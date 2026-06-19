Kad botovi kolo vode
AI briše granicu između istine i obmane: 90% ljudi ne zna razlikovati generirani sadržaj od stvarnog
Istraživanje tvrtke Malwarebytes na 1500 ispitanika pokazuje da čak 88% ljudi teško razlikuje stvarni internetski sadržaj od onog generiranog umjetnom inteligencijom, što je ogroman skok u odnosu na prošlogodišnjih 66%. Prevaranti sve češće koriste AI za personalizirane napade, pa je svaka četvrta osoba primila lažnu poruku. Zbog straha za privatnost i krađu identiteta, više od 60% korisnika mijenja ponašanje – povlače se s društvenih mreža, brišu stari sadržaj i manje objavljuju o sebi. Ovaj trend opreza ozbiljno ugrožava poslovne modele tehnoloških divova koji ovise o dijeljenju podataka. HRT