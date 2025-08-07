Mihaljević: Ako je Tito bio zločinac, onda su Truman i Churchill bili još veći - Monitor.hr
Danas (18:00)

Crna je nova crvena – sad i s biračkim pečatom

Mihaljević: Ako je Tito bio zločinac, onda su Truman i Churchill bili još veći

Premijer Andrej Plenković ostat će zapamćen kao čovjek koji je dovršio proces poustašenja Hrvatske. Danas su ustaški pokliči i koračnice hrvatski mainstream. Čuju se na masovnim koncertima, na ulici, stadionima, obljetnicama Domovinskog rata... Danas u javnom prostoru manje-više nekažnjeno možete braniti ustaše i Pavelića, ali ne i partizane i Tita. To je u Hrvatskoj postalo prilično opasno. Jer Bleiburg. Nijemcima i Japancima, koji katarzu II. svjetskog rata proživljavaju i danas, nikad nije padalo na pamet da zbog Hiroshime, Nagasakija, Dresdena, Berlina i brojnih drugih gradova – u kojima su saveznici neselektivno i namjerno u bombardiranju pobili mlijune civila – Trumana i Churchilla proglase zločincima. I usporede ih s Hitlerom. No, u Njemačkoj i Austriji se ne nose crne uniforme s nacističkim znamenjem, niti se diže junačka desnica u zrak uz onaj zloglasni “Zieg heil!” urlik. Barem ne nekažnjeno i s dvostrukim konotacijama. U Hrvatskoj je, međutim, nacizam i fašizam dobio pravo javnosti. U njihovu se slavu nekažnjeno urla na nogometnim stadionima i hipodromima, u parlamentu, na obljetnicima oslobođenja Hrvatske u Domovinskom ratu, na ulici i u školama. Robert Mihaljević za Danicu.


Jučer (17:00)

Živi, a propali

Basara: Politička filozofija propadanja

U istorijskim ćitapima ostalo je zabeleženo da je u jednoj od mnoštva bezizlaznih situacija – u koju je Srbiju redovno dovodila njegova cincarsko-avanturistička politika – legendarni Nikola Baja Pašić trogatelno izjavio: „Spasa nam nema, propasti nećemo.“ Ono fakat Srbija nije nikad propala u onom smislu u kojem nacionaltutumraci zamišljaju propast: dakle u smislu apsolutnog „rasrbljavanja“ i potpunog nestanka Srba svih i svuda sa lica sveta, ali je i te kako propadala u smislu prepuštanja letargiji, inerciji, zapuštenosti, često je, štaviše, srljala u propast, sve se uzdajući da „nećemo propasti“, kojem se uzdanju od devedesetih naovamo pridružilo i uzdanje u onu poslovičnu neočekivanu silu „neokaljanog lica“ koja će doći niotkuda i rešiti stvar. U biološkom smislu – jedinom bliskom tutumračkom umu – Srbija zaista nikad nije propala niti će – osim ako se drugačije ne naredi – ikada propasti, ali biološka propast nije jedino propadanje. Može se biti živ i (relativno) zdrav, a dibudus propao. Viđate takve primere svakodnevno. Svetislav Basara

Prekjučer (20:00)

Zahvaljujući Spielbergu ne idem dalje od plićaka

Jergović: Steven Spielberg i pedeset godina straha od morskih pasa

Alfred Hitchcock majstorski se poigravao snovitošću čovjekova života. A umio je na takav način uobličiti stvarnost svijeta, da se ona, ta stvarnost, savršeno uklopi u život njegova gledatelja. To što je sve kod Hitchcocka tako stvarno mogućim će učiniti da kod njega sve bude i tako strašno. Nikada nijedan horor film ne može biti tako strašan kao “Psiho” ili kao “Prozor u dvorište”, jer je horor ustvari operni žanr, u kojem su strahote daleko od stvarnosti. Stvarnost je u filmu i u književnosti teško uobličiti. A “Ralje” Spielbergove film su savršeno uobličene stvarnosti, koji, u odnosu na Hitchcocka, donosi i nešto krajnje subverzivno: razara jedan kolektivni raj. Raj mora, ljeta, turizma, visoke potrošnje, iluzije o životu…

