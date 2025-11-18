Globalni uspon samaca: kako digitalno doba mijenja ljubavne odnose - Monitor.hr
Danas (23:00)

Swipe desno za demografsku krizu

Globalni uspon samaca: kako digitalno doba mijenja ljubavne odnose

Sve veći broj ljudi živi kao samci, i to ne samo prema vlastitom izboru, već i zato što teško pronalaze partnere. Mladi rjeđe izlaze i kasnije stupaju u odnose, dok online upoznavanje povećava izbirljivost i stvara nerealna očekivanja. Posebno je vidljiv jaz između žena koje sve manje žele brak i muškaraca koji se osjećaju isključenima. Digitalizacija, ekonomski pritisci i društvene promjene slabe socijalne vještine i potiču izolaciju.

Trend već utječe na natalitet, tržište nekretnina i socijalne politike, a povezanost među ljudima postaje sve teže ostvariva. Na Forumu prenose članak The Economista i komentiraju ga: Teško je izvedivo istraživanje koje bi pokazalo je li to zapravo oduvijek bilo tako, samo su se žene iz raznih razloga udavale za muškarce koje uopće nisu željele. Jednako je toliko teško i doći do odgovora u kojoj je mjeri sve manje rođene djece posljedica sebičnosti ili čega već, a u kojoj mjeri nespremnost (strah ili nešto slično) na roditeljstvo u ovakvome društvu…


Slične vijesti

07.10. (08:00)

Kad ti poruka “seen” postane trauma

PTSP zbog ghostinga – kako nestajanje s dejting aplikacija postaje javnozdravstveni problem

Aplikacije za upoznavanje pretvorile su ljubavni život u pokretnu traku nestajanja. Psiholozi upozoravaju na “PTSP zbog ghostinga” – stanje u kojem mozak, zbog ponavljanog odbijanja bez objašnjenja, počinje stalno očekivati napuštanje. Istraživanja bilježe porast pretraga poput “zašto me netko ignorira”, a iskustva korisnika otkrivaju sve veći umor i gubitak samopouzdanja. Stručnjaci savjetuju digitalni odmor i vježbanje komunikacije u sigurnim odnosima, dok fenomen ghostinga poprima razmjere emocionalne epidemije modernog doba. Index

11.09. (09:00)

Ljubav u doba interneta

Iskustva s dejting aplikacija: Neki skrolaju iz dosade, puno njih glumi i skriva da su oženjeni, a neki te žele nagovoriti da investiraš u zlato

“Generalno mi je malo bizarno to što na Tinderu ima jako puno komičara, nabildanih likova i grafičkih i web dizajnera. Zanimljivo iskustvo je i Jazz glazbenik koji je sam predložio susret pa se nakon toga “izgubio u renovaciji svoje kupaonice”.” “Najveći problem su oni koji glumataju ili skrivaju važne informacije, poput lica ili činjenice da su oženjeni.” “Vjerujte ljudima kad vam priznaju stvari o sebi, i u one dobre i u one loše. I vjerujte svojoj intuiciji. Crvena je zastavica zaista crvena. “Uzmite u obzir da Tinder funkcionira na algoritmima, ako niste aktivni, manje će vas prikazivati drugima. Promislite dobro koje osobne podatke želite unijeti u aplikaciju te budite oprezni s kim komunicirate.” “Aplikacija je dobra za one koji nemaju vremena upoznavati nekoga na drugačiji način ili ih je sram prilaziti nepoznatim ljudima.” Journal donosi razgovor s tri korisnika.

20.02. (09:00)

Nema više rupčića, sad se swipea

Ljubav u doba dating aplikacija: Teže je odrediti granice između veze i prijateljstva

Današnji “dating” više nije jasno definiran – nekad su se parovi upoznavali uživo, razvijali emocionalnu bliskost, a danas odnosi često počinju online i tjelesna bliskost može doći prije emocija. Nema više jasnih signala ni pravila tko prvi prilazi. Pojavljuju se “situationshipi” – nedefinirani odnosi koji mogu voditi u usamljenost. Društvene mreže nameću nerealna očekivanja o vezama, a produženo obrazovanje i nesigurna financijska situacija pomiču potragu za ozbiljnim partnerom. I dok su “crvene zastavice” korisne, ponekad se izbirljivost pretjerano usmjeri na nebitne sitnice. HRT… dotaknuli se toga na Monitorovom forumu.

