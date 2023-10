Internet ti daje zeleno svjetlo

Misa vam se činila preduga? Nije vam se svidjela propovijed svećenika? Likovi u jaslicama nisu najbolje izvedeni? Nije vam odgovarala temperatura zraka? Odmah na Google i napišite: recenziju crkve. Možda niste znali, ali i to je moguće. Ne samo da je moguće, nego je Google review’ prepun recenzija. Apsolutni rekorder po broju recenzija na Googleu je Zagrebačka katedrala. Oko 16 tisuća ljudi joj je dalo ocjenu 4,7. Od katedrala najslabije su ocijenjene one u Hvaru i Rijeci , imaju ocjenu 4,5. 4,6 imaju one u Šibeniku, Dubrovniku, Zadru, Trogiru i Splitu. “Klasično mjesto za duhovnu obnovu u širem centru grada”, samo je jedan od komentara. Nacional