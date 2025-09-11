Ljubav u doba interneta
Iskustva s dejting aplikacija: Neki skrolaju iz dosade, puno njih glumi i skriva da su oženjeni, a neki te žele nagovoriti da investiraš u zlato
“Generalno mi je malo bizarno to što na Tinderu ima jako puno komičara, nabildanih likova i grafičkih i web dizajnera. Zanimljivo iskustvo je i Jazz glazbenik koji je sam predložio susret pa se nakon toga “izgubio u renovaciji svoje kupaonice”.” “Najveći problem su oni koji glumataju ili skrivaju važne informacije, poput lica ili činjenice da su oženjeni.” “Vjerujte ljudima kad vam priznaju stvari o sebi, i u one dobre i u one loše. I vjerujte svojoj intuiciji. Crvena je zastavica zaista crvena. “Uzmite u obzir da Tinder funkcionira na algoritmima, ako niste aktivni, manje će vas prikazivati drugima. Promislite dobro koje osobne podatke želite unijeti u aplikaciju te budite oprezni s kim komunicirate.” “Aplikacija je dobra za one koji nemaju vremena upoznavati nekoga na drugačiji način ili ih je sram prilaziti nepoznatim ljudima.” Journal donosi razgovor s tri korisnika.