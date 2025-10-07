Kad ti poruka “seen” postane trauma
PTSP zbog ghostinga – kako nestajanje s dejting aplikacija postaje javnozdravstveni problem
Aplikacije za upoznavanje pretvorile su ljubavni život u pokretnu traku nestajanja. Psiholozi upozoravaju na “PTSP zbog ghostinga” – stanje u kojem mozak, zbog ponavljanog odbijanja bez objašnjenja, počinje stalno očekivati napuštanje. Istraživanja bilježe porast pretraga poput “zašto me netko ignorira”, a iskustva korisnika otkrivaju sve veći umor i gubitak samopouzdanja. Stručnjaci savjetuju digitalni odmor i vježbanje komunikacije u sigurnim odnosima, dok fenomen ghostinga poprima razmjere emocionalne epidemije modernog doba. Index