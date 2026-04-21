Planet u noćnoj smjeni

Nova studija Sveučilišta Connecticut otkriva da je umjetna svjetlost Zemlje između 2014. i 2022. porasla za 16 %, ali globalni trend nije ujednačen. Dok Azija i zapad SAD-a blješte zbog ekonomskog razvoja, Europa se "potamnila" uslijed energetske krize i ekoloških propisa – Francuska je smanjila osvjetljenje za čak 33 %. Ratovi i gospodarski kolapsi, poput onog u Venezueli, ostavljaju vidljive tamne tragove, dok spaljivanje plina u SAD-u stvara nove svjetlosne vrhunce. Znanstvenici zaključuju: svijet više ne postaje samo svjetliji, on dinamično treperi pod utjecajem ljudskih aktivnosti.