Usput, eto, razara i pojedine privatne rajeve. Nikada više neće on snimiti takav film. Niti će takvi filmovi, ili takve pripovijesti unutar suvremene kulture, ubuduće biti česte. Steven Spielberg je prije upravo pola stoljeća, 1975. godine, stvorio planetarni strah od morskih pasa, od ajkula. Naravno da su se ljudi i ranije plašili da ih ne pojede ta uistinu rijetka morska zvijer, jedina – uz neprijateljski raspoloženu vojsku i policiju – koja čovjeka nalazi samog i potpuno nezaštićenog, i koja će ga izjesti bez ikakvog pitanja i dvojbe. Ali to nije bio ozbiljan strah, jer nije postojao mit, nije postojala velika priča. Miljenko Jergović povodom 50. obljetnice Ralja.

Ponedjeljak (00:00)

Tomejto, tomato

Jergović: Prezir koji i danas osjećam prema Zlatku Crnkoviću

Prezir koji i danas osjećam prema Zlatku Crnkoviću, nesumnjivome zaslužniku i besmrtniku hrvatske kulture i književnosti, tiče se one nepregledne razredne mase koja se smije mojim riječima i izgovoru. U njemu sam, onako starom i vekivečnom, gospodstvenom i uznositom, uvjerenom Hrvatu spremnom da se istoga časa proglasi za Židova čim mu netko opsuje majku, i da tom huliganu uzvrati optužbom za antisemitizam, prepoznavao to nepregledno more svojih vršnjaka, predvođenih učiteljicom Aidom Alibegović, pred kojima sam bio nemoćan, poražen i u baš svakoj prilici ponižen, jer im se nisam umio prilagoditi, pa koliko god bih govorio i pisao paradajz i pavlaka, u mojim se riječima čulo rajčica i vrhnje. Nevjerojatno je, zapravo, koliko sam kao zreo čovjek bio nesposoban da u tome što mi se događalo vidim išta osim onoga što sam doživio kada sam u Sarajevu polazio u školu. Miljenko Jergović za Express

Nedjelja (10:00)

Bolje biti bećar nego novinar

Beck: Dođe mi da se prošetam u šestinskoj nošnji po Zagrebu

“Ono što fali, što ja ne mogu razumjeti, 20 godina što sam tu, gdje nam je folklor? Kako to da nemamo neki restoran s nekim folklornim ansamblom da ljudi mogu doći i uživati?” To se pitala turistička vodičica iz Španjolske, koja voli Hrvatsku i već dva desetljeća dovodi ovamo goste iz svoje domovine. I sve im se sviđa, osim da u Zagrebu nema folklora. Piše to Boris Beck za Večernji list. U centru Zagreba, kamo izbjegavam ići, srećem samo turiste. I sada se osjećam malo krivim da ne nosim škornje i šestinsku nošnju, i da uz strance prolazim s torbom u kojoj su laptop, knjige i redigirani rukopisi, umjesto da na uglu Praške izvadim tamburicu i popevam Beži Jankec! Pa, da mi Turistička zajednica ponudi veću plaću od sadašnje, možda bih se i prekvalificirao. Cijeli tekst na Narodu.

Subota (19:00)

Ali niti da se dupetom mrdne

Basara: Kultura haosa

Svet je sam po sebi haotičan, haos je prirodno stanje sveta, stepen haotičnosti u Srbiji – i stepen navučenosti na haos – govore da srpsko društvo nije odmaklo podaleko iz tzv. prirodnog stanja, onog hobsovskog rata svih protiv svih, stanja u kome je rat ratni cilj.

Da li je onda onaj gospojin famozni „izlaz“ iz srpske haotičnosti u pribegavanju nekom neprirodnom ili – da zlo i Porfirije ne čuju – protivprirodnom ili čak vanrednom stanju? Ne. Rešenje je u kolektivnim naporima da se u haos unese što je moguće više reda, a alatke za taj posao su sledeće: kultura, uspostavljanje kriterijuma i sistema, striktno poštovanja ustava i zakona.