19.02.2024. (00:00)

Tinder's Lonely Hearts Club Band

Kako postići uspjeh na aplikacijama za upoznavanje

U današnjem digitalnom dobu, uspjeh na aplikacijama za upoznavanje zahtijeva pažljivu strategiju. Ključni faktori uključuju privlačnu profilnu sliku, iskrenost u opisu profila, aktivnu i odgovornu komunikaciju, realna očekivanja i sigurnost prilikom sastanaka. Važno je biti strpljiv i ne gubiti nadu, jer pravi partner može doći u pravo vrijeme. Slijedeći ove savjete i zadržavajući pozitivan stav, povećavaju se šanse za uspjeh na aplikacijama za upoznavanje. Monitor

18.02.2024. (19:30)

Lonely Hearts Club Band

Kako postići uspjeh na aplikacijama za upoznavanje

Sve se više ljudi okreće aplikacijama za upoznavanje kako bi pronašli partnera ili novu ljubavnu vezu. Ako ste i vi među njima, važno je znati kako se istaknuti i postići uspjeh na ovim platformama. Evo nekoliko korisnih savjeta koji vam mogu pomoći u tome:

  • Profilna slika je ključna: Prva stvar koju će potencijalni partner primijetiti jest vaša profilna slika. Odaberite jasnu i privlačnu fotografiju koja vas dobro predstavlja. Izaberite sliku na kojoj ste nasmijani i koja odslikava vašu ličnost.
  • Iskrenost je najbolja politika: Kada popunjavate profil, budite iskreni i autentični. Nemojte pretjerivati ili se predstavljati kao netko drugi. Budite otvoreni o svojim interesima, hobijima i očekivanjima od veze.
  • Napišite zanimljiv opis profila: Pored fotografije, opis profila igra važnu ulogu u privlačenju pažnje drugih korisnika. Napišite nešto zanimljivo o sebi, svojim interesima i onome što tražite u partneru. Budite duhoviti i originalni.
  • Budite aktivni i odgovorni: Redovno provjeravajte svoj profil i odgovarajte na poruke što je brže moguće. Pokažite da ste zainteresirani za komunikaciju i upoznavanje novih ljudi. Budite ljubazni i poštujte druge korisnike.
  • Postavite realna očekivanja: Imajte na umu da se na aplikacijama za upoznavanje nalaze različiti ljudi s različitim željama i očekivanjima. Nemojte se obeshrabriti ako ne odgovara svaki susret vašim očekivanjima. Budite otvoreni za nova iskustva i upoznavanje različitih ljudi.
  • Sigurnost na prvom mjestu: Kada se dogovarate za sastanak s nekim koga ste upoznali preko aplikacije, uvijek osigurajte siguran susret. Sastanak treba biti na javnom mjestu i obavijestite prijatelja ili člana porodice o svom planu.
  • Ne gubite nadu: U svijetu aplikacija za upoznavanje moguće je da nećete odmah pronaći savršenog partnera. Budite strpljivi i ne gubite nadu. Pravi će se partner pojaviti u pravo vrijeme.

Slijedeći ove savjete i zadržavajući pozitivan stav, povećat ćete svoje šanse za uspjeh. Važno je biti otvoren za nova iskustva i upoznavanje novih ljudi. Sretno u potrazi za ljubavlju!

05.08.2022. (09:00)

Igrice više nisu privlačne

Kriza dejtanja: Nije do tebe, do inflacije je

Zanimljivo, za razliku od mjeseci provedenih u lockdownu kada su se tražili odgovorni partneri koji brinu o zdravlju, sada su atraktivniji oni koji su financijski stabilni i štede. Tako su, primjerice, u posljednja tri mjeseca korisnici OkCupida koji su naveli da paze na budžet ostvarili 14 posto više matcheva (slaganja) i sedam posto više likeova od onih koji to ne rade. Također, izgledno je da će inflacija u svijetu izlazaka na spojeve dodatno ojačati trend takozvanog hardballinga koji se odnosi na, slikovito rečeno, stavljanje karti na stol, odnosno iznošenje očekivanja, želja i potreba već na prvom spoju da poslije ne bi bilo ‘nismo znali’. Lider

15.05.2022. (14:00)

Raya nije za raju, a i raj joj je nešto zahtjevan

Raya – ekskluzivna dating aplikacija za svjetsku elitu. Tepaju joj da je “masonski Tinder”

Dating aplikacija za probranu svjetsku elitu broji svega deset tisuća članova, a Odbor za članstvo pristup odobrava korisnicima koji su atraktivni, bogati, kreativni i uspješni u svom području. Trenutačno, čak sto tisuća ljudi čeka da im Raya odobri učlanjenje tako da i oni mogu odabrati partnera (neobaveznog ili životnog, svejedno) među svjetskom elitom, influencerima, selebritijima i kreativcima. Šanse da će im članstvo biti odobreno su manje od 8 posto. Lider