Ghostwriter kojeg nisi tražio

Francuski pisac žrtva krađe identiteta: AI mu "napisao" knjigu koja se prodavala na Amazonu - Monitor.hr
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Francuski pisac žrtva krađe identiteta: AI mu “napisao” knjigu koja se prodavala na Amazonu

Francuski putopisac Julien Blanc-Gras oštro je u listu Le Monde osudio umjetnu inteligenciju nakon što je na Amazonu otkrio lažnu knjigu potpisanu njegovim imenom. Djelo “Potpuni vodič za avanturiste” prodavalo se za 17,05 eura bez njegova znanja. Blanc-Gras je upozorio da tehnološki divovi besplatno koriste rad autora za treniranje AI modela koji sada preuzimaju ljudske glasove, slike i imena. Iako je sporna knjiga nakon žalbe uklonjena s Amazona, i dalje je dostupna na drugim svjetskim platformama, što otvara ozbiljna pitanja o zaštiti autorskih prava u modernom dobu. Index


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U isto vrijeme Donald Trump izazvao je nove kontroverze objavom AI generiranih slika na mreži Truth Social. Na prvoj je prikazan kao religijska figura koja polaže ruke na bolesne, koristeći ikonografiju Isusa Krista uz vojne i nacionalne simbole. Objava je uslijedila neposredno nakon oštrog napada na papu Lava XIV., kojeg je Trump kritizirao zbog blagosti prema kriminalu. Index

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