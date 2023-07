Koga da tužimo?

Sudski službenici imaju mizerne plaće, to se doista mora priznati, i njihovo je ljudsko i službeničko pravo da se pokušaju izboriti za veća primanja. Pa i štrajkom do iznemoglosti. Uostalom, sloboda – pa i plaće – nije božje sjeme pa da ti ga netko daje. No, kome će ovaj štrajk najviše naštetiti? Svakako ne onima protiv kojih je uperen: tijelima javne izvršne i zakonodavne vlasti u državi. Država ima love, proračun se puni neviđenom dinamikom, prihodi od pdv-a i trošarina na energente su enormni prošle godine, a bogami i pdv na hranu i druge potrepštine čije su cijene zbog inflacije skočile u nebesa. A tu su i silne milijarde koje se u našu zemlju slijevaju iz europskog proračuna. Ali, sudskim službenicima, eto, ne damo. Jer se njihovog štrajka ne bojimo. I jer ih je malo, pa njihovi glasovi na izborima nemaju toliku težinu kao recimo poštarski. Robert Mihaljević za Glas Podravine.