Kad ti marketing i WC budu na istom mjestu

Prema službenim podacima, Međimurci bi mogli preuzeti do 286.000 kućanstava kojima je predlani isporučeno oko 304 milijuna kubika plina (otprilike 2,8 milijardi kilovasati energije). Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu je imao najgori istup u karijeri. Činio se poput uvrijeđenog djeteta kojem su ukrali najdražu igračku.

Kaže da iza toga stoje politički interesi jer je direktor Međimurje plina čelnik HNS-a, nije imao objašnjenje za odluku Međimuraca da se jave i pobijede. Međimurje plin lani je ostvario gotovo 59 milijuna eura prihoda uz neto dobit od 2,43 milijuna eura. Imaju 70-ak zaposlenih čija je prosječna plaća lani bila oko 1400 eura neto mjesečno te je veća za 200 eura nego predlani.

Umjesto ponašanja uvrijeđenog derišta, Tomaševiću i njegovoj ekipi za spašavanje obraza sad treba kampanja kojom bi Međimurje plinu prije jeseni uspjeli na području Zagreba preoteti što više kupaca u kategoriji kućanstava. GPZ opskrba time tvrtku Međimurje plin može uvaliti u velike probleme. Jer Međimurci sad moraju ugovarati trogodišnje količine plina. Robert Mihaljević za Danicu.