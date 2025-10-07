PTSP zbog ghostinga – kako nestajanje s dejting aplikacija postaje javnozdravstveni problem - Monitor.hr
Danas (08:00)

Kad ti poruka “seen” postane trauma

PTSP zbog ghostinga – kako nestajanje s dejting aplikacija postaje javnozdravstveni problem

Aplikacije za upoznavanje pretvorile su ljubavni život u pokretnu traku nestajanja. Psiholozi upozoravaju na “PTSP zbog ghostinga” – stanje u kojem mozak, zbog ponavljanog odbijanja bez objašnjenja, počinje stalno očekivati napuštanje. Istraživanja bilježe porast pretraga poput “zašto me netko ignorira”, a iskustva korisnika otkrivaju sve veći umor i gubitak samopouzdanja. Stručnjaci savjetuju digitalni odmor i vježbanje komunikacije u sigurnim odnosima, dok fenomen ghostinga poprima razmjere emocionalne epidemije modernog doba. Index


Slične vijesti

11.09. (07:00)

Ljubav u doba interneta

Iskustva s dejting aplikacija: Neki skrolaju iz dosade, puno njih glumi i skriva da su oženjeni, a neki te žele nagovoriti da investiraš u zlato

“Generalno mi je malo bizarno to što na Tinderu ima jako puno komičara, nabildanih likova i grafičkih i web dizajnera. Zanimljivo iskustvo je i Jazz glazbenik koji je sam predložio susret pa se nakon toga “izgubio u renovaciji svoje kupaonice”.” “Najveći problem su oni koji glumataju ili skrivaju važne informacije, poput lica ili činjenice da su oženjeni.” “Vjerujte ljudima kad vam priznaju stvari o sebi, i u one dobre i u one loše. I vjerujte svojoj intuiciji. Crvena je zastavica zaista crvena. “Uzmite u obzir da Tinder funkcionira na algoritmima, ako niste aktivni, manje će vas prikazivati drugima. Promislite dobro koje osobne podatke želite unijeti u aplikaciju te budite oprezni s kim komunicirate.” “Aplikacija je dobra za one koji nemaju vremena upoznavati nekoga na drugačiji način ili ih je sram prilaziti nepoznatim ljudima.” Journal donosi razgovor s tri korisnika.

20.02. (09:00)

Nema više rupčića, sad se swipea

Ljubav u doba dating aplikacija: Teže je odrediti granice između veze i prijateljstva

Današnji “dating” više nije jasno definiran – nekad su se parovi upoznavali uživo, razvijali emocionalnu bliskost, a danas odnosi često počinju online i tjelesna bliskost može doći prije emocija. Nema više jasnih signala ni pravila tko prvi prilazi. Pojavljuju se “situationshipi” – nedefinirani odnosi koji mogu voditi u usamljenost. Društvene mreže nameću nerealna očekivanja o vezama, a produženo obrazovanje i nesigurna financijska situacija pomiču potragu za ozbiljnim partnerom. I dok su “crvene zastavice” korisne, ponekad se izbirljivost pretjerano usmjeri na nebitne sitnice. HRT… dotaknuli se toga na Monitorovom forumu.

19.02.2024. (00:00)

Tinder's Lonely Hearts Club Band

Kako postići uspjeh na aplikacijama za upoznavanje

U današnjem digitalnom dobu, uspjeh na aplikacijama za upoznavanje zahtijeva pažljivu strategiju. Ključni faktori uključuju privlačnu profilnu sliku, iskrenost u opisu profila, aktivnu i odgovornu komunikaciju, realna očekivanja i sigurnost prilikom sastanaka. Važno je biti strpljiv i ne gubiti nadu, jer pravi partner može doći u pravo vrijeme. Slijedeći ove savjete i zadržavajući pozitivan stav, povećavaju se šanse za uspjeh na aplikacijama za upoznavanje. Monitor

18.02.2024. (19:30)

