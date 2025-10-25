Fotka igrača koji pišaju pored terena za vrijeme utakmice: nije problem u igračima, nego u sustavu koji ih odgaja - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kad ti marketing i WC budu na istom mjestu

Fotka igrača koji pišaju pored terena za vrijeme utakmice: nije problem u igračima, nego u sustavu koji ih odgaja

Fotografija rezervnih igrača Slavena Belupa koji usred prvoligaške utakmice uriniraju pokraj terena postala je simbol šireg problema kluba, piše Robert Mihaljević za Danicu. (Ne)priliku koristi da ukaže na sustav u kojem jedan čovjek kontrolira sve odluke, a formalni organi postoje samo na papiru. Klub, iako stabilan i financijski osiguran, ostaje zatvoren, netransparentan i bez veze s navijačima i zajednicom. Umjesto modernizacije i demokratizacije, Slaven zadržava “čobanski mentalitet” koji je vidljiv i na slici – jer kada se ne zna tko vodi klub, svatko radi što hoće.


20.08. (19:00)

Bez mržnje i bez praznih priča

Mihaljević: Kako je u Austriji, zemlji koja je otklizila u ultradesni nacionalizam, na čelo gradova stigla – komunistička partija

Elke Kahr je prava zvijezda tamošnje političke scene. Dvije trećine svoje plaće daje siromašnima i na plakatima po gradu objavljuje broj svojeg mobitela – kojeg nije mijenjala od 2005. godine – kako bi je mogao nazvati svatko tko ima neki problem. U Grazu vlada u koaliciji sa zelenima i socijaldemokratima. Okosnica njezina programa koja je ugrađena i u petogodišnji koalicijski plan je stambena politika, odnosno gradnja gradskih stanova za mlade, važne kadrove i socijalu. Graz ima velik stambeni problem jer mnogo stanovnika, posebno mladih obitelji, ne može primjereno riješiti svoje stambeno pitanje. Ustrajno zalaganje da se taj problem mora riješiti, među ostalim, gradonačelnicu Kahr je na koncu pogurao do izborne pobjede. No, frau Elke nije jedina. Član austrijske komunističke partije Kay-Michael Dankl postao je dogradonačelnik Salzburga. Privlače sve više birača. Njihovi kadrovi u izvršnoj vlasti mogu primati samo prosječnu plaću: sav višak ide potrebitima, odnosno socijali, mladima, starima. Rade, dakle, sve ono što hrvatskoj lijevoj oporbi na pamet ne pada. A u opisu im je političkog djelovanja… Robert Mihaljević za Danicu.

07.08. (20:00)

Crna je nova crvena – sad i s biračkim pečatom

Mihaljević: Ako je Tito bio zločinac, onda su Truman i Churchill bili još veći

Premijer Andrej Plenković ostat će zapamćen kao čovjek koji je dovršio proces poustašenja Hrvatske. Danas su ustaški pokliči i koračnice hrvatski mainstream. Čuju se na masovnim koncertima, na ulici, stadionima, obljetnicama Domovinskog rata... Danas u javnom prostoru manje-više nekažnjeno možete braniti ustaše i Pavelića, ali ne i partizane i Tita. To je u Hrvatskoj postalo prilično opasno. Jer Bleiburg. Nijemcima i Japancima, koji katarzu II. svjetskog rata proživljavaju i danas, nikad nije padalo na pamet da zbog Hiroshime, Nagasakija, Dresdena, Berlina i brojnih drugih gradova – u kojima su saveznici neselektivno i namjerno u bombardiranju pobili mlijune civila – Trumana i Churchilla proglase zločincima. I usporede ih s Hitlerom. No, u Njemačkoj i Austriji se ne nose crne uniforme s nacističkim znamenjem, niti se diže junačka desnica u zrak uz onaj zloglasni “Zieg heil!” urlik. Barem ne nekažnjeno i s dvostrukim konotacijama. U Hrvatskoj je, međutim, nacizam i fašizam dobio pravo javnosti. U njihovu se slavu nekažnjeno urla na nogometnim stadionima i hipodromima, u parlamentu, na obljetnicima oslobođenja Hrvatske u Domovinskom ratu, na ulici i u školama. Robert Mihaljević za Danicu.

30.05.2024. (20:00)

Izgubili su bitku, ali ne i rat

Mihaljević: Tomašević se zbog plina ponaša kao derište. Ali, još ima snažan adut…

Prema službenim podacima, Međimurci bi mogli preuzeti do 286.000 kućanstava kojima je predlani isporučeno oko 304 milijuna kubika plina (otprilike 2,8 milijardi kilovasati energije). Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu je imao najgori istup u karijeri. Činio se poput uvrijeđenog djeteta kojem su ukrali najdražu igračku.

