to ne uspijevaju postići. Osjećaj društvenog pritiska na ljude da budu sretni, a ne npr. tužni, posebno utječe na ljude s niskim osjećajem blagostanja u zemljama s višim svjetskim indeksom sreće. Index

 

 

 