Lonely Hearts Club Band

Kako postići uspjeh na aplikacijama za upoznavanje

Sve se više ljudi okreće aplikacijama za upoznavanje kako bi pronašli partnera ili novu ljubavnu vezu. Ako ste i vi među njima, važno je znati kako se istaknuti i postići uspjeh na ovim platformama. Evo nekoliko korisnih savjeta koji vam mogu pomoći u tome:

  • Profilna slika je ključna: Prva stvar koju će potencijalni partner primijetiti jest vaša profilna slika. Odaberite jasnu i privlačnu fotografiju koja vas dobro predstavlja. Izaberite sliku na kojoj ste nasmijani i koja odslikava vašu ličnost.
  • Iskrenost je najbolja politika: Kada popunjavate profil, budite iskreni i autentični. Nemojte pretjerivati ili se predstavljati kao netko drugi. Budite otvoreni o svojim interesima, hobijima i očekivanjima od veze.
  • Napišite zanimljiv opis profila: Pored fotografije, opis profila igra važnu ulogu u privlačenju pažnje drugih korisnika. Napišite nešto zanimljivo o sebi, svojim interesima i onome što tražite u partneru. Budite duhoviti i originalni.
  • Budite aktivni i odgovorni: Redovno provjeravajte svoj profil i odgovarajte na poruke što je brže moguće. Pokažite da ste zainteresirani za komunikaciju i upoznavanje novih ljudi. Budite ljubazni i poštujte druge korisnike.
  • Postavite realna očekivanja: Imajte na umu da se na aplikacijama za upoznavanje nalaze različiti ljudi s različitim željama i očekivanjima. Nemojte se obeshrabriti ako ne odgovara svaki susret vašim očekivanjima. Budite otvoreni za nova iskustva i upoznavanje različitih ljudi.
  • Sigurnost na prvom mjestu: Kada se dogovarate za sastanak s nekim koga ste upoznali preko aplikacije, uvijek osigurajte siguran susret. Sastanak treba biti na javnom mjestu i obavijestite prijatelja ili člana porodice o svom planu.
  • Ne gubite nadu: U svijetu aplikacija za upoznavanje moguće je da nećete odmah pronaći savršenog partnera. Budite strpljivi i ne gubite nadu. Pravi će se partner pojaviti u pravo vrijeme.

Slijedeći ove savjete i zadržavajući pozitivan stav, povećat ćete svoje šanse za uspjeh. Važno je biti otvoren za nova iskustva i upoznavanje novih ljudi. Sretno u potrazi za ljubavlju!

05.08.2022. (09:00)

Igrice više nisu privlačne

Kriza dejtanja: Nije do tebe, do inflacije je

Zanimljivo, za razliku od mjeseci provedenih u lockdownu kada su se tražili odgovorni partneri koji brinu o zdravlju, sada su atraktivniji oni koji su financijski stabilni i štede. Tako su, primjerice, u posljednja tri mjeseca korisnici OkCupida koji su naveli da paze na budžet ostvarili 14 posto više matcheva (slaganja) i sedam posto više likeova od onih koji to ne rade. Također, izgledno je da će inflacija u svijetu izlazaka na spojeve dodatno ojačati trend takozvanog hardballinga koji se odnosi na, slikovito rečeno, stavljanje karti na stol, odnosno iznošenje očekivanja, želja i potreba već na prvom spoju da poslije ne bi bilo ‘nismo znali’. Lider

15.05.2022. (14:00)

Raya nije za raju, a i raj joj je nešto zahtjevan

Raya – ekskluzivna dating aplikacija za svjetsku elitu. Tepaju joj da je “masonski Tinder”

Dating aplikacija za probranu svjetsku elitu broji svega deset tisuća članova, a Odbor za članstvo pristup odobrava korisnicima koji su atraktivni, bogati, kreativni i uspješni u svom području. Trenutačno, čak sto tisuća ljudi čeka da im Raya odobri učlanjenje tako da i oni mogu odabrati partnera (neobaveznog ili životnog, svejedno) među svjetskom elitom, influencerima, selebritijima i kreativcima. Šanse da će im članstvo biti odobreno su manje od 8 posto. Lider