Kaže da iza toga stoje politički interesi jer je direktor Međimurje plina čelnik HNS-a, nije imao objašnjenje za odluku Međimuraca da se jave i pobijede. Međimurje plin lani je ostvario gotovo 59 milijuna eura prihoda uz neto dobit od 2,43 milijuna eura. Imaju 70-ak zaposlenih čija je prosječna plaća lani bila oko 1400 eura neto mjesečno te je veća za 200 eura nego predlani.

Umjesto ponašanja uvrijeđenog derišta, Tomaševiću i njegovoj ekipi za spašavanje obraza sad treba kampanja kojom bi Međimurje plinu prije jeseni uspjeli na području Zagreba preoteti što više kupaca u kategoriji kućanstava. GPZ opskrba time tvrtku Međimurje plin može uvaliti u velike probleme. Jer Međimurci sad moraju ugovarati trogodišnje količine plina. Robert Mihaljević za Danicu.

19.12.2023. (15:00)

Za sve će se prvo njega pitati

Mihaljević: Pavao Vujnovac, direktor Hrvatske

Fortenova je, kao što znamo, Konzum, Mercator, Jamnica, Zvijezda, Belje, Pik, Dijamant, Roto dinamic i brojne druge vrijedne tvrtke iz te grupacije. Sve one uskoro prelaze pod kapu Pavla Vujnovca, a vlasničke promjene stupit će na snagu početkom iduće godine, nakon što ih odobre regulatori. Fortenova grupa bit će novi zaglavni kamen u njegovu ogromnom poslovnom carstvu o kojem je Hrvatska, na žalost, postala prilično ovisna. Nikad prije nije toliko ovisila o samo jednom čovjeku. Vujnovac je, osim toga, do 2037. godine zakupio sve raspoložive kapacitete LNG terminala za ukapljeni plin na Krku, čime su ovisne o njemu i njegovu plinu postale i zemlje u susjedstvu. Ako se na koncu dogodi da Domovinski pokret – iza kojeg, kako se naveliko spekulira, stoji upravo Vujnovac – na parlamentarnim izborima iduće godine osvoji toliko saborskih mandata da HDZ bez njega neće moći formirati vlast, značit će to i formalnu golemu političku moć. Robert Mihaljević za Danicu.

14.10.2023. (19:00)

Bila bi to dobro začinjena juha

Mihaljević: Podravka bi trebala prodati Belupo i kupiti Fortenovu

Priča je prilično komplicirana, ali pokušat ćemo je pojednostaviti: udjeli ruskih banaka pod sankcijama su blokirani, pa su se u Fortenovi dosjetili pravne akrobacije kojom bi krovna zaklada prodala svoju kompaniju MidCo koja vlasnički posredno upravlja Fortenovom. Tako dobiven novac pripao bi vlasnicima krovne zaklade među kojima su i sankcionirane ruske banke, ali one ne bi dobile novac, već bi njihov novčani dio bio zamrznut na posebnom računu do okončanja sankcija. Kad ne bi bilo ogromnog duga prema financijskim institucijama, Fortenova bi vrijedila nekoliko milijardi eura. I sama Fortenova priznaje kako joj neto dug ovog trena iznosi oko 1,1 milijardu eura. Ako je suditi po svim javno dostupnim brojkama, Fortenova ne može servisirati taj dug. Unatoč činjenici da je Fortenova po prihodima i broju zaposlenih ovog trena sedam do osam puta veća kompanija od Podravke (čiji je neto dug 20 milijuna), okolnosti su takve da bi koprivnička tvrtka tu operaciju mogla provesti bez većih problema. Robert Mihaljević za Danicu.

24.07.2023. (19:00)

Ministarstvo kulture sve više liči na ono zloglasno...

Mihaljević: Novi udar Plenkovićeve vlade na slobodu medija

Zakon koji je proizašao iz kuhinje HDZ-ove ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek predviđa, dakle, legalnu otimačinu novca portalima poput Indexa, Telegrama, Neta, Tportala… I to nije sve: zakon predviđa i osnivanje posebnog tijela koje će odlučivati tko može dobiti status profesionalnog novinara te tko može kao takav biti upisan u nešto što će se zvati Upisnik profesionalnih novinara i fotoreportera. Portalima se pak zakonom uvodi poseban porez na internetsko oglašavanje u iznosu od 10 posto. Jer nije dovoljno da portali plaćaju poreze i doprinose na dohodak, pdv, naknadu agenciji za elektroničke medije, poreze na dobit… Treba im razrezati još jedan porez. Planiraju osnovati i Vijeće stručnjaka koje bi bilo pod Agencijom za medije. Ta dva tijela davala bi svojevrsne dozvole za rad profesionalnih novinara i fotoreportera. Novi zakon, ovako kako je predložen, bit će jedan od zadnjih čavala u lijes još ono malo preostalih slobodnih medija u državi. Robert Mihaljević za Glas Podravine

21.07.2023. (22:00)

Koga da tužimo?

