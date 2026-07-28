Gastro tražilica gostuje kod TheEngine-a: Većina restorana na kanalu je moja osobna preporuka i izbor - Monitor.hr
Danas (17:00)

Ne gledati praznog želuca

Gastro tražilica gostuje kod TheEngine-a: Većina restorana na kanalu je moja osobna preporuka i izbor

Autor projekta Gastro tražilice gostuje kod Matka “The Engine” u njegovom podcastu, inače specijaliziranom kanalu za automobile. Dijeli svoje bogato iskustvo i doživljaje osobe koja je u sklopu snimanja i svojih putovanja posjetila i kušala hranu u preko 1500 restorana, pečenjara, zalogajnica i konoba diljem Hrvatske i regije.

  • Razvoj “Gastro tražilice”: Kako je od lokalnog istraživanja roštilja i tradicijskih jela nastao jedan od najgledanijih gastro projekata na Balkanu.
  • Kriteriji i kvaliteta hrane: Što čini dobar restoran – od svježine namirnica i pristupa gostu do autentičnosti lokalnih specijaliteta (janjetina, prasetina, ćevapi, kotlovina, riblji specijaliteti).
  • Iskustva s terena: Zanimljive i anegdotalne priče s putovanja, skriveni gastro dragulji (“rupe u zidu” s vrhunskom hranom) vs. razvikani i skupi restorani.
  • Ugostiteljstvo i gosti: Kako se ugostiteljski sektor mijenjao kroz godine, s kojim se izazovima vlasnici susreću te kakva su očekivanja današnjih gostiju.

Naglašava razliku između klasičnih influencera i autentičnih autora – umjesto traženja besplatne hrane za objavu, fokusira se na profesionalnu produkciju i promociju domaće gastronomije. Za sebe tvrdi da je u prvom redu novinar koji stvara dokumentarni sadržaj o hrani i ugostiteljima. Govori o financijskim i logističkim izazovima terenskog snimanja, monetizaciji sadržaja te velikoj odgovornosti pri ocenjivanju restorana, gdje iskrena recenzija izravno utječe na poslovanje ugostitelja i očekivanja publike. Otvoreno tvrdi da odbija plaćene reklame onih restorana koje sam ne bi preporučio. Dotaknuo se i drugih kolega youtubera, ugostitelja, dobrih i loših restorana… Da bi morao birati koja mu je kuhinja iz regije najbolja, odlučio bi se za makedonsku.


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@gastrotrazilica Kraljica soparnika ✨ U sklopu Fešte o’ pure u Žrnovnici, mjestu smještenom istočno od Splita na području povijesnih Poljica, karizmatična i vrijedna Nensi pred mnoštvom je posjetitelja pripremala jedan od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta – soparnik. Poljički soparnik tradicionalno je jelo iz Poljica, područja između Splita i Omiša. Priprema se od tankog tijesta punjenog blitvom i kapulom, a nakon pečenja na kominu premazuje se maslinovim uljem i češnjakom. Nekada je bio jednostavno posno jelo dalmatinskih težaka i neizostavan dio obiteljskih okupljanja, blagdana i korizmenih dana, dok se danas smatra jednim od simbola dalmatinske gastronomije. Posebnu vrijednost ovoj priči daje činjenica da je uz Nensi bio i njezin sin, koji joj je pomagao u pripremi. Upravo se tako stoljećima čuva tradicija – prenošenjem znanja, vještina i ljubavi prema baštini s koljena na koljeno. Soparnik danas nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih autohtonih proizvoda Dalmacije. #gastrotražilica #soparnik #recept #hrana #split ♬ izvorni zvuk – Gastro tražilica

Gastro tražilica postala je jedna od najvažnijih online destinacija za pronalazak dobre klope, recenzije restorana i druge vrste gastronomske ponude. Za vikend su lansirali viralan video snimljen na Fešti o’pure u Žrnovnici kod Splita (Dalmacija Danas). Pokraj tradicionalnih jela od palente, posebnu pažnju privukla je mlada dama koja je pred ljudima pripremala soparnike, tradicionalni poljički specijalitet od tankog tijesta, blitve i kapule, premazan maslinovim uljem i češnjakom. Video je u samo 24 sata prešao brojku od milijun pregleda. Samo na Instagramu prati ih više od 145 tisuća pratitelja. Index

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