Ima elemenata za triler

Prodavač na Hreliću mi je rekao nešto od čega mi je jeza prošla po čitavom tijelu. Da je požar podmetnut samo da bi u njemu izgorjela i bilježnica pokojnog Bandića, ona famozna, misteriozna bilježnica u koju je zapisao sve ljude koje je nečim zadužio.

“Pa zašto jednostavno nju nisu zapalili, nego čitav neboder?” pitao sam.

“Nisu je mogli naći. Pročulo se da je Bandić tu bilježnicu pred smrt sakrio u kutijama u kojima je arhiv porezne uprave. A taj arhiv bio je u neboderu raspoređen na sedmom, osmom, devetom i desetom katu. Nikako među svim tim kutijetinama, papirima nisu mogli naći bilježnicu. A bilo je i onih s protivničke strane koju su kopali za njom. Pa su ovi kojima je stalo da bilježnica nikad ne bude pronađena, jednostavno zapalili sve katove s arhivom porezne uprave”, Jozi je podrhtavao glas dok je sve to tiho izgovarao, stalno se osvrtao oko sebe.

“A šta je onda s onim klincima tiktokerima koje su uhapsili? Šta nisu oni zapalili kutije s arhivom?”

“Daj molim te, radiš u Nacionalu, a tako si naivan. Tiktokeri, haha…”

Onda se sagnuo i uzeo sa štanda neke stare papire na kojima su bile skice, projekti. Rekao je da se na tim papirima nalaze ucrtane sve instalacije u Vjesnikovu neboderu… Iz nove zgode Nacionalne groupie