Mihaljević: Zašto su poštari ovoj državi mnogo važniji i miliji od sudskih zapisničara i referenata

Sudski službenici imaju mizerne plaće, to se doista mora priznati, i njihovo je ljudsko i službeničko pravo da se pokušaju izboriti za veća primanja. Pa i štrajkom do iznemoglosti. Uostalom, sloboda – pa i plaće – nije božje sjeme pa da ti ga netko daje. No, kome će ovaj štrajk najviše naštetiti? Svakako ne onima protiv kojih je uperen: tijelima javne izvršne i zakonodavne vlasti u državi. Država ima love, proračun se puni neviđenom dinamikom, prihodi od pdv-a i trošarina na energente su enormni prošle godine, a bogami i pdv na hranu i druge potrepštine čije su cijene zbog inflacije skočile u nebesa. A tu su i silne milijarde koje se u našu zemlju slijevaju iz europskog proračuna. Ali, sudskim službenicima, eto, ne damo. Jer se njihovog štrajka ne bojimo. I jer ih je malo, pa njihovi glasovi na izborima nemaju toliku težinu kao recimo poštarski. Robert Mihaljević za Glas Podravine.

13.06.2023. (14:00)

TNT koalicija

Mihaljević: Što Grbin i Tomašević mogu naučiti od Račana, Budiše i Grunfa

Šanse za SDP, unatoč Peđi Grbinu, uvijek postoje, pa ostaje nejasno zbog čega SDP i Možemo već nisu u nekom neformalnom bloku, najavljenoj alijansi koja bi se počela pojavljivati barem u redovitim mjesečnim istraživanjima. Uostalom, da nisu Ivica Račan i Dražen Budiša početkom 2000. godine zatomili sve ideološke prijepore i karakterne razlike pa okupili šesteročlanu koaliciju, pitanje je tko bi 3. siječnja te godine osvojio najviše mandata u Saboru. Ključni je preduvjet za kakve-takve šanse za izbornu pobjedu koalicija SDP-a i Možemo. Uostalom, odavno je cijelu političku mudrost o kojoj sad pričamo tako divno i jednostavno sažeo popularni njemački avijatičar iz cvjećarnice u New Yorku: „Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti“. Robert Mihaljević za Glas Podravine.

28.04.2023. (20:00)

Šuška se, šuška

Mihaljević: Može li Tomislav Karamarko opet preuzeti stranku?

Proteklih se dana u europskim diplomatsko-medijskim krugovima zakotrljala priča o tome da bi naš premijer Andrej Plenković Silni mogao postati novi glavni tajnik NATO-a. Kako se može čuti iz pričanja nekih HDZ-ovaca, počelo je na aktivnom pripremanju terena za povratak Karamarka u HDZ na velika vrata. Karamarko slaže ekipu i čini se kako opet želi preuzeti vlast u stranci, a u prilog bi mu mogle ići upravo Plenkovićeve europske, odnosno sjevernoatlantske ambicije. Koliko je ta ‘priprema’ na dugom štapu i kako će se dalje odvijati – ovog je časa doista teško prognozirati. Kao što je teško predviđati ima li Karamarko šanse preuzeti ovakav HDZ, skrojen po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih poslušnika. No, znakovito je da je Karamarko nedavno bio na molitvenom doručku američkog predsjednika u Washingtonu, i to kao gost utjecajnih republikanskih krugova. Robert Mihaljević za lokalni portal.

03.02.2023. (11:00)

Osim ako mogu

Mihaljević: HDZ je zarobio Hrvatsku i izbori više ništa ne mogu promijeniti

HDZ je zarobio ovu jadnu državu i sve njezine javne resurse te ih, onako monopartijski, koristi za uhljebljivanje svojih članova i poslovne aranžmane svojih poduzetnika. Više to ni ne skrivaju jer ne moraju. To je današnja Hrvatska, onakva kakvu smo je sami skrojili birajući da nas HDZ 24 godine vodi u bolju prošlost. Kad su se malo umorili od korupcije i nepotizma, uzeli su si zaslužen predah dvaput po četiri godine samo kako bi pokazali koliko je hrvatska građansko-liberalna ljevica nesposobna i posvađana. Čak i da oporba nekim čudom pobijedi, HDZ  je do danas toliko premrežio sve institucije, ustanove, civilne udruge, gospodarske asocijacije, privatne kompanije svojim ljudima da se formalnom smjenom vlasti suštinski baš ništa ne može i neće promijeniti. Robert Mihaljević pesimistično za Danicu.