Naše društvo i naša država – koja je u toj stvari ključna – nisu se baš pretrgli na tom poslu, imali su preča posla, npr. u poslednje vreme borbu za suverenitet, Srba u Crnoj Gori, tako da je haotičnost postala način života, navika, druga priroda. Koliko god srpsko društvo bilo navučeno na haos, koliko god mu haos bio prirodno okruženje – koliko god za nešto drugo i ne znali – haos čak ni nama Srbima nije prijatan ambijent za život. Svetislav Basara

Subota (14:00)

Kad se sve tri trešnje poredaju u ludilu

Dežulović: Desnoruki Jack

Recite, kolike su šanse za tako nešto – da izopačeni bolesnik koji je u Novom Zagrebu javno masturbirao ispadne Nepalac, da se narkoman koji je u Splitu teško ranio policajca na koncu ispostavi kao bosanskohercegovački youtuber, influencer i maneken iz spotova Sandre Afrike, a surovi ubojica iz Medike transrodni punker i antihrvatski ljevičarski aktivist koji je promijenio spol i postao žena!

Kao kad se igraču Jednorukog Jacka u nekom kasinu u Las Vegasu negdje pred jutro na slot-mašini konačno poredaju tri trešnje, pred hrvatskim su se jednorukim Jackovima ovog vikenda uz bljeskanje šarenih žaruljica i zavijanje sirene na slot-mašini poredali perverzni Nepalac, tetovirani bosanskohercegovački maneken narkoman s čakijom i transrodni ljevičarski antifa ubojica promijenjenog spola.

Jackpot. Sve otada, Desnoruki Jackovi s portala i društvenih mreža oduševljeno drkaju po tastaturama u polumraku svojih memljivih momačkih soba. Neće valjda u javnosti, poput onog poremećenog nepalskog Arapina, ili koji je već kurac, koji nikad u svojoj vukojebini nije vidio ženski gležanj? Bećar koji je pojebao pola županijskog stočnog fonda, upadljivo je, međutim, izostao iz tjednog izvještaja centra za moralno uzbunjivanje. Osim – dopuštam mogućnost – ako nije iz jackpota na Desnorukom Jacku izostao zato što je Hrvat, katolik i heteroseksualac, već zato što na slot-mašini ima mjesta samo za tri trešnje. Boris Dežulović za Novosti.

Petak (18:00)

Kad priroda stisne "reset" – a mi bez pojma gdje je "save"

Elementarne nepogode i klimatske promjene uvelike su utjecale na društvo kroz povijest

Američki biolog Jared Diamond u svojoj izrazito utjecajnoj knjizi iz 1997. godine, prevedenoj kod nas pod naslovom Sva naša oružja: Zarazne bolesti, čelik i puške, objašnjava kako su velike civilizacije u prošlosti propadale kada bi narušile prirodnu ravnotežu te svojim djelovanjem dovele do ogromnih suša ili poplava. One kulture koje su se znale prilagoditi surovosti prirode bi opstale, dok su one druge propadale. Višeslav Raos spominje kako su prirodne katastrofe i epidemije mijenjale smjer razvoja čovječanstva, od potresa, vulkanskih erupcija do epidemija te natjerale civilizaciju na tehnološke skokove, ali i drugačiji pogled na svijet, što je vidljivo i u umjetnosti. To tjera na razmišljanje za klimatske izazove koji su pred nama. tportal 

31.07. (09:00)

Mlad i perspektivan kadar. Koliki će biti pokloni sa 34. godine?

Andrea Andrassy: Romantika ili pretjerivanje: Jesu li dječji pokloni od 300 eura pohvalna ideja?

