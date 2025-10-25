Kad ti marketing i WC budu na istom mjestu
Fotka igrača koji pišaju pored terena za vrijeme utakmice: nije problem u igračima, nego u sustavu koji ih odgaja
Fotografija rezervnih igrača Slavena Belupa koji usred prvoligaške utakmice uriniraju pokraj terena postala je simbol šireg problema kluba, piše Robert Mihaljević za Danicu. (Ne)priliku koristi da ukaže na sustav u kojem jedan čovjek kontrolira sve odluke, a formalni organi postoje samo na papiru. Klub, iako stabilan i financijski osiguran, ostaje zatvoren, netransparentan i bez veze s navijačima i zajednicom. Umjesto modernizacije i demokratizacije, Slaven zadržava “čobanski mentalitet” koji je vidljiv i na slici – jer kada se ne zna tko vodi klub, svatko radi što hoće.