Od savijanja kičme možeš ostati beskućnik i bez para

Beroš mi je rukom prelazio preko kralježnice.

“Ovo je gore nego što sam mislio”, promrmljao je iza maske.

“Kako mislite gore nego što ste mislili?”

“Kičma vam se toliko iskrivila da to nikakve vježbe više nisu u stanju ispravit. Nije ni čudo da trpite tolike bolove.”

“Da, pogotovo kad pišem kolumne za Nacional, sav se iskrivim nad laptopom. Dakle, čak i da uporno vježbam, idem u toplice, ništa se ne bi popravilo.”

“Samo bi možda odgodilo neizbježno. Operacija jedino ovo rješava. Možemo još obavit pregled magnetskom rezonancom, ali dovoljno sam iskusan da i ovako vidim koliko vam je skolioza uznapredovala, koliki je pritisak na donji dio kralježnice.”

“Koliko bih morao mirovat, ležat nakon operacije?”

“Najmanje mjesec dana.”

Zamislio sam se.

“Problem je u tome što živim u potleušici u vinogradu Ivice Todorića. A on je maltene bankrotirao, ništa ne zarađuje, ne plaća režije, stižu mu ovrhe. Možda će mu i taj vinograd i potleušicu uzet. A onda mogu ležat samo na ulici.”

“Strašno je to kad čovjek ima pa nema”, Beroš je zatresao glavom.

“Da, jedino ako si u HDZ-u nikad ne možeš izgubit. Evo, vi imate i optužnicu, a ipak nećete kao Todorić završit bez igdje ičega. Todorić se zaratio s HDZ-om i evo mu sad”, rekao sam. Nova operacija Nacionalne groupie