Vrijeme je kiselih krastavaca priznaje Andrea pa je našla temu kolumne u oglasu 14-godišnjaka koji treba 300 eura za poklon curi.
Eto, vičite na mene ako morate, ali da se meni nećak usred sedmog razreda pojavi s idejom o 300 eura za poklon curi, dala bih sve od sebe da ga predomislim – i sigurno bi se ljutio na mene jer mi ne bi vjerovao da je premlad za takve odrasle poklone, ali i ja sam se ljutila na mamu što mi nije dala da prebrzo odrastem. I hvala Bogu da nije. Da je, danas mi onaj jeftini mirisni dnevnik možda ne bi značio onoliko koliko mi znači, a znači mi više od većine skupih, odraslih poklona. Andera Andrassy za Miss7. Ako vam je ovo moralno, odgojno i financijsko pitanje tanko evo Andreine prošlotjedne kolumne o našem nacionalnom blagu – Vlatki Pokos.

31.07. (01:00)

'Tako je iskustvo sveta postalo palanačko, svetsko, a opet naše'

Basara: Hvatanje sveta u korak nama

Liberalni, više nego ubedljivo manjinski deo srbske opozicije iz ranih devedesetih neprestano je bogoradio o nužnosti da Srbija uhvati korak s razvijenim svetom. Naravno da je liberalni deo opozicije džaba krečio. Većinskoj Srbiji nije padalo na pamet da hvata korak ni sa samom sobom, kamoli sa svetom, tako da je na kraju pametniji – napred pomenuti razvijeni svet – popustio i počeo da hvata korak sa Srbijom. Na ova sumračna razmišljanja o srbifikaciji – da ne kažem baš propasti „kolektivnog Zapada“ – navela me je globalna afera od estradne sorte na kakve u redovnim okolnostima ne obraćam pažnju.

Anglosaksonski svet puno drži do javnog seksualnog morala, ali u analogna vremena – da bi izbio hiljadama puta manji moralni pičvajz – bilo je potrebno da britanski ministar naguzi nekog dečkića u nekom haustoru, da pritom bude fotografisan in flagranti i da mu do kraja ostane nejasno da li mu je dečkića namestio onaj koji je fotografa poslao na mesto erotskog zločina. (Što je gotovo uvek bio slučaj.)

Coldplayova, da kažemo, „čedna afera“ – koja bi trebalo da uzibreti isključivo bračne partnere koncertnih zagrljenika i eventualno UO njihove firme – ujedinila je belosvetsko višemilionsko društvenomrežno kuso i repato u akciji polivanja govnima jednog muškarca i jedne žene zbog nečega što 87 odsto polivača radi off the record. Svetislav Basara o žutari koja je preplavila svijet

30.07. (15:00)

Hrvatski filme o morte

Jergović: Igor Bezinović i lakrdija s kojom otpočinje militarizacija društva

Ovogodišnja Pula do kraja je razotkrila dvije suprotne tendencije u hrvatskoj kinematografiji. Prva je da hrvatskog filma nestaje, i da je to posljedica dugogodišnje kulturne politike. Ovo se dogodilo i zbog načina financiranja, i zbog načina žiriranja projekata, ali ponajprije, vjerojatno, zbog političke cenzure i činjenice da stilski, tematski i ideološki okvir i granice dopuštenog u hrvatskome filmu uglavnom određuju dragovoljačke udruge, Crkva i rigidna desnica. Snimajući o onom što je dopušteno i na načine koji su dopušteni, hrvatski autori stvaraju filmove koji nikome više nisu potrebni, osim HAVC-u i njegovim komesarima. Druga je tendencija da za to vrijeme gerila stvara mimo reda i pravila, uglavnom dokumentarne i poneki žanrovski bastardni film.

Igor Bezinović je, nakon “Kratkog izleta”, na isti način, mimo logike hrvatske kinematografije i kulture, snimio i svoj drugi film, i njime je trijumfirao na Festivalu u Rotterdamu. Kao prvi hrvatski pobjednik u povijesti, naravno. Premda hrvatske pobjede bivaju pretočene u režimski projektiranu svenarodnu ekstazu, ova je bila jedna od onih neželjenih. Film o rađanju fašizma i militarizma nikako ne može biti drag našim desničarima. Oni ne vole da se o tome ružno govori, a pogotovo da se s time zafrkava. Miljenko Jergović za svoj blog.