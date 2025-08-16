Što kaže psihoanaliza?

Glasnović o sve raširenijim teorijama zavjera: naš lokalni „specijalitet“ jest povijesni revizionizam - sada nas uvjeravaju da je Jasenovac zapravio bio partizanski logor - Monitor.hr
Glasnović o sve raširenijim teorijama zavjera: naš lokalni „specijalitet“ jest povijesni revizionizam – sada nas uvjeravaju da je Jasenovac zapravio bio partizanski logor

U ovom vremenu, čak se i najočiglednije činjenice dovode u pitanje. U jednom danu možete naići na uvjerljive video-montaže koje „dokazuju“ da je Zemlja ravna, na detaljne blogove koji negiraju slijetanje na Mjesec ili na internetske ratnike uvjerene da je globalno cijepljenje sredstvo masovne kontrole.

No, odvajanje sposobnosti uvjeravanja od obveze prema istini nije nova pojava. Još su u antičkoj Grčkoj sofisti vježbali retoriku ne da bi otkrili što je istinito, nego da bi pobijedili u raspravi. Sokrat i Platon su ih kritizirali jer su istinu podredili umijeću „da sve može izgledati uvjerljivo“ — bilo to točno ili ne. Ipak, u usporedbi s današnjim sofistima, oni iz antičke Grčke izgledaju gotovo bezazleno.

Današnji sofisti imaju daleko snažnije alate i preciznije ciljeve. Umjesto foruma i agora, imamo društvene mreže; umjesto pergamenata i govornica, tu su video-montaže i algoritmi. Umjesto zabave i nadmetanja, cilj je jasan: relativizacijom svega, progresivni elementi u društvu pretvaraju se u tek jednu od mnogih opcija, čime se njihova snaga razvodnjava i pacificira. Ovakvom „borbom argumenata“ sustav opstaje i učvršćuje se, sve više postajući u očima ljudi jedini mogući, a što je još važnije — prirodan izraz ljudske naravi. Anton Glasnović za Forum.tm


20.08.2022. (19:00)

Bolnički sustav nije sredina za slobodne intelektualce s izraženom empatijom

Javno zdravstvo može se spasiti samo ukidanjem postojećeg neoliberalnog kapitalističkog sustava u kojemu oportunisti i psihopati vode glavnu riječ

Dr. Anton Glasnović specijalist je neurologije, psihoanalitičar i član Radničke fronte. Zaposlen je na zagrebačkom Medicinskom fakultetu gdje je docent na Katedri za histologiju i embriologiju. Od 2007. do 2015. radio je u Kliničkoj bolnici Dubrava, a povremeno je kao neurolog odlazio i na rad u Irsku. “Kao što su ranije sve usluge, firme i tvornice bile usmjerene prema društveno utvrđenim ciljevima i potrebama, tako je bilo i sa zdravstvom. U međuvremenu je veliki dio javnog sektora, kao primjerice brodogradnja i druge strateške grane, sustavnim zanemarivanjem doveden do ruba funkcionalnosti i kao takav predan u ruke privatnika. Na isti nam se način sada bliži i gubitak javno dostupnog zdravstva za račun pojedinaca i kapitala koji će zarađivati na ljudskoj bolesti i zdravlju, što je, po mom mišljenju, duboko nemoralno, ali opet sastavni dio neoliberalnog narativa koji je usmjeren profitu, a ne čovjeku.”, kaže Glasnović. Novosti 

18.12.2021. (13:00)

Hitna pomoć za hitnu pomoć

Glasnović: Radnici u medicini trebale bi postati službene osobe, kazne napada na njih bile bi drakonske

Huškanjem i homogeniziranjem nezadovoljnih masa protiv zamišljenih neprijatelja skreće se pažnja s osnovnog uzroka ovoga stanja, a to je neoliberalni kapitalistički sustav koji guši svaku mogućnost poboljšanja životnih uvjeta, govori specijalist neurologije, psihoanalitičar i član Radničke fronte. S obzirom na to da je medicinska profesija postala rizično zanimanje i to ne samo sada, smatram da je važno za sve medicinsko osoblje uvesti institut službene osobe. Službena osoba drugačije se tretira pred zakonom pa bi ovakve prijetnje, a pogotovo fizičko nasilje, bili kažnjavani drakonski, slično napadu na policajca. Ipak, s obzirom na nekonzistentno ponašanje Stožera do sada, ne vjerujem da bi se takva mjera dosljedno provodila, ali bismo barem imali zalog za budućnost ako na vlast dođe kakva progresivnija opcija. Anton Glasnović u intervjuu za Novosti.

 