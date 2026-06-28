Ghostwriter kojeg nisi tražio
Francuski pisac žrtva krađe identiteta: AI mu “napisao” knjigu koja se prodavala na Amazonu
Francuski putopisac Julien Blanc-Gras oštro je u listu Le Monde osudio umjetnu inteligenciju nakon što je na Amazonu otkrio lažnu knjigu potpisanu njegovim imenom. Djelo “Potpuni vodič za avanturiste” prodavalo se za 17,05 eura bez njegova znanja. Blanc-Gras je upozorio da tehnološki divovi besplatno koriste rad autora za treniranje AI modela koji sada preuzimaju ljudske glasove, slike i imena. Iako je sporna knjiga nakon žalbe uklonjena s Amazona, i dalje je dostupna na drugim svjetskim platformama, što otvara ozbiljna pitanja o zaštiti autorskih prava u modernom dobu. Index