Ne gledati praznog želuca

Autor projekta Gastro tražilice gostuje kod Matka “The Engine” u njegovom podcastu, inače specijaliziranom kanalu za automobile. Dijeli svoje bogato iskustvo i doživljaje osobe koja je u sklopu snimanja i svojih putovanja posjetila i kušala hranu u preko 1500 restorana, pečenjara, zalogajnica i konoba diljem Hrvatske i regije.

Razvoj “Gastro tražilice”: Kako je od lokalnog istraživanja roštilja i tradicijskih jela nastao jedan od najgledanijih gastro projekata na Balkanu.

Kako je od lokalnog istraživanja roštilja i tradicijskih jela nastao jedan od najgledanijih gastro projekata na Balkanu. Kriteriji i kvaliteta hrane: Što čini dobar restoran – od svježine namirnica i pristupa gostu do autentičnosti lokalnih specijaliteta (janjetina, prasetina, ćevapi, kotlovina, riblji specijaliteti).

Što čini dobar restoran – od svježine namirnica i pristupa gostu do autentičnosti lokalnih specijaliteta (janjetina, prasetina, ćevapi, kotlovina, riblji specijaliteti). Iskustva s terena: Zanimljive i anegdotalne priče s putovanja, skriveni gastro dragulji (“rupe u zidu” s vrhunskom hranom) vs. razvikani i skupi restorani.

Zanimljive i anegdotalne priče s putovanja, skriveni gastro dragulji (“rupe u zidu” s vrhunskom hranom) vs. razvikani i skupi restorani. Ugostiteljstvo i gosti: Kako se ugostiteljski sektor mijenjao kroz godine, s kojim se izazovima vlasnici susreću te kakva su očekivanja današnjih gostiju.

Naglašava razliku između klasičnih influencera i autentičnih autora – umjesto traženja besplatne hrane za objavu, fokusira se na profesionalnu produkciju i promociju domaće gastronomije. Za sebe tvrdi da je u prvom redu novinar koji stvara dokumentarni sadržaj o hrani i ugostiteljima. Govori o financijskim i logističkim izazovima terenskog snimanja, monetizaciji sadržaja te velikoj odgovornosti pri ocenjivanju restorana, gdje iskrena recenzija izravno utječe na poslovanje ugostitelja i očekivanja publike. Otvoreno tvrdi da odbija plaćene reklame onih restorana koje sam ne bi preporučio. Dotaknuo se i drugih kolega youtubera, ugostitelja, dobrih i loših restorana… Da bi morao birati koja mu je kuhinja iz regije najbolja, odlučio bi se za makedonsku.